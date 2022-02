MindMaze obtient un financement de 105 millions USD, mené par Concord Health Partners, pour financer la croissance après une année record et initie un partenariat avec l’American Hospital Association

LAUSANNE, PARIS, MONTPELLIER, LONDRES et BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--MindMaze («la Société»), un pionnier mondial sur le marché de la neurothérapie numérique représentant plusieurs milliards de dollars, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un tour de financement de 105 millions USD pour accélérer ses plans de croissance commerciale mondiale, dynamiser la R&D en cours et consolider son pipeline de développement portant sur un large spectre de maladies neurologiques.

Le tour de financement offre un accès immédiat à des fonds et des facilités de financement pour financer la croissance et les acquisitions futures. Le financement a été mené par Concord Health Partners («Concord»), une société de capital-investissement basée aux États-Unis qui se concentre sur les investissements dans des entreprises de soins de santé proposant des technologies et des solutions innovantes qui traitent de la qualité, du coût et de l’accès aux soins, et dans le soutien à ces entreprises, aux côtés d’autres investisseurs. AlbaCore Capital Group, l’un des plus importants investisseurs spécialisés d’Europe axé sur les marchés publics et privés, vient ajouter à son investissement existant témoignant ainsi de son engagement continu envers la société. Participent aussi à ce tour de financement Hambro Perks, basé à Londres, un investisseur possédant une expertise approfondie dans le secteur et détenteur d’un portefeuille mondial d’entreprises hautement innovantes, ainsi que de plusieurs groupes d’investissement de family office. De plus, conjointement à l’investissement de Concord, MindMaze initie un partenariat avec l’American Hospital Association («AHA»). L’AHA s’est donné pour mission de faire progresser les solutions de soins de santé innovantes et défend au niveau national les intérêts de ses membres parmi lesquels figurent près 90 % des hôpitaux, des systèmes de santé et autres organisations de soins de santé aux États-Unis, ainsi que 300’000 cadres travaillant dans ces organisations de soins de santé sur le terrain.

MindMaze inaugure une nouvelle ère de la médecine grâce à de nouveaux logiciels, périphériques et protocoles de programmes thérapeutiques personnalisés reposant sur les nouvelles technologies pour traiter les déficits cognitifs et moteurs. L’annonce de ce financement souligne la position de la Société en tant que pionnière de la neurothérapie numérique, après qu’une étape importante ait été franchie aux Etats-Unis en matière de remboursement avec l’octroi de codes de catégorie III pour les soins asynchrones. La Société est sur le point de changer le paradigme des soins pour des millions de patients et de soignants à travers le monde.

« Ce financement nous permet d’accélérer nos activités commerciales et d’étendre notre empreinte aux États-Unis ainsi que d’avoir accès à davantage de partenaires stratégiques, tandis que nous continuons à déployer des solutions dans le continuum de soins à l’échelle mondiale », a déclaré Tej Tadi, fondateur et PDG de MindMaze. « MindMaze se situe à l’avant-garde de la technologie cérébrale depuis sa création, et nous avons joué un rôle essentiel dans les progrès incroyables qui ont marqué la dernière décennie en matière de mesure cérébrale, de capture de mouvement, de plateformes d’intervention basées sur la réalité mixte, et de nouvelles architectures pour une informatique inspirée par le cerveau et l’intelligence artificielle. Nous sommes ravis que d’importants investisseurs axés sur la croissance stratégique, comme Concord Health Partners, reconnaissent le large potentiel de notre plateforme de neurothérapie numérique à l’heure où nous continuons à accélérer la capacité de l’humanité à se rétablir, à apprendre et à s’adapter. »

James Olsen, fondateur et associé directeur chez Concord, a confié pour sa part : « MindMaze a développé une technologie et une approche de pointe en matière de thérapie numérique pour la neuro-réhabilitation, offrant des avantages évidents aux patients, aux prestataires et aux payeurs. Nous sommes convaincus que cette avancée notable dans le traitement et la thérapie améliorera de manière significative la santé et la récupération du cerveau pour un large éventail de pathologies. Nous sommes ravis de nous associer à Tej et à l’équipe de MindMaze pour tirer parti de leur palmarès impressionnant et pour soutenir l’expansion clinique et commerciale sur le marché américain. »

« L’AHA est ravie de se joindre à des initiatives qui visent à promouvoir et à faire progresser l’apport de solutions thérapeutiques numériques pour les maladies neurologiques dans des environnements accessibles, et MindMaze permettra à nos hôpitaux, systèmes de soins de santé et aux autres prestataires de soins d’offrir de nouvelles solutions innovantes pour aider à traiter leurs patients », a noté de son côté Doug Shaw, vice-président principal du développement des affaires à l’American Hospital Association.

