Personalis kündigt Zusammenarbeit mit dem Moores-Krebszentrum der UC San Diego für klinische Genomtests und Forschung an zusammengesetzten Biomarkern und der Erkennung von minimaler Resterkrankung an

MENLO PARK, Kalifornien (USA)--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), eines der führenden Unternehmen im Bereich fortgeschrittener Genomik für die Präzisionsonkologie, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit dem Moores-Krebszentrum an der University of California San Diego Health angekündigt, einem vom National Cancer Institute ausgewiesenen „Comprehensive Cancer Center“. Damit soll die klinische Diagnostik bei Patientinnen und Patienten gefördert werden, die unter fortgeschrittenen soliden Tumoren und hämatologischen Malignomen leiden. Durch diese Zusammenarbeit wird der führende umfassende Test von Personalis zur Erstellung von Genomprofilen von Tumoren für die Gesundheitsfachleute der UC San Diego und deren Krebspatientinnen und -patienten zugänglich gemacht. Damit sollen Entscheidungen bezüglich von der FDA zugelassener Therapien sowie Behandlungsoptionen im Rahmen klinischer Studien unterstützt werden.

„ Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Moores Cancer Center, in deren Rahmen wir einen umfassenden Test zur Erstellung von Tumor- und Immungenom-Profilen zur Steuerung der Behandlung von Krebspatientinnen und -patienten anbieten wollen. Diese Kooperation ist eine Bekräftigung unseres Engagements für die Ermöglichung eines schnelleren Zugangs zur Diagnostik für Patientinnen und Patienten mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium sowie für die Zusammenarbeit mit Forschenden bei der Entwicklung neuartiger Biomarker zur Verbesserung der Situation der Patientinnen und Patienten in der Zukunft“, sagte Dr. med. Richard Chen, Chief Medical Officer und SVP für F&E bei Personalis.

Der Personalis-Test ist einer der fortschrittlichsten Tests für die Erstellung von Tumorprofilen, die heute verfügbar sind. Er liefert vollständige Exom- und Transkriptomdaten für alle menschlichen Gene und bietet klinisch bedeutsame Informationen, mit denen man geeignete Therapien und klinische Studien für einzelne Krebspatientinnen oder -patienten finden kann. Die Vollständigkeit des Tests und dessen einzigartige Fähigkeit, gleichzeitig sowohl die Tumor- also auch die Immungenomik zu charakterisieren, wird bessere Optionen für derzeitige Krebspatientinnen oder -patienten liefern. Gleichzeitig wird dadurch der UC San Diego und Personalis ermöglicht, gemeinsam an modernen zusammengesetzten Biomarkern und klinischen Studien zu arbeiten, mit denen die Behandlungsoptionen in Zukunft weiter verbessert werden können.

Außer der Arbeit an fortschrittlichen Biomarkern wird diese Zusammenarbeit auch Forschungsstudien für die hochempfindliche Erkennung von minimaler Resterkrankung (MRD) und Krebsrezidiven mit einem neu eingeführten Test für Flüssigbiopsien umfassen. Die Personalis-Flüssigbiopsie wurde für eine MRD-Sensitivität im Bereich von 1 ppm entwickelt, was eine etwa 10- bis 100-fache Verbesserung gegenüber anderen verfügbaren Technologien darstellt. Dies ermöglicht eine frühere Erkennung einer Vielzahl von Krebsarten und -stadien, einschließlich der typischerweise problematischen Krebsarten im Frühstadium.

Über Personalis

Personalis, Inc., ist ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Krebsgenomik, welche die nächste Generation von Therapeutika und Diagnostika mit hoher Präzision für Krebserkrankungen ermöglicht. Die NeXT Platform® von Personalis wurde so konzipiert, dass sie an den komplexen und sich weiterentwickelnden Wissensstand zu Krebserkrankungen angepasst werden und biopharmazeutischen Kunden sowie Klinikern Informationen über alle der rund 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Gewebeprobe zur Verfügung stellen kann. Um die Krebssequenzierung zu ermöglichen, wurde das klinische Labor von Personalis mit dem Schwerpunkt auf klinischer Präzision, Qualität, Big Data, Skalierbarkeit und Effizienz aufgebaut. Das Labor ist sowohl GxP-orientiert als auch nach den Clinical Laboratory Improvement Amendments von 1988 zertifiziert sowie vom College of American Pathologists akkreditiert. Für weitere Informationen gehen Sie auf die Website von Personalis und folgen Sie Personalis auf LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

