黑石集团宣布对Mileway进行210亿欧元的资本重组

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--黑石集团(NYSE: BX)今天宣布，其占地1,470万平方米的泛欧最后一英里物流公司Mileway的现有投资者已同意按照黑石集团的核心增益(Core+)战略以210亿欧元对该公司进行资本重组，并长期持有该业务。资本重组前需经过的“竞购”程序将立即开始。

在过去六年中，黑石集团和Mileway的管理团队已将该公司发展成为欧洲首屈一指的最后一英里物流组合。如今，该公司拥有逾1,700多处高质量的最后一英里物流资产，占地面积达1,470万平方米，遍布10个国家和地区。

在资本重组方面，Mileway现有的投资者有机会保留或增加其股权，或者退股套现。资本重组的绝大部分资金来自现有投资者，这表明他们对Mileway和该行业有着强烈的信心。

黑石集团欧洲地产主管James Seppala表示：“ 我们很自豪能与Mileway的管理团队合作，在热门的抢手地点建立了欧洲首屈一指的最后一英里物流地产组合。物流是我们在全球范围内备受信赖的业务之一，该行业继续证明了其韧性和强劲的增长潜力。我们已经为黑石集团的地产投资者带来了巨大的回报，并期待继续为寻求核心增益回报的投资者创造长期价值。”

Mileway首席执行官Emmanuel Van der Stichele表示：“ 我们与黑石集团密切合作，共同创建了令人艳羡的最后一英里物流组合，从而将我们的客户与他们所服务的企业和社区更好地联系起来。在我们对英国和欧洲的主要城市地区实施价值提升举措和发展计划的过程中，黑石集团的持续支持将使我们继续践行对Mileway这个欧洲首屈一指的最后一英里物流公司的共同愿景。”

摩根士丹利国际有限公司针对这笔已公布交易的现有投资者将收到的对价向其提供了公平意见书，Eastdil Secured International Limited提供了地产价值公平意见书。为进一步确认这笔交易对现有投资者最为有利，黑石集团将代表Mileway的现有投资者启动“竞购”程序，该程序将由摩根士丹利国际有限公司牵头，时间最长可达75天。

美银证券、Eastdil Secured International Limited、高盛国际、仲量联行有限公司、摩根大通证券、摩根士丹利国际有限公司和罗斯柴尔德公司担任现有投资者的财务顾问。在“竞购”过程中，除摩根士丹利国际有限公司和Eastdil Secured International Limited之外，可与以上顾问被联系以支持潜在投标人。美国盛信律师事务所担任黑石集团的法律顾问。

关于黑石地产

黑石集团是全球首屈一指的商业地产所有者，其地产业务成立于1991年，管理着高达2,790亿美元的投资者资金。作为全球首屈一指的商业地产所有者，黑石集团拥有和经营的资产遍及各个主要地区和行业，包括物流、住宅、办公、酒店和零售。我们的封闭式基金致力于在全球范围内收购管理不善、位置优越的资产。黑石集团的核心增益业务通过机构战略和为注重收入的个人投资者定制的战略，包括美国非上市地产投资信托基金黑石地产收入信托公司(Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., BREIT)和为非美国个人投资者定制的欧洲战略，在全球范围内投资非常稳定的地产资产。黑石地产还经营着全球领先的地产债务业务之一，提供跨越资本结构和风险范围的全面融资解决方案，包括管理黑石抵押贷款信托基金(Blackstone Mortgage Trust, NYSE: BXMT)。

关于Mileway

Mileway是欧洲首屈一指的最后一英里物流地产资产所有者，其业务遍布全欧，在10个主要欧洲国家拥有1,700多处资产。Mileway最大的市场包括英国、德国、荷兰、瑞典和法国，在丹麦、意大利、西班牙、芬兰和爱尔兰也占有重要地位。Mileway拥有一支由350多名员工组成的专业团队，分布在26个办事处。如需了解更多信息，请访问：www.mileway.com

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