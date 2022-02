Akur8 s’allie avec Bought By Many / ManyPets, une insurtech déjà licorne spécialisée dans la santé des animaux de compagnie

PARIS, NEW YORK & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Akur8 est ravie d'annoncer sa collaboration avec la compagnie d'assurance et de santé pour animaux de compagnie Bought By Many, afin de renforcer les capacités de tarification de l'insurtech. Grâce à ce partenariat, Akur8 renforce sa présence au Royaume-Uni et étend son domaine d'expertise à un nouveau secteur d'activité : la santé et l'assurance des animaux de compagnie.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d’Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque à l’aide d’une technologie propriétaire, basée sur l’Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l’explicabilité des modèles est en effet l’un des éléments clés de la solution proposée par Akur8, ainsi que d’excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

Depuis son lancement dans l'assurance pour animaux de compagnie au Royaume-Uni en 2017, Bought By Many est rapidement devenu une success story parmi les fintechs. Sous le nom de marque ManyPets, l’entreprise a conquis le marché suédois en 2019 et, plus tôt cette année, a traversé l'Atlantique pour se déployer État par État aux États-Unis. Le groupe assure désormais un demi-million d'animaux de compagnie dans le monde. En juin 2021, la société a obtenu le statut de licorne après avoir été évaluée à plus de 2 milliards de dollars, à la suite d'une série D de 350 millions de dollars par le biais de sa société d’investissement Many Group. L'investissement a permis de soutenir l'expansion mondiale de Bought By Many et de stimuler le développement de produits au-delà de son offre d'assurance leader sur le marché.

Le choix d'Akur8, meilleure solution de sa catégorie, est en phase avec la volonté de Bought By Many de faire du monde un meilleur endroit pour les animaux domestiques, et donnera des capacités de tarification accrues à Bought By Many, notamment via une modélisation automatisée exceptionnellement rapide et transparente.

« Bought By Many est notre premier client spécialisé dans l'assurance pour animaux de compagnie, et nous sommes très heureux d'annoncer cette collaboration ! C'est un honneur pour Akur8 de soutenir Bought By Many dans son développement mondial si rapide et impressionnant. Cette nouvelle collaboration témoigne de l'attachement de Bought By Many pour les innovations et la transparence », a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

« Nous nous réjouissons à l'idée d'ajouter une nouvelle expertise à notre portefeuille avec l'assurance pour animaux de compagnie, et de consolider notre position sur le marché de l'assurance au Royaume-Uni. En tant qu'assureur à la croissance exponentielle, Bought By Many est une excellente référence et nous sommes fiers de travailler avec eux », a déclaré Brune de Linares, Chief customer Officer chez Akur8.

« Nous continuons à révolutionner l'accès aux services, produits et conseils en matière de santé animale. Cela signifie que nous améliorons toutes les étapes du parcours du propriétaire d'un animal de compagnie, notamment la tarification. La collaboration avec Akur8 et une nouvelle solution de tarification nous permettront de raccourcir encore plus notre délai de mise en production, et d'offrir une expérience client encore plus exceptionnelle dans le cadre de notre croissance », a signalé Charlotte Halkett, Chief Commercial Officer chez Bought By Many.

« Nous sommes très satisfaits des performances d'Akur8. Cette solution va nous permettre d'améliorer nos performances en matière de modélisation et d'accélérer notre mise sur le marché, ce qui est essentiel pour alimenter nos plans de croissance ambitieux », a ajouté Charlotte Ball, Pricing Lead chez Bought By Many.

A propos d’Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l’IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l’exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et le machine learning.

A propos de Bought By Many et de ManyPets

ROYAUME-UNI | SUÈDE | ÉTATS-UNIS

Nous rendons le monde meilleur pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires, grâce à une assurance pour animaux récompensée et à l'accès à des services de santé et de bien-être pour animaux. Nous conquérons les propriétaires d'animaux du monde entier et nous nous occupons désormais d'un demi-million d'animaux dans le monde. Ce n'est pas pour rien que les propriétaires d'animaux nous ont élus fournisseur d'assurance pour animaux de compagnie de l'année 2021. Il y a même plusieurs raisons. Nous proposons la police d'assurance pour animaux de compagnie la plus complète du Royaume-Uni, avec une couverture annuelle des frais vétérinaires pouvant aller jusqu'à 15 000 livres, qui se renouvelle chaque année, et une couverture standard des maladies dentaires. Nous aidons les parents d'animaux à prendre soin de tous les aspects de la santé de leur animal - pour des animaux plus heureux et en meilleure santé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.