MindMaze est certifiée ISO 13485 et son portefeuille de produits a reçu trois autorisations de la part de la FDA ainsi que quatre marquages CE pour de multiples indications cliniques. Présente dans plus de vingt pays, la Société fournit des évaluations et des traitements numériques tout au long du continuum de soins pour des milliers de patients souffrant de pathologies neurologiques. MindMaze fait progresser sa commercialisation aux États-Unis en élargissant son équipe et son empreinte dans les centres de neuroréadaptation et s’est récemment vu octroyer des codes de catégorie III, en vertu de la terminologie procédurale actuelle (Current Procedural Terminology, CPT®) pour ses offres de soins asynchrones. Avec ce financement en place, la Société prévoit également d’investir dans des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, et de développer ses travaux en collaborations avec les meilleurs établissements universitaires. Avec plus de dix essais cliniques en cours dans huit indications médicales, la Société prévoit qu’elle disposera d’au moins trois nouvelles solutions thérapeutiques numériques disponibles sur ordonnance pour les AVC, la maladie de Parkinson, et le vieillissement ou autres troubles cognitifs légers au cours des prochaines années.

À propos de MindMaze

MindMaze est un leader mondial des solutions de neurothérapie numérique (digital neuro-therapeutics, DTx) dont la mission est d’accélérer la capacité du cerveau à se rétablir, à apprendre et à s’adapter. Avec à son actif plus d’une décennie de travaux à l’intersection des neurosciences, de la bio-détection, de l’ingénierie, de la réalité mixte et de l’intelligence artificielle, la division de MindMaze spécialisée dans les soins de santé s’attaque à certains des problèmes les plus ardus du domaine de la neurologie, notamment les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, en créant un plateforme universelle pour la santé et le rétablissement du cerveau, ainsi que des interventions thérapeutiques numériques uniques. Approuvées par la FDA et bénéficiant du marquage CE, les thérapies neuro-numériques pionnières de MindMaze accélèrent le rétablissement des patients souffrant de nombreuses conditions neurologiques critiques. Fondée en 2012 par son PDG, le Dr Tej Tadi, MindMaze est la première licorne Suisse, avec des bureaux à Lausanne, Baltimore, Londres, Paris et Mumbai. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://protect-us.mimecast.com/s/vnFoCADQM0IjmOKLuBQS3R?domain=mindmaze.com.

À propos de Concord Health Partners

Fondée par James Olsen et Joseph Swedish, Concord Health Partners (« Concord ») est une société de capital-investissement du secteur de la santé basée aux États-Unis qui se concentre sur les investissements dans des entreprises en phase de croissance dotées de technologies innovantes qui font progresser les soins de santé en réduisant les coûts en améliorant la qualité et en élargissant l’accès aux soins.

À propos de l’American Hospital Association

L’American Hospital Association est l’organisation nationale qui représente et dessert tous les types d’hôpitaux et de réseaux de soins de santé, ainsi que leurs patients et communautés. Près de 5 000 hôpitaux, systèmes de soins de santé, réseaux, et autres prestataires de soins ainsi que 43 000 membres individuels forment l’ensemble de l’AHA. Grâce à nos activités de représentation et de plaidoyer, l’AHA veille à ce que les points de vue et les besoins des membres soient entendus et pris en compte lors de l’élaboration des politiques nationales de santé, ainsi que dans les débats législatifs et réglementaires et dans les questions judiciaires. Nos efforts de plaidoyer incluent les branches législatives et exécutives ainsi que les arènes législatives et réglementaires. Fondée en 1898, l’AHA dispense une formation aux chefs de file des soins de santé, et constitue une source d’information sur les questions et tendances en matière de soins de santé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.