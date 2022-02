Kyriba è stata scelta da Barilla per fornire una piattaforma globale di Working Capital, Treasury e Risk Management

SAN DIEGO e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Kyriba, leader mondiale di soluzioni in cloud per la gestione della tesoreria, dei pagamenti e dei rischi finanziari, annuncia oggi che Barilla, azienda leader al mondo del settore alimentare, ha scelto Kyriba come unica piattaforma di Supply Chain Finance, Treasury e Risk Management del Gruppo.

Barilla ha scelto Kyriba per centralizzare i molteplici programmi di supply chain finance utilizzando una singola soluzione di Dynamic Discounting e di Confirming che supporti al meglio i propri fornitori consentendo loro di accorciare i tempi di incasso e migliorare la loro liquidità. Inoltre, Barilla, ha scelto Kyriba per migliorare il forecasting, la visibilità della propria liquidità e digitalizzare i processi di gestione dei rischi di cambio, tasso di interesse e commodity.

“Stavamo cercando il modo di apportare maggiore valore all’azienda. Abbiamo dovuto selezionare un provider che fosse in grado di fornire una soluzione easy-to-use con una comprovata esperienza nell’ambito del supply chain finance e con un’ampia connessione multi-bank per interagire con i fornitori provenienti da ogni parte del mondo. La piattaforma Kyriba soddisfa completamente i requisiti di automazione, controllo e connettività con ERP e banche, richiesti dalla nostra tesoreria. Apprezziamo molto le sue interfacce e le sue funzionalità, così come i suoi alti standard in termini di sicurezza per gestire i processi e i dati. Kyriba è l’unico provider che ha la capacità di raggruppare il treasury management e la supply chain finance in un’unica soluzione”, ha affermato Giangaddo Prati, Group Chief Financial and Information Technology Officer del Gruppo Barilla.

Con questo progetto, Barilla adotta l’innovativa piattaforma digitale di Kyriba per gestire la liquidità aziendale attraverso strumenti finanziari all’avanguardia a supporto di tutta la sua filiera.

“Siamo felici di accogliere Barilla e di annoverarla all’interno della nostra enterprise liquidity management platform per supportare il loro progetto di trasformazione finanziaria. Questo conferma la capacità di Kyriba di soddisfare pienamente i requisiti di un player internazionale del calibro di Barilla in termini di ottimizzazione della liquidità aziendale e protezione da rischi operativi e finanziari” ha affermato Andrea Delvò, Managing Director di Kyriba Italia.

Kyriba:

Kyriba consente a CFO, tesorieri e alle loro controparti IT di trasformare il modo in cui ottimizzano le soluzioni tecnologiche dell’ambito finance, riducendo il rischio della migrazione ERP al cloud e utilizzando la liquidità in modo dinamico e in tempo reale per la crescita e la creazione di valore.

Con 2.500 clienti in tutto il mondo, tra cui il 25% delle società Fortune 500 ed Eurostoxx 50, l’innovativa piattaforma Connectivity as a Service di Kyriba integra applicazioni interne per la tesoreria, il rischio, i pagamenti e il working capital con fonti esterne come banche, ERP, piattaforme di trading e di dati di mercato.

Kyriba è una piattaforma SaaS sicura e scalabile che sfrutta l'intelligenza artificiale, automatizza i workflows dei pagamenti e consente a migliaia di società multinazionali e banche di massimizzare le opportunità di crescita, proteggere dalle perdite dovute a frodi e rischi finanziari e ridurre i costi operativi.

Kyriba ha sede a San Diego, con uffici a Milano, Dubai, Francoforte, Londra, Minsk, Parigi, Shanghai, Singapore, Tokyo, Varsavia e altre importanti località.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.kyriba.it

Il Gruppo Barilla

Barilla è un’azienda di famiglia non quotata in borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Venne fondata dal loro bisnonno Pietro Barilla, che nel 1877 aprì una bottega di pane e pasta a Parma, oggi famosa in Italia e nel mondo per le sue eccellenze gastronomiche. Con i suoi marchi – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello, Cucina Barilla – promuove un’alimentazione gustosa, gioiosa e sana, ispirata alla Dieta Mediterranea e allo stile di vita italiano.

Quando apre la sua bottega oltre 140 anni fa, Pietro Barilla ha come parole d’ordine: fare cibo buono. Oggi, questo è diventato il modo di fare impresa di Barilla: “Buono per Te, Buono per il Pianeta”, che rappresenta l’impegno quotidiano delle oltre 8.000 persone che lavorano nel Gruppo e di una filiera che ne condivide valori e passione per la qualità.

“Buono Per Te” significa migliorare continuamente i prodotti, incentivare l’adozione di corretti stili di vita e favorire l’accesso al cibo delle persone. “Buono Per il Pianeta” significa promuovere filiere sostenibili, ridurre le emissioni di CO2 e i consumi di acqua nella filiera produttiva.

Per saperne di più, visitare: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup