Blackstone kondigt herkapitalisatie van € 21 miljard van Mileway aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) heeft vandaag aangekondigd dat bestaande beleggers in Mileway, zijn 14,7 miljoen vierkante meter grote pan-Europese last-mile logistiek bedrijf, zijn overeengekomen om het bedrijf te herkapitaliseren voor € 21 miljard naast de Core+-strategie van Blackstone, en het bedrijf voor de lange termijn te behouden. De herkapitalisatie blijft onderworpen aan een 'go-shop'-procedure die onmiddellijk van start gaat.

In de afgelopen zes jaar heeft het managementteam van Blackstone en Mileway het bedrijf uitgebreid tot het grootste last-mile logistiek portfolio in Europa. Vandaag omvat het meer dan 1.700 hoogwaardige, last-mile logistieke activa, goed voor 14,7 miljoen vierkante meter in 10 landen.

In verband met de herkapitalisatie is aan bestaande Mileway-investeerders de mogelijkheid geboden om hun aandelenbezit te behouden of te vergroten, dan wel eruit te stappen voor een contante uitbetaling. Het overgrote deel van het vermogen voor de herkapitalisatie is afkomstig van bestaande beleggers, waaruit hun sterke overtuiging in Mileway en de sector blijkt.

James Seppala, hoofd Real Estate Europe, Blackstone, verklaarde: “ Samen met het Mileway-managementteam zijn we er trots op een eersteklas portfolio van Europese, last-mile logistieke eigendommen op de meest gewilde locaties te hebben opgebouwd. Logistiek is wereldwijd een van onze meest overtuigende thema's en de sector blijft zijn veerkracht en sterke groeipotentieel bewijzen. We hebben een geweldig resultaat geleverd voor onze Blackstone-vastgoedbeleggers en kijken ernaar uit om waarde te blijven creëren voor beleggers die op zoek zijn naar Core+-rendementen op de lange termijn.”

Emmanuel Van der Stichele, CEO, Mileway, stelde: " We hebben nauw samengewerkt met Blackstone om een felbegeerd last-mile logistiek portfolio te creëren dat onze klanten beter verbindt met de bedrijven en gemeenschappen die ze bedienen. Met behulp van de voortdurende steun van Blackstone kunnen we onze gedeelde visie voor Mileway, het belangrijkste last-mile logistiek bedrijf van Europa, blijven voortzetten, terwijl we onze waardeverhogende initiatieven en ontwikkelingsplannen implementeren op belangrijke stedelijke locaties in het VK en Europa.”

Morgan Stanley & Co. International plc heeft een fairness opinion gegeven met betrekking tot de te ontvangen vergoeding en Eastdil Secured International Limited heeft een fairness opinion ten aanzien van de vastgoedwaarde verstrekt, in beide gevallen aan de bestaande beleggers in verband met de aangekondigde transactie. Om verder te bevestigen dat deze transactie het best beschikbare resultaat voor de bestaande beleggers vertegenwoordigt, start Blackstone een 'go-shop'-procedure namens de huidige investeerders van Mileway die zal worden geleid door Morgan Stanley & Co. International plc en tot 75 dagen zal duren.

BofA Securities, Eastdil Secured International Limited, Goldman Sachs International, Jones Lang LaSalle Limited, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc en Rothschild & Co treden op als financieel adviseurs voor de bestaande investeerders. Met uitzondering van Morgan Stanley & Co. International plc en Eastdil Secured International Limited, kan met elk van deze adviseurs contact worden opgenomen om potentiële bieders te ondersteunen bij de 'go-shop'-procedure. Simpson Thatcher & Bartlett LLP treedt op als juridisch adviseur van Blackstone.

Over Blackstone Real Estate

Blackstone is wereldwijd de grootste eigenaar van commercieel vastgoed. Blackstone's onroerendgoedbedrijf werd opgericht in 1991 en heeft $ 279 miljard aan vermogen van beleggers onder beheer. Blackstone is wereldwijd de grootste eigenaar van commercieel vastgoed en bezit en exploiteert activa in elke belangrijke geografische regio en sector, waaronder logistiek, residentiële huisvesting, kantoren, horeca en winkels. Onze closed-end fondsen streven ernaar onderbeheerde, goed gelegen activa over de hele wereld te verwerven. De Core+-activiteiten van Blackstone investeren wereldwijd in substantieel gestabiliseerde vastgoedactiva, via zowel institutionele strategieën als strategieën die zijn afgestemd op inkomensgerichte individuele beleggers, waaronder Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT), een Amerikaanse niet-beursgenoteerde REIT, evenals de Europese strategie van Blackstone die is afgestemd op niet-Amerikaanse individuele beleggers. Blackstone Real Estate exploiteert ook een van de toonaangevende wereldwijde vastgoedschuldbedrijven en biedt uitgebreide financieringsoplossingen voor de hele kapitaalstructuur en het risicospectrum, inclusief het beheer van Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT).

Over Mileway

Mileway is de grootste eigenaar van last-mile logistiek vastgoed in Europa. Het heeft een pan-Europese voetafdruk, met meer dan 1.700 activa in 10 grote Europese landen. Mileway's grootste markten zijn het VK, Duitsland, Nederland, Zweden en Frankrijk, en het is sterk aanwezig in Denemarken, Italië, Spanje, Finland en Ierland. Mileway heeft een speciaal team van meer dan 350 medewerkers in 26 kantoren. Ga voor meer informatie naar: www.mileway.com

