BreastScreen Victoria改由Rimini Street為其Oracle Database軟體提供支援服務，釋放資源以滿足日益成長的服務需求

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文(Oracle)和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，澳洲國內首屈一指的乳腺癌篩檢組織BreastScreen Victoria已改由Rimini Street為其Oracle Database軟體提供支援服務。透過更換年度支援服務提供者，BreastScreen Victoria得以在內部IT團隊中釋放更多人力資源，無需花費額外資金來擴大員工團隊以滿足不斷成長的服務需求，並能夠顯著降低其年度企業軟體支援費用。因此，BreastScreen Victoria的IT團隊現在可以專注於更具策略意義的計畫，包括資料中心移轉專案等。

關鍵的政府服務組織需要超速回應的支援服務

BreastScreen Victoria為澳洲維多利亞州符合條件的女性免費提供乳房X光檢查。該組織由澳洲的州和聯邦政府資助，上一個會計年度，在維多利亞州的43個固定篩檢門診和兩個行動服務站實施了超過23萬次乳房篩檢。BreastScreen Victoria的營運系統採用集中處理模式，主要採用Oracle Database軟體建置。

BreastScreen Victoria的IT服務總監Georgina Marr表示：「我們的Oracle Database是一個非常穩定的平臺，迄今為止一直平穩運作，我們希望它在未來還能夠繼續運作很長時間。我們利用以Oracle Database平臺建置的軟體，採用集中模式執行我們所有的IT系統，該平臺可管理從預約篩檢到維護臨床記錄的端對端操作。」

由於BreastScreen Victoria現有的支援服務不在本地，回應時間和支援請求經常延遲，迫使他們的內部IT人員不得不自行解決問題。Marr希望將IT團隊成員從這些耗時的問題中釋放出來，能夠專注於更有價值的任務。因此，BreastScreen Victoria充分利用了Rimini Street支援服務所具備的優勢。

Marr繼續道：「雖然一家組織的內部IT團隊想要包攬環境中的所有問題是司空見慣的事，但我們希望我們的團隊能騰出時間來協助完成更有價值的任務。節省資金只是我們決定切換至Rimini Street的考慮因素之一。歸功於與Rimini Street的合作，我們能夠專注於大型專案等具有更高價值的工作，並在不擴大團隊規模的情況下改善我們的客戶服務。」

及時的卓越支援服務幫助釋放人力資源

與Rimini Street的所有客戶一樣，BreastScreen Victoria也受惠於該公司靈活的一流企業軟體支援模式，包括其業界領先的服務層級協定，即所有一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不超過10分鐘。此外，所有客戶都擁有一名專門指派的首席支援工程師。首席支援工程師在客戶企業軟體方面擁有平均20年的經驗，並擁有由功能和技術工程師組成的團隊作為堅強後盾。

BreastScreen Victoria的IT營運經理Darren Firth表示：「在澳洲當地擁有一名可隨選提供服務的首席支援工程師，減輕了我們不少負擔。Rimini Street是我們IT團隊的外部補充，他們瞭解我們的IT環境，這使他們能夠深入研究問題並立即予以解決。Rimini Street在當地的Oracle Database支援服務團隊由其全球工程師提供大力支援，這一點讓我們更有信心，也更加安心。」

Rimini Street大洋洲集團副總裁兼區域總經理Daniel Benad表示：「BreastScreen Victoria為社群提供至關重要的服務，其Oracle Database平臺是大規模平穩營運所需的核心系統。我們很自豪能與BreastScreen Victoria等非營利組織合作，以充分發揮其企業軟體系統的價值，透過提供我們超速回應的專家支援服務，幫助他們將資源投入到策略計畫上，從而能夠提供至關重要的服務，以對所服務的社群提供更好的支援。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,400家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年11月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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