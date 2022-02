Personalis kondigt samenwerking aan met UC San Diego Moores Cancer Center voor klinisch genomisch testen en onderzoek naar samengestelde biomarkers en minimale restziektedetectie

MENLO PARK, Californië--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), een leider in geavanceerde genomica voor precisie-oncologie, heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met het Moores Cancer Center van de universiteit van San Diego Health in Californië, een door het National Cancer Institute aangewezen uitgebreid kankercentrum, ter ondersteuning van klinische diagnostische tests bij patiënten met gevorderde solide tumoren en hematologische maligniteiten. De samenwerking brengt de toonaangevende uitgebreide genomische tumorprofileringstest van Personalis naar gezondheidszorgprofessionals en hun kankerpatiënten van UC San Diego om door de FDA goedgekeurde therapiebesluiten te helpen begeleiden, evenals behandelingsopties voor klinische proeven.

“ We zijn verheugd om samen te werken met Moores Cancer Center om een uitgebreide immunogenomische profileringstest voor tumoren te leveren om de behandeling van kankerpatiënten te begeleiden. Deze samenwerking bevestigt opnieuw onze toewijding om de toegang tot diagnostische testen voor patiënten met gevorderde kanker te versnellen, en om met onderzoekers samen te werken om nieuwe samengestelde biomarkers te ontwikkelen om de patiëntresultaten in de toekomst te verbeteren”, zei Richard Chen, MD, Chief Medical Officer en SVP van R&D van Personalis.

De Personalis-test is een van de meest geavanceerde tumorprofileringstests die momenteel beschikbaar zijn. Het biedt volledige exoom- en transcriptoominformatie over alle menselijke genen en biedt klinisch belangrijke informatie om geschikte therapieën en klinische onderzoeken voor individuele kankerpatiënten te helpen identificeren. De uitgebreidheid van de test en het unieke vermogen om zowel tumor- als immuungenomica gelijktijdig te karakteriseren, levert betere opties op voor huidige kankerpatiënten, terwijl UC San Diego en Personalis samen kunnen werken aan de ontwikkeling van geavanceerde samengestelde biomarkers en aan klinisch onderzoek dat de zorg in de toekomst kan verbeteren.

Naast geavanceerd biomarkerwerk, omvat de samenwerking onderzoeksstudies voor zeer gevoelige minimale residuele ziekte (minimal residual disease, MRD) en detectie van kankerherhaling met een onlangs gelanceerde vloeibare biopsietest. De vloeibare biopsietest van Personalis is ontwikkeld om MRD-gevoeligheid te behalen tot een bereik van 1 deeltje per miljoen, een verbetering van ongeveer het 10- tot 100-voudige ten opzichte van andere beschikbare technologieën. Dit maakt naar verwachting eerdere detectie mogelijk van een grotere verscheidenheid aan kankers en stadia, waaronder typisch uitdagende vroege stadia soorten kankers.

Over Personalis

Personalis, Inc. is een leider in geavanceerde kankergenomica om de volgende generatie nauwkeurige kankertherapieën en diagnostiek mogelijk te maken. Het Personalis NeXT Platform® van Personalis is ontwikkeld voor aanpassing aan de complexe en zich ontwikkelende inzichten in kanker en voorziet haar biofarmaceutische klanten en clinici van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem, op basis van een enkel weefselmonster. Om kanker-sequencing mogelijk te maken, is het Clinical Laboratory van Personalis gebouwd met een focus op klinische nauwkeurigheid, kwaliteit, big data, schaal en efficiëntie. Het laboratorium is GxP-uitgelijnd, evenals Clinical Laboratory Improvement Amendments van 1988-gecertificeerd en College of American Pathologists-geaccrediteerd. Bezoek voor meer informatie website van Personalis en volg Personalis op LinkedIn en Twitter.

Toekomstgerichte verklaringen

