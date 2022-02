Blackstone annuncia una ricapitalizzazione di Mileway del valore di 21 miliardi di euro

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) oggi ha annunciato che alcuni investitori storici di Mileway, il suo operatore paneuropeo di logistica dell'ultimo chilometro che gestisce una superficie di 14,7 milioni di metri quadri, hanno concordato un aumento di capitale per l'azienda del valore di 21 miliardi di euro, parallelo alla strategia Core+ di Blackstone, e confermato la loro partecipazione a lungo termine in questa attività. La ricapitalizzazione resta soggetta a un processo 'go shop' con inizio immediato.

Nel corso degli ultimi sei anni, i team dirigenziali di Blackstone e di Mileway hanno sviluppato l'azienda trasformandola nel maggior portafoglio europeo di logistica dell'ultimo chilometro, che ora comprende oltre 1.700 asset logistici dell'ultimo chilometro e di qualità elevata, pari a 14,7 milioni di metri quadri in 10 paesi.

Nell'ambito della ricapitalizzazione, gli investitori storici di Mileway hanno la possibilità di confermare o aumentare la propria partecipazione oppure di cederla convertendola in contanti. La maggior parte del capitale per questo aumento di capitale proviene da investitori storici, a dimostrazione della solida fiducia riposta in Mileway e nel settore.

James Seppala, responsabile di Real Estate Europe per Blackstone, ha commentato: " Siamo orgogliosi di aver costituito, insieme al team manageriale di Mileway, un eccellente portafoglio europeo di proprietà logistiche dell'ultimo chilometro nelle località più interessanti. La logistica è uno dei temi in cui crediamo maggiormente a livello globale, un settore che continua a dimostrare la propria resilienza e un forte potenziale di crescita. Si tratta di un risultato straordinario per gli investitori immobiliari di Blackstone e vogliamo continuare a creare valore per gli investitori alla ricerca di rendimenti Core+ sul lungo termine".

Emmanuel Van der Stichele, CEO di Mileway, ha dichiarato: " Abbiamo lavorato a stretto contatto con Blackstone per creare un portafoglio di logistica dell'ultimo chilometro estremamente interessante, in grado di mettere meglio in contatto i nostri clienti con le imprese e le comunità a cui offrono servizi. Il supporto continuativo di Blackstone ci consentirà di proseguire nella nostra visione condivisa per Mileway, il maggior operatore di logistica dell'ultimo chilometro di tutta Europa, mentre implementiamo iniziative di crescita del valore e progetti di sviluppo nelle principali aree urbane del Regno Unito e d'Europa".

Morgan Stanley & Co. International plc ha fornito un parere di equità rispetto all'ammontare da ricevere, mentre Eastdil Secured International Limited ha fornito un parere di equità sul valore immobiliare, per ciascun caso, agli investitori storici nell'ambito della transazione annunciata. A ulteriore conferma del fatto che questa transazione rappresenta il miglior risultato disponibile per gli investitori storici, Blackstone sta avviando un processo 'go shop' per conto degli attuali investitori di Mileway, guidato da Morgan Stanley & Co. International plc, che durerà per 75 giorni.

BofA Securities, Eastdil Secured International Limited, Goldman Sachs International, Jones Lang LaSalle Limited, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc e Rothschild & Co fungono da consulenti finanziari per gli investitori storici. Tranne Morgan Stanley & Co. International plc e Eastdil Secured International Limited, ciascuno di questi consulenti può essere contattato per supportare potenziali offerte nel processo 'go shop'. Simpson Thatcher & Bartlett LLP funge da consulente legale di Blackstone.

Informazioni su Blackstone Real Estate

Blackstone è il maggior proprietario mondiale di immobili commerciali. L'attività immobiliare di Blackstone, che nasce nel 1991, gestisce 279 miliardi di dollari USA di capitali investiti. Blackstone è il maggior proprietario mondiale di immobili commerciali, e possiede e gestisce asset in tutte le principali regioni e settori, come logistica, abitazioni residenziali, uffici, ambito alberghiero e distribuzione. I fondi chiusi di Blackstone puntano all'acquisizione di asset sotto-organizzati e ben posizionati in tutto il mondo. La sua attività Core+ investe in asset immobiliari internazionali sostanzialmente stabilizzati, tramite strategie istituzionali e su misura per gli investitori privati orientati al rendimento, come Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT), un fondo immobiliare di investimento (REIT) statunitense non quotato in Borsa, oltre che tramite la strategia europea di Blackstone mirata agli investitori privati non statunitensi. Blackstone Real Estate gestisce inoltre una delle maggiori attività globali di debito immobiliare che propone complete soluzioni finanziarie in tutta la struttura del capitale e in tutto lo spettro del rischio, inclusa la gestione di Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT).

Informazioni su Mileway

Mileway è il maggior proprietario di asset immobiliari di logistica dell'ultimo chilometro in Europa. Opera in tutta la regione, con oltre 1.700 asset in 10 importanti paesi europei. I maggiori mercati di Mileway comprendono Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Francia, con una significativa presenza in Danimarca, Italia, Spagna, Finlandia e Irlanda. Con Mileway collabora un team dedicato di oltre 350 dipendenti in 26 uffici. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.mileway.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.