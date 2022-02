Gopuff et l'écurie de Formule 1 McLaren annoncent un nouveau partenariat mondial, saluant deux des marques les plus rapides en matière de livraison et de sport mécanique

Lando Norris and Daniel Ricciardo racing to their cars to surprise McLaren superfans with a once-in-a-lifetime delivery from Gopuff in celebration of the new global partnership between Gopuff and McLaren's Formula 1 Team. (Photo credit: PinPep.)

LONDRES & PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Gopuff, la solution idéale pour les besoins quotidiens immédiats des consommateurs, annonce aujourd'hui avoir rejoint l'écurie de Formule 1 McLaren en tant que partenaire officiel de services de livraison instantanée. L'accord pluriannuel intervient alors que Gopuff poursuit son expansion mondiale rapide. Il réunira l'une des équipes les plus rapides en matière de livraison avec l'une des écuries les plus performantes du sport automobile.

Les fans pourront également obtenir un avant-goût du partenariat entre Gopuff et McLaren lors de certaines courses clés de la saison 2022, notamment celles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, où la marque Gopuff sera apposée sur les voitures emblématiques de l'écurie. Dans le cadre de ce partenariat, les fans se verront aussi proposer des offres et des récompenses intéressantes.

« Tout comme Gopuff, McLaren est une marque emblématique axée sur la fourniture de services haut de gamme, », déclare Daniel Folkman, vice-président principal des affaires chez Gopuff. « À l'instar de cette prestigieuse écurie célèbre pour sa vitesse, nous sommes connus pour fournir à nos clients un service de livraison rapide, transparent et fiable. Ce partenariat exclusif de services de livraison instantanée avec l'écurie McLaren nous offre à la fois l’opportunité d’établir des contacts avec nos fans et nos clients respectifs, et de nous amuser en cours de route. »

Tout au long du partenariat, Gopuff et McLaren surprendront leurs fans et leurs clients sur certains marchés. Pour débuter, Lando Norris et Daniel Ricciardo ont raccroché leurs casques et troqué leurs voitures de course contre des supercars. Dans les rues de Londres, les super-fans chanceux de McLaren se sont fait surprendre par le duo avec une livraison de Gopuff exceptionnelle, tandis que des voitures McLaren sponsorisées par Gopuff ont également été aperçues dans la ville aux abords de lieux emblématiques comme Tower Bridge. De plus, les clients britanniques qui passent commande sur Gopuff avant le 20 février 2022 seront automatiquement inscrits à un tirage au sort permettant au plus chanceux d’entre eux de gagner l’incroyable week-end d’accueil VIP au cours d'un Grand Prix de F1 de McLaren, qui inclut une visite du McLaren Technology Centre, le visionnage exclusif de la course, un tour dans une supercar McLaren et bien plus encore. (Les clients doivent respecter le montant minimum de commande).

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Gopuff avant le début de la saison 2022 », déclare Zak Brown, PDG de McLaren Racing. « Gopuff est un pionnier en matière de services de livraison instantanée aux États-Unis. L’entreprise a connu une expansion mondiale rapide au cours de l'année écoulée ainsi qu'une croissance remarquable en Europe. Nous nous félicitons de collaborer sur des campagnes et de courir ensemble. »

Gopuff a créé le commerce instantané et détient plus de 70 % des parts de marché aux États-Unis (selon YipitData). L'annonce de ce partenariat fait suite à de nombreux succès. En effet, Gopuff s'est développée sur des marchés clés aux États-Unis et s’est lancée en Europe pour la première fois hors de ses frontières américaines à la fin de l'année dernière. Les services Gopuff sont désormais disponibles en France, ainsi que dans plus de 15 villes du Royaume-Uni, et d’autres se profilent à l'horizon.

Téléchargez l'application Gopuff pour iOS ou Android maintenant, passez une commande et tentez votre chance pour gagner l’incroyable week-end d’accueil VIP au cours d'un Grand Prix de F1 de McLaren et plus encore.

À propos de Gopuff

Gopuff est la solution idéale pour répondre aux besoins quotidiens immédiats, en constante évolution des consommateurs. Grâce à un assortiment inégalé de produits, notamment des produits de nettoyage et d’entretien, des médicaments en vente libre, des produits pour bébés et animaux de compagnie, des aliments et des boissons, des marques locales ainsi que de l'alcool et des produits frais préparés sur certains marchés qu’elle dessert, Gopuff apporte une solution unique, transparente et fiable aux consommateurs dans plus de 1 000 villes pour un prix forfaitaire de 1,95 $.

Fondée en 2013 par les cofondateurs et co-PDG Rafael Ilishayev et Yakir Gola, Gopuff a créé la catégorie des besoins instantanés et continue à participer à l'avenir du commerce. Aujourd'hui, Gopuff détient plus de 70 % des parts de marché du commerce des besoins instantanés aux États-Unis, selon YipitData. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.gopuff.com ou suivez Gopuff sur Facebook, Twitter ou Instagram. Téléchargez l'application Gopuff sur iOS et Android.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote de course néo-zélandais Bruce McLaren. L'équipe a disputé sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 grands prix de Formule 1, les 24 Heures du Mans à son premier essai, et a remporté trois fois les 500 miles d'Indianapolis.

L'équipe participe actuellement au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec Lando Norris et Daniel Ricciardo, aux INDYCAR Series avec les pilotes Arrow McLaren SP Pato O'Ward et Felix Rosenqvist. et au championnat Extreme E avec Tanner Foust et Emma Gilmour.

McLaren a été la première écurie de F1 à être certifiée neutre en carbone il y a dix ans. Elle a su conserver avec succès le prix Carbon Trust Standard plus récemment en février 2021. Elle a également été la première écurie à recevoir le prix de l’Environnement de l’Institut FIA en 2013, qui lui a permis depuis de se maintenir au niveau Trois Étoiles.

En 2021, McLaren est devenue à la fois signataire du programme « Sports for Climate Action » et de la campagne « Race to Zero », tous deux soutenus par les Nations Unies, démontrant la détermination de l'écurie à être un citoyen mondial responsable dans la lutte contre le changement climatique.

