瞻博網路與沃達豐和Parallel Wireless合作推展開創性的Open RAN使用案例試驗

多廠商軟體驅動架構展現增強型行動業務機會和關鍵用用戶體驗的途徑

加州桑尼維爾--()--(美國商業資訊)--人工智慧(AI)驅動的安全網路領導者瞻博網路(Juniper Networks, NYSE: JNPR)今天宣布，該公司正在與沃達豐和Parallel Wireless合作，為租戶可感知的准入控制使用案例進行多廠商RAN智慧控制器(RIC)試驗。Parallel Wireless是開放式無線接取網路(Open RAN)解決方案領域的先鋒企業。這項試驗最初在沃達豐的土耳其測試實驗室內進行，並計畫移入其測試基礎建設中。該試驗支援O-RAN介面，並能夠解決行動營運商在個人化用戶體驗、持續性的創收，以及減少4G和5G服務的投資成本和營運成本等方面的重大業務挑戰。

該試驗採用軟體驅動的開放式架構，利用虛擬化技術來提供可程式化更強、自動化操作的用戶精細化流量管理。初期的重點是提供租戶可感知的准入控制功能，使營運商能夠提供個人化服務和卓越的使用者體驗。跨RAN的無線資源的即時追蹤和實作使關鍵任務用戶（例如醫院和學校）能夠接收優先處理的行動資料服務交付。該功能由Parallel Wireless的雲端原生Open RAN功能和瞻博網路採用雲端架構的rApp/xApp軟體工具實現，該工具可近乎即時地管理網路功能。

該試驗的設計理念側重於展示在任何軟體驅動的RAN環境中實現開放、敏捷的資源管理和行動資料交付的潛力。這種方法根據自身效能的即時資料洞察力，使RAN能夠自動管理、最佳化和緩解各種服務和應用程式。

這三家組織都是O-RAN聯盟電信基礎架構專案(TIP)的活躍營運商/積極推動者，彰顯出他們對產業創新和標準的共同承諾。

瞻博網路的RIC解決方案是一個開放式平臺，支援北向和南向開放式介面，從而能夠更輕鬆地相容生態系統中的Open RAN合作夥伴產品。瞻博網路的RIC平臺使用以使用者介面(UI)為基礎的載入和部署工具，以及可靈活選擇的以網路或SDK為基礎的應用程式設計介面(API) 支援協力廠商rApps/xApps的輕鬆整合。

Parallel Wireless帶來了雲端原生Open RAN解決方案——目前與瞻博網路根據O-RAN聯盟規範建置的尖端RAN智慧控制器(RIC)整合，從而為營運商提供更多建置一流RAN的選擇。

支持性引言

「沃達豐的願景清晰，即所有行動網路無線基礎架構都應該是開放的——能夠快速採用創新型服務。我們認為，這是實現豐富創新和協作的墊腳石，也是開發4G和5G開創性新使用案例並盡可能最大化成本效益的唯一途徑。沃達豐能夠與由瞻博網路和Parallel Wireless等志同道合的技術合作夥伴組成的生態系統一起，進行採用O-RAN介面的租戶感知准入控制實驗室試驗和現場試驗，以加快這一振奮人心的過程，我對此感到高興。透過合作，我們將能夠為B2B使用案例建構更智慧的網路、更出色的使用者體驗，並不斷推出更強有力的永續性措施。」

- 沃達豐集團Open RAN負責人Paco Martin

「沃達豐此次進行的多廠商試驗提供了絕佳機會，讓瞻博網路能夠展示其RIC以及我們專注實現的順暢應用程式可攜性如何釋放Open RAN的真正潛力。透過將我們的創新成果與Parallel Wireless和沃達豐的營運經驗相結合，我們能夠完成一個真實的使用案例，為營運商帶來價值和更好的用戶體驗，同時提高其經濟效益。」

- 瞻博網路5G與電信雲副總裁 Constantine Polychronopoulos

「自成立之初，沃達豐便一直在Open RAN創新方面處於領先地位。隨著Open RAN採用邁入新階段，我們很高興能與沃達豐和瞻博網路合作，將我們符合O-RAN聯盟要求的雲端原生Open RAN先進解決方案與瞻博網路領先的RAN智慧控制器相整合。」

- Parallel Wireless總裁Keith Johnson

其他資源

YouTube：RAN智慧控制器(RIC) – 釋放O-RAN的真正潛力
Open RAN解決方案：瞻博網路

研究課題：什麼是RAN智慧控制器？

關於瞻博網路

瞻博網路致力於極大地簡化網路營運，助力為終端使用者提供卓越的體驗。我們的解決方案可提供業界領先的洞察力、自動化、安全性和人工智慧，推動取得切實的業績成果。我們認為，強大的互聯互通可以使我們更緊密地連結在一起，同時讓我們所有人都能助力解決世界上最大的挑戰，例如人類的福祉、永續性和平等。如需瞭解更多資訊，請造訪瞻博網路(www.juniper.net)網站，或在TwitterLinkedInFacebook上關注瞻博網路。

Juniper Networks、Juniper Networks標誌、Juniper、Junos和此處所列出的其他商標均屬於瞻博網路公司和/或其在美國和其他國家的聯營公司的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。

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Penny Still
瞻博網路
+44 (0) 1372 385 692
pstill@juniper.net

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