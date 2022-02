Blackstone anuncia recapitalização da Mileway por € 21 bilhões

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Blackstone (NYSE: BX) anunciou hoje que os investidores existentes na Mileway, sua empresa pan-europeia de logística de última milha de 14,7 milhões de metros quadrados, concordaram em recapitalizar a empresa por € 21 bilhões juntamente com a estratégia Core+ da Blackstone e manter o negócio a longo prazo. A recapitalização continua sujeita a um processo de “go-shop” que terá início imediato.

Nos últimos seis anos, a equipe de gestão da Blackstone e da Mileway transformou a empresa no maior portfólio de logística de última milha da Europa. Hoje em dia, ele compreende mais de 1,7 mil ativos de logística de última milha de alta qualidade, totalizando 14,7 milhões de metros quadrados em 10 países.

No que se refere à recapitalização, os atuais investidores da Mileway tiveram a oportunidade de manter/aumentar sua participação acionária ou sair por dinheiro. A grande maioria do capital para a recapitalização provém de investidores existentes, demonstrando sua forte convicção na Mileway e no setor.

James Seppala, diretor da Blackstone Real Estate Europe, disse: “ Juntamente com a equipe de gestão da Mileway, estamos orgulhosos de ter criado um portfólio de primeiro nível de propriedades logísticas europeias de última milha nos locais mais procurados. A logística é um dos nossos temas de maior convicção a nível mundial e o setor continua demonstrando sua resiliência e forte potencial de crescimento. Obtivemos um resultado tremendo para nossos investidores imobiliários da Blackstone e esperamos continuar criando valor para os investidores que buscam retornos Core+ a longo prazo”.

Emmanuel Van der Stichele, CEO da Mileway, afirmou: “ Trabalhamos em estreita colaboração com a Blackstone para criar um cobiçado portfólio de logística de última milha que conecta melhor nossos clientes às empresas e comunidades que atendem. O suporte contínuo da Blackstone nos permitirá continuar executando nossa visão compartilhada para a Mileway, a principal empresa de logística de última milha da Europa, à medida que implementamos nossas iniciativas de aumento de valor e planos de desenvolvimento em locais urbanos importantes no Reino Unido e na Europa”.

A Morgan Stanley & Co. International plc forneceu uma opinião de imparcialidade com relação à contraprestação a ser recebida e a Eastdil Secured International Limited forneceu uma opinião de imparcialidade sobre o valor imobiliário, em cada caso para os atuais investidores em relação à transação anunciada. Para confirmar ainda mais que esta transação representa o melhor resultado disponível para os investidores existentes, a Blackstone está iniciando um processo de “go-shop” em nome dos atuais investidores da Mileway, que será liderado pela Morgan Stanley & Co. International plc e durará até 75 dias.

BofA Securities, Eastdil Secured International Limited, Goldman Sachs International, Jones Lang LaSalle Limited, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, e Rothschild & Co estão atuando como consultores financeiros dos atuais investidores. Com exceção da Morgan Stanley & Co. International plc e da Eastdil Secured International Limited, cada um desses consultores pode ser contatado para apoiar potenciais licitantes no processo de “go-shop”. A Simpson Thacher & Bartlett LLP está atuando como consultor jurídico da Blackstone.

Sobre a Blackstone Real Estate

A Blackstone é a maior proprietária de imóveis comerciais do mundo. O negócio imobiliário da Blackstone foi fundado em 1991 e possui US$ 279 bilhões em capital de investidores sob gestão. A Blackstone é a maior proprietária de imóveis comerciais do mundo, possuindo e operando ativos em todas as principais regiões e setores, incluindo logística, residências, escritórios, hotelaria e varejo. Nossos fundos fechados buscam adquirir ativos mal administrados e bem localizados ao redor do mundo. O negócio Core+ da Blackstone investe em ativos imobiliários substancialmente estabilizados globalmente, por meio de estratégias institucionais e estratégias adaptadas para investidores individuais com foco em renda, incluindo a Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT) – um fundo de investimento imobiliário não listado nos EUA –, bem como a estratégia europeia da Blackstone adaptada para investidores individuais fora dos EUA. A Blackstone Real Estate também opera um dos principais negócios mundiais de dívida imobiliária, fornecendo soluções de financiamento abrangentes em toda a estrutura de capital e espectro de risco, incluindo a gestão do Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT).

Sobre a Mileway

A Mileway é a maior proprietária de ativos imobiliários de logística de última milha na Europa. Ela tem presença pan-europeia, com mais de 1,7 mil ativos em 10 grandes países europeus. Os maiores mercados da Mileway são o Reino Unido, Alemanha, Holanda, Suécia e França, com presença significativa na Dinamarca, Itália, Espanha, Finlândia e Irlanda. A Mileway possui uma equipe especializada de mais de 350 funcionários em 26 escritórios. Para saber mais, acesse: www.mileway.com

