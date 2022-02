Workiva et Persefoni entrent en partenariat pour optimiser les données de divulgation carbone destinées aux investisseurs

AMES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--Workiva Inc. (NYSE:WK), le chef de file mondial des plateformes de reporting réglementaire, financier et ESG, et Persefoni, Inc., le leader des plateformes SaaS de gestion et comptabilité climatique aidant les entreprises et les institutions financières à calculer, analyser, gérer et déclarer leur empreinte carbone en temps réel, annoncent un partenariat stratégique pour fournir des déclarations carbone transparentes destinées aux investisseurs.

La SEC et d'autres régulateurs mondiaux ont présenté de nouvelles directives en matière de déclaration climatique qui auront un impact profond sur les organisations. Les directeurs financiers, les responsables de la durabilité et les conseils d'administration devront collaborer pour incorporer à leurs opérations quotidiennes les exigences de déclaration carbone d'un cadre réglementaire révisé.

Le partenariat crée la seule solution du marché à unifier le reporting financier et ESG avec une granularité approfondie de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, en conformité avec le protocole GES, pour tracer les émissions de carbone du Scope 1, les émissions indirectes du Scope 2, et les émissions en amont et en aval du Scope 3.

"Workiva continue de développer et fournir des capacités innovantes garantissant que notre plateforme de bout en bout apporte à nos clients les outils nécessaires pour suivre l'évolution des exigences de déclaration ESG", déclare Julie Iskow, responsable des opérations, Workiva. "Grâce à ce partenariat avec Persefoni, nous sommes en mesure de proposer des données carbone destinées aux investisseurs et aux conseils d'administration pouvant éclairer la prise de décisions pour l'entreprise et l'environnement."

Une solution technologique joue un rôle crucial pour devenir et rester conforme à la réglementation. Workiva et Persefoni proposeront conjointement une solution de reporting connecté, avec un transfert complet des données carbone entre les deux plateformes, permettant aux utilisateurs de se libérer d'une méthodologie disparate et manuelle. Ce partenariat permettra aux utilisateurs d'économiser du temps, d'accroître l'efficience et de réduire la complexité et les risques. Il améliorera également la précision et la transparence durant le processus d'enregistrement des données de rapport.

"Nous sommes ravis de la valeur que notre partenariat va générer pour nos clients communs, en simplifiant la mise en conformité aux exigences complexes de la déclaration climatique", déclare Kentaro Kawamori, PDG de Persefoni. "Ensemble, Workiva et Persefoni deviennent le leader de la simplification des rapports ESG et financiers pour assurer la conformité aux exigences d'aujourd'hui et de demain."

La technologie derrière le partenariat:

Persefoni simplifie radicalement la barrière technique à l'accès à la comptabilité carbone, étant parvenu à codifier et intégrer plus de 750 pages de directives techniques du protocole GES à sa plateforme. En outre, Persefoni est le premier et seul distributeur à codifier la norme internationale PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) pour les calculs d'émissions financées. La plateforme permet aux utilisateurs de transformer les données financières, d'exploitation, et de chaîne d'approvisionnement en des données certifiées d'empreinte carbone, réduisant considérablement la complexité et augmentant sensiblement la réactivité sur de multiples cadres de reporting de déclaration et durabilité climatique.

Le partenariat entre Workiva et Persefoni permettra aux utilisateurs d'intégrer et transférer en toute simplicité les données (indicateurs d'activité, calculs d'empreinte carbone, modèles de trajectoire climatique, ensembles des données secondaires, informations opérationnelles, financières et logistiques, et autres) entre les plateformes des deux sociétés, et fournira un accès au marché de l'étalonnage et de la compensation carbone.

Les clients communs pourront ensuite utiliser la solution Workiva Framework Explorer pour comparer les données aux exigences figurant dans un large éventail de cadres de travail, notamment les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, le groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD), la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Carbon Disclosure Project (CDP), et communiquer les résultats à toutes les parties prenantes.

A propos de Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) simplifie les travaux complexes pour des milliers d’organisations dans le monde entier. Les clients font confiance à la plateforme ouverte, intelligente et intuitive de Workiva pour connecter les données, les documents et les équipes. Résultat: une meilleure efficacité, une plus grande transparence et un risque réduit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur workiva.com.

A propos de Persefoni

Persefoni, Inc. est la principale plateforme de gestion et comptabilité climatique. Les solutions logicielles-service de la société permettent aux entreprises et institutions financières de répondre aux exigences de divulgation des informations climatiques avec la plus grande confiance, transparence et simplicité. En tant que PGI carbone, la plateforme Persefoni fournit aux utilisateurs une source unique de vérité carbone pour toute l'organisation, leur permettant ainsi de gérer leurs transactions et inventaires carbone avec la même rigueur et confiance que leurs transactions financières. Plus d'informations sur https://persefoni.com.

