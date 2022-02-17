黑石集團宣佈對Mileway進行210億歐元的資本重組

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--黑石集團(NYSE: BX)今天宣佈，其占地1,470萬平方公尺的泛歐最後一英里物流公司Mileway的現有投資者已同意按照黑石集團的核心增益(Core+)策略，以210億歐元對該公司進行資本重組，並長期持有該業務。資本重組前需經過的「競購」程序將立即開始。

在過去六年中，黑石集團和Mileway的管理團隊已將該公司發展為歐洲首屈一指的最後一英里物流組合。如今，該公司擁有1,700多處優質的最後一英里物流資產，占地面積達1,470萬平方公尺，遍佈10個國家和地區。

在資本重組方面，Mileway現有的投資者有機會保留或增加其股權，或者退股套現。資本重組的絕大部分資金來自現有投資者，這表示他們對Mileway和該產業具有強烈的信心。

黑石集團歐洲地產主管James Seppala表示：「我們很自豪能與Mileway的管理團隊合作，在熱門的搶手地點建立歐洲首屈一指的最後一英里物流地產組合。物流是我們在全球備受信賴的業務之一，該產業繼續證明其韌性和強勁的成長潛力。我們已經為黑石集團的地產投資者帶來了巨大的回報，並期待繼續為尋求核心增益回報的投資者創造長期價值。」

Mileway執行長Emmanuel Van der Stichele表示：「我們與黑石集團密切合作，共同創建了令人豔羨的最後一英里物流組合，從而為我們的客戶與他們所服務的企業和社區建立更好的聯繫。在我們對英國和歐洲的主要城市地區實施價值提升措施和發展計畫的過程中，黑石集團的持續支持將使我們能繼續執行對Mileway這個歐洲首屈一指的最後一英里物流公司的共同願景。」

摩根士丹利國際有限公司已為這筆已公佈交易的現有投資者將收到的對價提供公平意見書，Eastdil Secured International Limited提供了地產價值公平意見書。為進一步確認這筆交易對現有投資者最為有利，黑石集團將代表Mileway的現有投資者啟動「競購」程序，該程序將由摩根士丹利國際有限公司主導，時間最長可達75天。

美銀證券、Eastdil Secured International Limited、高盛國際、仲量聯行有限公司、摩根大通證券、摩根士丹利國際有限公司和羅斯柴爾德公司擔任現有投資者的財務顧問。在「競購」過程中，除摩根士丹利國際有限公司和Eastdil Secured International Limited之外，可與以上顧問聯絡以支援潛在投標人。美國盛信律師事務所擔任黑石集團的法律顧問。

關於黑石地產

黑石集團是全球首屈一指的商業地產所有者，其地產業務成立於1991年，管理的投資者資金高達2,790億美元。作為全球首屈一指的商業地產所有者，黑石集團擁有和經營的資產遍及各個主要地區和行業，包括物流、住宅、辦公、酒店和零售。我們的封閉式基金致力於在全球收購管理不善、位置優越的資產。黑石集團的核心增益業務透過機構策略和為注重收入的個人投資者訂製的策略，包括美國非上市地產投資信託基金黑石地產收入信託公司(Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., BREIT)和為非美國個人投資者訂製的歐洲策略，在全球投資非常穩定的地產資產。黑石地產還經營全球首屈一指的地產債務業務之一，提供跨越資本結構和風險範圍的全面融資解決方案，包括管理黑石抵押貸款信託基金(Blackstone Mortgage Trust, NYSE: BXMT)。

關於Mileway

Mileway是歐洲首屈一指的最後一英里物流地產資產所有者，其業務遍佈全歐，在10個主要歐洲國家擁有1,700多處資產。Mileway最大的市場包括英國、德國、荷蘭、瑞典和法國，在丹麥、義大利、西班牙、芬蘭和愛爾蘭也佔有重要地位。Mileway擁有一支由350多名員工組成的專業團隊，分佈在26個辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.mileway.com

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