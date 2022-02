Personalis annuncia una collaborazione con il Moores Cancer Center dell’Università della California a San Diego per la conduzione di analisi di genomica clinica e ricerca su biomarcatori compositi e sul rilevamento della malattia minima residua

MENLO PARK, California--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), leader nel campo della genomica avanzata finalizzata all’oncologia di precisione, ha annunciato oggi una collaborazione strategica con University of California San Diego Health, un centro oncologico onnicomprensivo designato dal National Cancer Institute, per sostenere la conduzione di analisi cliniche a scopo diagnostico in pazienti affetti da tumori solidi e neoplasie ematologiche in stadio avanzato. Nell’ambito di questa collaborazione, il test completo di profilazione genomica dei tumori leader del settore di Personalis verrà messo a disposizione dei professionisti sanitari dell’Università della California a San Diego e dei rispettivi pazienti oncologici per indirizzare le decisioni in merito alla selezione delle terapie approvate dall’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (Food and Drug Administration, FDA), nonché delle opzioni terapeutiche disponibili nell’ambito di sperimentazioni cliniche.

“ Siamo lieti di poter collaborare con il Moores Cancer Center per la fornitura di un test completo di profilazione immunogenomica dei tumori per offrire una guida nelle decisioni concernenti le terapie per il trattamento dei pazienti oncologici. Questa collaborazione conferma il nostro impegno ad accelerare l’accesso ai test diagnostici per i pazienti affetti da tumori in stadio avanzato, nonché a collaborare con i ricercatori allo sviluppo di biomarcatori compositi innovativi per migliorare gli esiti per i pazienti in futuro” ha affermato il dott. Richard Chen, direttore medico e vicepresidente senior della divisione Ricerca e Sviluppo presso Personalis.

Il test di Personalis è uno dei test di profilazione tumorale più avanzati disponibili al momento che fornisce informazioni complete sull’esoma e sul trascrittoma di tutti i geni umani e rendendo disponibili informazioni clinicamente rilevanti per aiutare a identificare le terapie e le sperimentazioni cliniche più indicate per i pazienti oncologici a livello individuale. Il carattere onnicomprensivo del test e la sua capacità unica di caratterizzare simultaneamente la genomica sia tumorale sia immunitaria permetteranno di offrire opzioni terapeutiche più efficaci per i pazienti oncologici del momento consentendo, al tempo stesso, all’Università della California a San Diego e a Personalis di collaborare allo sviluppo di biomarcatori compositi avanzati e alla ricerca clinica che potrebbero migliorare le cure prestate in futuro.

Oltre alle attività finalizzate allo sviluppo di biomarcatori avanzati, la collaborazione prevede la conduzione di studi di ricerca per il rilevamento ad alta sensibilità della malattia minima residua (MMR) e delle recidive tramite un nuovo test per l’analisi di biopsie liquide. Il test per l’analisi di biopsie liquide di Personalis esibisce una sensibilità di rilevamento della malattia minima residua a livello di 1 parte per milione, il che rappresenta una sensibilità da 10 fino a 100 volte superiore di quella offerta da altre tecnologie disponibili al momento. Ciò dovrebbe consentire il rilevamento più tempestivo in una gamma più ampia di tumori e stadi, compresi i tumori allo iniziale tipicamente più difficili da rilevare.

Informazioni su Personalis

Personalis, Inc. è un leader nel settore della genomica avanzata dei tumori finalizzata allo sviluppo della prossima generazione di strumenti diagnostici e terapie oncologiche di precisione. Personalis NeXT Platform® è stata sviluppata per adeguarsi alle nozioni complesse e in continua evoluzione sui tumori fornendo alle imprese biofarmaceutiche sue clienti e ai medici informazioni su tutti gli all’incirca 20.000 geni umani insieme al relativo sistema immunitario, derivate da un singolo campione tissutale. Per creare i presupposti per il sequenziamento genomico dei tumori, il Laboratorio clinico di Personalis è stato fondato sui principi di accuratezza clinica, qualità, big data, portata estesa ed efficienza. Il laboratorio è conforme alle norme e alle linee guida di buona prassi sanitaria GxP, è certificato in base agli emendamenti di miglioramento dei laboratori clinici (Clinical Laboratory Improvement Amendments) del 1988 ed è accreditato dal College of American Pathologists. Per saperne di più visitate il sito web di Personalis e seguite Personalis su LinkedIn e Twitter.

Dichiarazioni previsionali

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa non costituenti fatti storici sono da considerarsi “dichiarazioni previsionali” ai sensi di quanto sancito dalla normativa statunitense disciplinante gli strumenti finanziari, comprese le dichiarazioni riguardanti gli attributi o i benefici associati al test o alla piattaforma NeXT di Personalis, i benefici attesi derivabili dalla collaborazione di Personalis con il Moores Cancer Center, l’adozione prevista del test di Personalis da parte del Moores Cancer Center, le opportunità commerciali di Personalis, la sua posizione di leadership, i suoi piani o aspettative o altri eventi futuri. Siffatte dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze in considerazione dei quali i risultati futuri effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale dalle aspettative o dai risultati attesi descritti, in maniera implicita o esplicita, in tali dichiarazioni. I fattori che potrebbero influire in misura sostanziale sui risultati effettivi sono riportati nei documenti depositati da Personalis presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission, comprese le relazioni più recenti di Personalis contenute nei Moduli 8-K, 10-K e 10-Q, la dichiarazione di registrazione della società contenuta nel Modulo S-3 depositato in data 30 dicembre 2020 e il prospetto integrativo della società depositato in data 3 gennaio 2022, e comprendono quelli riportati nella sezione intitolata “Fattori di rischio”. Personalis declina qualsiasi obbligo di aggiornamento di dette dichiarazioni di previsione.

