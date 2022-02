Personalis annonce sa collaboration avec le Moores Cancer Center de l’UC San Diego concernant les tests génomiques cliniques, la recherche sur les biomarqueurs composites, et la détection de la maladie résiduelle minime

MENLO PARK, Californie--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), leader en génomique d’avant-garde, destinée à l’oncologie de précision, a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec le Moores Cancer Center de l’University of California San Diego Health, Centre de cancérologie global, désigné par l’Institut national de cancérologie, afin de soutenir les tests de diagnostic clinique chez des patients présentant des tumeurs solides avancées et des hémopathies malignes. La collaboration permettra de fournir le test à la pointe du secteur, et mis au point par Personalis, pour le profilage génomique complet des tumeurs, aux professionnels de santé de l’UC San Diego ainsi qu’à leurs patients atteints d’un cancer, afin de contribuer à guider des décisions thérapeutiques approuvées par la FDA, ainsi que des options thérapeutiques dans le cadre d’essais cliniques.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le Moores Cancer Center en vue de fournir un test de profilage immunogénomique complet des tumeurs, pour guider le traitement des patients atteints d’un cancer. Cette collaboration réaffirme notre engagement consistant à faciliter l’accès aux tests de diagnostic pour les patients présentant un cancer avancé, ainsi qu’à travailler aux côtés des investigateurs, au développement des biomarqueurs composites novateurs, destinés à améliorer les résultats des patients à l’avenir », a déclaré le Dr Richard Chen, chef du service médical et vice-président principal de la R&D, chez Personalis.

Le test de Personalis est l’un des tests de profilage tumoral les plus avancés, disponibles à ce jour, fournissant des informations complètes sur l’exome et le transcriptome, sur l’ensemble des gènes humains, et offrant des informations cliniquement importantes qui permettent d’identifier les thérapies et essais cliniques appropriés pour chaque patient atteint d’un cancer. L’exhaustivité du test, et sa capacité unique à caractériser simultanément la génomique tumorale et la génomique immunitaire, offriront de meilleures options pour les patients actuellement atteints d’un cancer, tout en permettant à l’UC San Diego et Personalis, de joindre leurs efforts dans le cadre du développement de biomarqueurs composites avancés, et de la recherche clinique susceptible d’améliorer les soins à l’avenir.

Outre les travaux sur les biomarqueurs avancés, la collaboration inclura des études de recherche sur la détection haute sensibilité de la maladie résiduelle minime (MRM), et la récidive du cancer, grâce à une nouvelle analyse de biopsie liquide. L’analyse de biopsie liquide, de Personalis est conçue pour assurer une sensibilité à la MRM, située en dessous de la fourchette de 1 partie par million, soit une sensibilité 10 à 100 fois supérieure à celle des autres technologies disponibles. Ceci devrait permettre la détection précoce d’un large éventail de cancers, à divers stades, notamment les cancers de stade précoce particulièrement difficiles à détecter.

À propos de Personalis

Personalis, Inc. est un leader de la génomique avancée du cancer visant à permettre la prochaine génération de thérapies et de diagnostics anticancéreux de précision. La Personalis NeXT Platform® est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients et aux cliniciens du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des près de 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. Pour permettre le séquençage du cancer, le Clinical Laboratory de Personalis a été construit en mettant l’accent sur la précision clinique, la qualité, les mégadonnées, l’échelle et l’efficience. Le laboratoire est conforme aux normes de bonne pratique ainsi qu’aux amendements relatifs à l’amélioration des laboratoires cliniques de 1988, et est accrédité par le College of American Pathologists. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Personalis, et suivez Personalis sur LinkedIn et Twitter.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages du test ou de la NeXT Platform de Personalis, aux avantages attendus de la collaboration de la société avec le Moores Cancer Center, à l’adoption attendue du test de Personalis au Moores Cancer Center, aux opportunités commerciales, au leadership, aux projets ou aux attentes de Personalis, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et toutes attentes ou tous résultats anticipés, exprimés ou sous-entendus dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société, sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, la déclaration d’enregistrement de la société sur formulaire S-3, déposée le 30 décembre 2020, et le supplément de prospectus de la société, déposé le 3 janvier 2022 ; et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.