瞻博网络与沃达丰和Parallel Wireless合作开展开创性的Open RAN用例试验

多厂商软件驱动架构展现增强型移动业务机会和关键用户体验的途径

加州桑尼维尔--()--(美国商业资讯)--人工智能(AI)驱动的安全网络领导者瞻博网络(Juniper Networks, NYSE: JNPR)今天宣布，该公司正在与沃达丰和Parallel Wireless合作，为租户可感知的准入控制用例进行多厂商RAN智能控制器(RIC)试验。Parallel Wireless是开放式无线接入网络(Open RAN)解决方案领域的先锋企业。这项试验最初在沃达丰的土耳其测试实验室内进行，并计划移入其测试基础设施中。该试验支持O-RAN接口，并能够解决移动运营商在个性化用户体验、持续性的创收，以及减少4G和5G服务的投资成本和运营成本等方面的重大业务挑战。

该试验基于软件驱动的开放式架构，利用虚拟化技术来提供可编程性更强、自动化操作的用户精细化流量管理。初期的重点是提供租户可感知的准入控制功能，使运营商能够提供个性化服务和卓越的用户体验。跨RAN的无线资源的实时跟踪和实施使关键任务用户（例如医院和学校）能够接收优先处理的移动数据服务交付。该功能由Parallel Wireless的云原生Open RAN功能和瞻博网络基于云的rApp/xApp软件工具实现，该工具可近乎实时地管理网络功能。

该试验的设计理念侧重于展示在任何软件驱动的RAN环境中实现开放、敏捷的资源管理和移动数据交付的潜力。这种方法基于自身性能的实时数据洞察力，使RAN能够自动管理、优化和缓解各种服务和应用。

这三家组织都是O-RAN联盟电信基础设施项目(TIP)的活跃运营商/积极推动者，彰显出他们对行业创新和标准的共同承诺。

瞻博网络的RIC解决方案是一个开放式平台，支持北向和南向开放式接口，从而能够更轻松地兼容生态系统中的Open RAN合作伙伴的产品。瞻博网络的RIC平台使用基于用户界面(UI)的载入和部署工具，以及可灵活选择的基于网络或基于SDK的应用编程接口(API) 支持第三方rApps/xApps的轻松集成。

Parallel Wireless带来了云原生Open RAN解决方案——目前与瞻博网络基于O-RAN联盟规范构建的尖端RAN智能控制器(RIC)整合，从而为运营商提供更多构建一流RAN的选择。

支持性引言

沃达丰的愿景清晰，即所有移动网络无线基础设施都应该是开放的——能够快速采用创新型服务。我们认为，这是实现丰富创新和协作的垫脚石，也是开发4G和5G开创性新用例并尽可能最大化成本效益的唯一途径。沃达丰能够与由瞻博网络和Parallel Wireless等志同道合的技术合作伙伴组成的生态系统一起，进行采用O-RAN接口的租户感知准入控制实验室试验和现场试验，以加快这一激动人心的征程，我对此感到高兴。通过合作，我们将能够为B2B用例构建更智能的网络、更出色的用户体验，并不断推出更强有力的可持续性举措。”

- 沃达丰集团Open RAN负责人Paco Martin

沃达丰此次进行的多厂商试验提供了绝佳机会，让瞻博网络能够展示其RIC以及我们专注实现的无缝应用程序可移植性如何释放Open RAN的真正潜力。通过将我们的创新成果与Parallel Wireless和沃达丰的运营经验相结合，我们能够完成一个真实的用例，为运营商带来价值和更好的用户体验，同时提高其经济效益。”

- 瞻博网络5G与电信云副总裁 Constantine Polychronopoulos

自成立之初，沃达丰便一直在Open RAN创新方面处于领先地位。随着Open RAN采用迈入新阶段，我们很高兴能与沃达丰和瞻博网络合作，将我们符合O-RAN联盟要求的云原生Open RAN先进解决方案与瞻博网络领先的RAN智能控制器相集成。”

- Parallel Wireless总裁Keith Johnson

其他资源

YouTube：RAN智能控制器(RIC) – 释放O-RAN的真正潜力
Open RAN解决方案：瞻博网络

研究课题：什么是RAN智能控制器？

关于瞻博网络

瞻博网络致力于极大地简化网络运营，助力为终端用户提供卓越的体验。我们的解决方案可提供业界领先的洞察力、自动化、安全性和人工智能，推动取得切实的业绩成果。我们认为，强大的互联互通可以使我们更紧密地联系在一起，同时让我们所有人都能助力解决世界上最大的挑战，例如人类的福祉、可持续性和平等。如需了解更多信息，请访问瞻博网络(www.juniper.net)网站，或在TwitterLinkedInFacebook上关注瞻博网络。

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Penny Still
瞻博网络
+44 (0) 1372 385 692
pstill@juniper.net

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