瞻博网络与沃达丰和Parallel Wireless合作开展开创性的Open RAN用例试验

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--人工智能(AI)驱动的安全网络领导者瞻博网络(Juniper Networks, NYSE: JNPR)今天宣布，该公司正在与沃达丰和Parallel Wireless合作，为租户可感知的准入控制用例进行多厂商RAN智能控制器(RIC)试验。Parallel Wireless是开放式无线接入网络(Open RAN)解决方案领域的先锋企业。这项试验最初在沃达丰的土耳其测试实验室内进行，并计划移入其测试基础设施中。该试验支持O-RAN接口，并能够解决移动运营商在个性化用户体验、持续性的创收，以及减少4G和5G服务的投资成本和运营成本等方面的重大业务挑战。

该试验基于软件驱动的开放式架构，利用虚拟化技术来提供可编程性更强、自动化操作的用户精细化流量管理。初期的重点是提供租户可感知的准入控制功能，使运营商能够提供个性化服务和卓越的用户体验。跨RAN的无线资源的实时跟踪和实施使关键任务用户（例如医院和学校）能够接收优先处理的移动数据服务交付。该功能由Parallel Wireless的云原生Open RAN功能和瞻博网络基于云的rApp/xApp软件工具实现，该工具可近乎实时地管理网络功能。

该试验的设计理念侧重于展示在任何软件驱动的RAN环境中实现开放、敏捷的资源管理和移动数据交付的潜力。这种方法基于自身性能的实时数据洞察力，使RAN能够自动管理、优化和缓解各种服务和应用。

这三家组织都是O-RAN联盟和电信基础设施项目(TIP)的活跃运营商/积极推动者，彰显出他们对行业创新和标准的共同承诺。

瞻博网络的RIC解决方案是一个开放式平台，支持北向和南向开放式接口，从而能够更轻松地兼容生态系统中的Open RAN合作伙伴的产品。瞻博网络的RIC平台使用基于用户界面(UI)的载入和部署工具，以及可灵活选择的基于网络或基于SDK的应用编程接口(API) 支持第三方rApps/xApps的轻松集成。

Parallel Wireless带来了云原生Open RAN解决方案——目前与瞻博网络基于O-RAN联盟规范构建的尖端RAN智能控制器(RIC)整合，从而为运营商提供更多构建一流RAN的选择。

支持性引言

“ 沃达丰的愿景清晰，即所有移动网络无线基础设施都应该是开放的——能够快速采用创新型服务。我们认为，这是实现丰富创新和协作的垫脚石，也是开发4G和5G开创性新用例并尽可能最大化成本效益的唯一途径。沃达丰能够与由瞻博网络和Parallel Wireless等志同道合的技术合作伙伴组成的生态系统一起，进行采用O-RAN接口的租户感知准入控制实验室试验和现场试验，以加快这一激动人心的征程，我对此感到高兴。通过合作，我们将能够为B2B用例构建更智能的网络、更出色的用户体验，并不断推出更强有力的可持续性举措。”

- 沃达丰集团Open RAN负责人Paco Martin

“ 沃达丰此次进行的多厂商试验提供了绝佳机会，让瞻博网络能够展示其RIC以及我们专注实现的无缝应用程序可移植性如何释放Open RAN的真正潜力。通过将我们的创新成果与Parallel Wireless和沃达丰的运营经验相结合，我们能够完成一个真实的用例，为运营商带来价值和更好的用户体验，同时提高其经济效益。”

- 瞻博网络5G与电信云副总裁 Constantine Polychronopoulos

“ 自成立之初，沃达丰便一直在Open RAN创新方面处于领先地位。随着Open RAN采用迈入新阶段，我们很高兴能与沃达丰和瞻博网络合作，将我们符合O-RAN联盟要求的云原生Open RAN先进解决方案与瞻博网络领先的RAN智能控制器相集成。”

- Parallel Wireless总裁Keith Johnson

其他资源

YouTube：RAN智能控制器(RIC) – 释放O-RAN的真正潜力

Open RAN解决方案：瞻博网络

研究课题：什么是RAN智能控制器？

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瞻博网络致力于极大地简化网络运营，助力为终端用户提供卓越的体验。我们的解决方案可提供业界领先的洞察力、自动化、安全性和人工智能，推动取得切实的业绩成果。我们认为，强大的互联互通可以使我们更紧密地联系在一起，同时让我们所有人都能助力解决世界上最大的挑战，例如人类的福祉、可持续性和平等。如需了解更多信息，请访问瞻博网络(www.juniper.net)网站，或在Twitter、LinkedIn和Facebook上关注瞻博网络。

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