Blackstone annonce la recapitalisation de Mileway à hauteur de 21 milliards d'euros

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE : BX) annonce ce jour que les investisseurs existants de Mileway, sa société paneuropéenne de logistique du dernier kilomètre couvrant 14,7 millions de mètres carrés, ont consenti à recapitaliser la société à hauteur de 21 milliards d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie Core+ de Blackstone et vise à conserver l'entreprise à long terme. La recapitalisation reste soumise à un processus de sollicitation qui débutera immédiatement.

Durant les six dernières années, Blackstone et la direction de Mileway ont développé la société pour en faire le plus grand portefeuille de logistique du dernier kilomètre en Europe. Il compte aujourd'hui plus de 1 700 actifs logistiques du dernier kilomètre de haute qualité, totalisant une couverture étendue sur 14,7 millions de mètres carrés dans 10 pays.

En relation avec la recapitalisation, les investisseurs existants de Mileway se sont vu offrir la possibilité de maintenir ou d'augmenter leur participation, ou de se retirer en échange de liquidités. La majeure partie du capital destiné à la recapitalisation provient des investisseurs existants, ce qui témoigne de leur forte conviction dans Mileway et dans l'activité.

James Seppala, responsable de la division Real Estate Europe de Blackstone, a déclaré : "Ensemble avec les dirigeants de Mileway, nous sommes fiers d'avoir constitué un portefeuille de premier ordre de propriétés logistiques européennes du dernier kilomètre dans les régions les plus recherchées. La logistique figure parmi nos secteurs de conviction les plus élevés au niveau mondial et l'activité ne cesse de prouver sa résilience et son fort potentiel de croissance. Les résultats que nous avons obtenus pour nos investisseurs immobiliers Blackstone sont remarquables et nous sommes impatients de continuer à générer de la valeur pour les investisseurs qui recherchent des rendements Core+ sur le long terme."

Emmanuel Van der Stichele, PDG de Mileway, a déclaré : "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Blackstone pour constituer un portefeuille convoité de logistique du dernier kilomètre, qui assure une meilleure connexion entre nos clients et les entreprises et communautés qu'ils servent. Grâce au soutien continu de Blackstone, nous pourrons poursuivre l'exécution de notre vision commune pour Mileway, la première société de logistique du dernier kilomètre en Europe, tout en concrétisant nos initiatives d'accroissement de la valeur et nos plans de développement dans des zones urbaines stratégiques au Royaume-Uni et en Europe."

Morgan Stanley & Co. International plc a fourni une attestation d'équité concernant la contrepartie à recevoir et Eastdil Secured International Limited a fourni une attestation d'équité concernant la valeur immobilière, dans chacun des cas aux investisseurs existants dans le contexte de la transaction annoncée. Dans le but de confirmer que cette transaction correspond au meilleur résultat possible pour les investisseurs actuels, Blackstone a entamé un processus de sollicitation au nom des investisseurs actuels de Mileway, qui sera mené par Morgan Stanley & Co. International plc et pourra durer jusqu'à 75 jours.

BofA Securities, Eastdil Secured International Limited, Goldman Sachs International, Jones Lang LaSalle Limited, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, et Rothschild & Co agissent en tant que conseillers financiers des investisseurs existants. À l'exception de Morgan Stanley & Co. International plc et Eastdil Secured International Limited, chacun de ces conseillers peut être contacté pour soutenir les soumissionnaires potentiels dans le processus de sollicitation. Simpson Thatcher & Bartlett LLP agit en tant que conseiller juridique de Blackstone.

À propos de Blackstone Real Estate

Blackstone est le plus grand propriétaire de biens immobiliers commerciaux au monde. Blackstone a débuté ses activités immobilières en 1991 et gère aujourd'hui un capital d'investissement de 279 milliards de dollars. Blackstone est le plus grand propriétaire d'immobilier commercial au monde, détenant et exploitant des actifs dans toutes les principales régions géographiques et dans tous les secteurs, y compris la logistique, le logement résidentiel, les bureaux, l'hôtellerie et la vente au détail. Nos fonds à capital fixe sont destinés à acquérir des actifs sous-gérés et bénéficiant de localisations attractives dans le monde entier. L'activité Core+ de Blackstone investit dans des actifs immobiliers globalement stables, par le biais de stratégies institutionnelles et de stratégies adaptées aux investisseurs individuels axés sur le revenu, notamment Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT), une société de placement immobilier américaine non cotée en bourse, ainsi que la stratégie européenne de Blackstone destinée aux investisseurs individuels non américains. Blackstone Real Estate gère également l'une des principales entreprises mondiales de dette immobilière, proposant des solutions de financement complètes à travers la structure du capital et la gamme des risques, y compris la gestion de Blackstone Mortgage Trust (NYSE : BXMT).

À propos de Mileway

Mileway est le plus grand propriétaire d’actifs immobiliers logistiques du dernier kilomètre en Europe. Il a une empreinte paneuropéenne, avec plus de 1 700 actifs dans 10 grands pays européens. Les plus grands marchés de Mileway comprennent le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la France, et il a une présence significative au Danemark, en Italie, en Espagne, en Finlande et en Irlande. Mileway dispose d’une équipe dédiée de plus de 350 employés répartis dans 26 bureaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mileway.com

