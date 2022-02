Blackstone meldet Rekapitalisierung von Mileway im Volumen von 21 Milliarden Euro

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) hat heute bekannt gegeben, dass die derzeitigen Investoren von Mileway, seinem in ganz Europa tätigen Unternehmen für Last-Mile-Logistik mit einer Fläche von 14,7 Millionen Quadratmetern, zugestimmt haben, das Unternehmen für 21 Milliarden Euro im Rahmen der „Core+“-Strategie von Blackstone zu rekapitalisieren und das Unternehmen langfristig zu halten. Die Rekapitalisierung steht noch unter dem Vorbehalt eines „Go-shop“-Prozesses, der sofort beginnen wird.

In den vergangenen sechs Jahren haben Blackstone und das Managementteam von Mileway das Unternehmen zum größten Portfolio für Last-Mile-Logistik in Europa ausgebaut. Es beinhaltet heute mehr als 1.700 hochwertige Last-Mile-Logistikobjekte mit einer Fläche von 14,7 Millionen Quadratmetern in 10 Ländern.

Im Zusammenhang mit der Rekapitalisierung wurde den bestehenden Investoren von Mileway die Möglichkeit geboten, ihre Anteile zu behalten oder zu erhöhen oder gegen Bargeld auszusteigen. Der Großteil des Kapitals für die Rekapitalisierung stammt von den bestehenden Investoren, die damit unter Beweis stellen, dass sie von Mileway und dem Sektor fest überzeugt sind.

James Seppala, Head of Real Estate Europe, Blackstone, sagte: „ Sowohl wir als auch das Managementteam von Mileway sind stolz darauf, ein erstklassiges Portfolio von europäischen Last-Mile-Logistikimmobilien an den begehrtesten Standorten aufgebaut zu haben. Auch die Logistik ist ein Thema, von dem wir weltweit fest überzeugt sind, und der Sektor stellt weiterhin seine Widerstandsfähigkeit und sein starkes Wachstumspotenzial unter Beweis. Wir haben für unsere Blackstone-Immobilieninvestoren ein hervorragendes Ergebnis erzielt und freuen uns darauf, weiterhin Werte für Investoren zu schaffen, die im Rahmen von Core+ langfristig Renditen anstreben.“

Emmanuel Van der Stichele, CEO, Mileway, führte aus: „ Zur Schaffung eines attraktiven Last-Mile-Logistikportfolios, das unsere Kunden besser mit den Unternehmen und Gemeinden verbindet, die sie bedienen, haben wir eng mit Blackstone zusammengearbeitet. Mithilfe der anhaltenden Unterstützung von Blackstone können wir unsere gemeinsame Vision für Mileway, Europas führendem Unternehmen für Last-Mile-Logistik, weiter umzusetzen und dabei unsere wertsteigernden Initiativen und Entwicklungspläne an wichtigen städtischen Standorten im Vereinigten Königreich und in Europa verwirklichen.“

Morgan Stanley & Co. International plc hat eine Fairness Opinion in Bezug auf die zu erbringende Gegenleistung und Eastdil Secured International Limited hat eine Fairness Opinion zum Immobilienwert für die bestehenden Investoren in Verbindung mit der angekündigten Transaktion abgegeben. Zur weiteren Bestätigung, dass diese Transaktion das beste verfügbare Ergebnis für die bestehenden Investoren darstellt, leitet Blackstone im Namen der derzeitigen Investoren von Mileway einen von Morgan Stanley & Co. International plc geleiteten „Go-Shop“-Prozess mit einer Dauer von bis zu 75 Tagen ein.

BofA Securities, Eastdil Secured International Limited, Goldman Sachs International, Jones Lang LaSalle Limited, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc und Rothschild & Co beraten die bestehenden Investoren in finanziellen Angelegenheiten. Mit Ausnahme von Morgan Stanley & Co. International plc und Eastdil Secured International Limited kann jeder dieser Berater kontaktiert werden, um potenzielle Bieter im „Go-shop“-Prozess zu unterstützen. Simpson Thatcher & Bartlett LLP ist als Rechtsberater für Blackstone tätig.

Über Blackstone Real Estate

Blackstone ist der größte Eigentümer gewerblicher Immobilien weltweit. Das 1991 gegründete Immobiliengeschäft von Blackstone verwaltet für die Anleger ein Kapital von 279 Milliarden US-Dollar. Als weltweit größte Eigentümer gewerblicher Immobilien besitzt und betreibt Blackstone Objekte in allen wichtigen geografischen Lagen und Sektoren, darunter Logistik, Wohnimmobilien, Bürogebäude, Gastgewerbe und Einzelhandel. Unsere geschlossenen Fonds zielen darauf ab, unterentwickelte Bestände in guter Lage in der ganzen Welt zu erwerben. Im Rahmen des „Core+“-Geschäfts investiert Blackstone weltweit in weitgehend stabilisierte Immobilienbestände mithilfe von institutionellen Strategien und Strategien, die auf einkommensorientierte einzelne Anleger zugeschnitten sind, darunter Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT), ein nicht börsennotierter REIT in den USA, sowie der europäischen Strategie von Blackstone, die auf einzelne Anleger außerhalb der USA zugeschnitten ist. Blackstone Real Estate betreibt überdies eines der führenden weltweiten Immobilienkreditgeschäfte, das umfassende Finanzierungslösungen über das gesamte Kapitalstruktur- und Risikospektrum hinweg anbietet, darunter die Verwaltung des Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT).

Über Mileway

Mileway ist der größte Eigentümer von Last-Mile-Logistikimmobilien in Europa. Mit mehr als 1.700 Objekten in 10 großen europäischen Ländern ist er in ganz Europa präsent. Neben den größten Märkten von Mileway wie das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden und Frankreich verfügt das Unternehmen auch in Dänemark, Italien, Spanien, Finnland und Irland über eine starke Präsenz. Mileway beschäftigt ein engagiertes Team von über 350 Mitarbeitern in 26 Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mileway.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.