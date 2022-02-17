瞻博網路與沃達豐和Parallel Wireless合作推展開創性的Open RAN使用案例試驗

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人工智慧(AI)驅動的安全網路領導者瞻博網路(Juniper Networks, NYSE: JNPR)今天宣布，該公司正在與沃達豐和Parallel Wireless合作，為租戶可感知的准入控制使用案例進行多廠商RAN智慧控制器(RIC)試驗。Parallel Wireless是開放式無線接取網路(Open RAN)解決方案領域的先鋒企業。這項試驗最初在沃達豐的土耳其測試實驗室內進行，並計畫移入其測試基礎建設中。該試驗支援O-RAN介面，並能夠解決行動營運商在個人化用戶體驗、持續性的創收，以及減少4G和5G服務的投資成本和營運成本等方面的重大業務挑戰。

該試驗採用軟體驅動的開放式架構，利用虛擬化技術來提供可程式化更強、自動化操作的用戶精細化流量管理。初期的重點是提供租戶可感知的准入控制功能，使營運商能夠提供個人化服務和卓越的使用者體驗。跨RAN的無線資源的即時追蹤和實作使關鍵任務用戶（例如醫院和學校）能夠接收優先處理的行動資料服務交付。該功能由Parallel Wireless的雲端原生Open RAN功能和瞻博網路採用雲端架構的rApp/xApp軟體工具實現，該工具可近乎即時地管理網路功能。

該試驗的設計理念側重於展示在任何軟體驅動的RAN環境中實現開放、敏捷的資源管理和行動資料交付的潛力。這種方法根據自身效能的即時資料洞察力，使RAN能夠自動管理、最佳化和緩解各種服務和應用程式。

這三家組織都是O-RAN聯盟和電信基礎架構專案(TIP)的活躍營運商/積極推動者，彰顯出他們對產業創新和標準的共同承諾。

瞻博網路的RIC解決方案是一個開放式平臺，支援北向和南向開放式介面，從而能夠更輕鬆地相容生態系統中的Open RAN合作夥伴產品。瞻博網路的RIC平臺使用以使用者介面(UI)為基礎的載入和部署工具，以及可靈活選擇的以網路或SDK為基礎的應用程式設計介面(API) 支援協力廠商rApps/xApps的輕鬆整合。

Parallel Wireless帶來了雲端原生Open RAN解決方案——目前與瞻博網路根據O-RAN聯盟規範建置的尖端RAN智慧控制器(RIC)整合，從而為營運商提供更多建置一流RAN的選擇。

支持性引言

「沃達豐的願景清晰，即所有行動網路無線基礎架構都應該是開放的——能夠快速採用創新型服務。我們認為，這是實現豐富創新和協作的墊腳石，也是開發4G和5G開創性新使用案例並盡可能最大化成本效益的唯一途徑。沃達豐能夠與由瞻博網路和Parallel Wireless等志同道合的技術合作夥伴組成的生態系統一起，進行採用O-RAN介面的租戶感知准入控制實驗室試驗和現場試驗，以加快這一振奮人心的過程，我對此感到高興。透過合作，我們將能夠為B2B使用案例建構更智慧的網路、更出色的使用者體驗，並不斷推出更強有力的永續性措施。」

- 沃達豐集團Open RAN負責人Paco Martin

「沃達豐此次進行的多廠商試驗提供了絕佳機會，讓瞻博網路能夠展示其RIC以及我們專注實現的順暢應用程式可攜性如何釋放Open RAN的真正潛力。透過將我們的創新成果與Parallel Wireless和沃達豐的營運經驗相結合，我們能夠完成一個真實的使用案例，為營運商帶來價值和更好的用戶體驗，同時提高其經濟效益。」

- 瞻博網路5G與電信雲副總裁 Constantine Polychronopoulos

「自成立之初，沃達豐便一直在Open RAN創新方面處於領先地位。隨著Open RAN採用邁入新階段，我們很高興能與沃達豐和瞻博網路合作，將我們符合O-RAN聯盟要求的雲端原生Open RAN先進解決方案與瞻博網路領先的RAN智慧控制器相整合。」

- Parallel Wireless總裁Keith Johnson

其他資源

YouTube：RAN智慧控制器(RIC) – 釋放O-RAN的真正潛力

Open RAN解決方案：瞻博網路

研究課題：什麼是RAN智慧控制器？

關於瞻博網路

瞻博網路致力於極大地簡化網路營運，助力為終端使用者提供卓越的體驗。我們的解決方案可提供業界領先的洞察力、自動化、安全性和人工智慧，推動取得切實的業績成果。我們認為，強大的互聯互通可以使我們更緊密地連結在一起，同時讓我們所有人都能助力解決世界上最大的挑戰，例如人類的福祉、永續性和平等。如需瞭解更多資訊，請造訪瞻博網路(www.juniper.net)網站，或在Twitter、LinkedIn和Facebook上關注瞻博網路。

Juniper Networks、Juniper Networks標誌、Juniper、Junos和此處所列出的其他商標均屬於瞻博網路公司和/或其在美國和其他國家的聯營公司的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。

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