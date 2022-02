ANA HOLDINGS e Joby stringono una partnership finalizzata a lanciare il servizio di aerotaxi in Giappone

Animation of illustrative route from Osaka Station to Kansai International Airport

Animation of illustrative route from Osaka Station to Kansai International Airport

SANTA CRUZ, California e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--ANA HOLDINGS, INC. (“ANA”) e Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY, “Joby”) oggi hanno annunciato la sigla di un accordo tra la più grande linea aerea giapponese e Joby per portare il servizio di ridesharing aereo in Giappone. Si unirà alla partnership anche Toyota Motor Corporation (Toyota), con l’intento di esplorare varie opportunità, come il trasporto su strada.

Joby è un’azienda californiana che sta sviluppando un aeroplano a cinque posti interamente elettrico in grado di decollare e atterrare in verticale (eVTOL). Con un’autonomia di 241 chilometri, una velocità massima di 321 km/h e un profilo a basso rumore che consente l’accesso ad aree edificate, l’aeroplano con pilota di Joby è concepito per far sì che i viaggi aerei a emissioni zero, comodi, diventino una realtà quotidiana. Per esempio, il viaggio di 50 km dalla stazione di Osaka all’aeroporto internazionale di Kansai potrebbe durare meno di 15 minuti in aereo anziché un’ora se fatto in auto.

ANA e Joby prevedono di collaborare in relazione a tutti gli aspetti necessari per attuare questa rivoluzionaria modalità di trasporto in Giappone – sviluppo dell’infrastruttura, formazione dei piloti, operazioni di volo, gestione del traffico aereo, accettazione da parte del pubblico e risposta ai requisiti normativi per il funzionamento. Sarà considerata anche l’integrazione con il trasporto su strada, grazie al sostegno di Toyota. Le parti condurranno anche discussioni congiunte con aziende private interessate oltre che con autorità locali e nazionali.

I partner sono tutti membri attuali della Conferenza di operatori pubblici e privati per l’innovazione nella mobilità aerea nel Giappone, creata dal Ministro dell’economia, del commercio e degli investimenti e dal Ministro del territorio, dell’infrastruttura, del trasporto e del turismo per accelerare l’adozione del ridesharing aereo nel paese.

JoeBen Bevirt, fondatore e Ceo di Joby, commenta sulla partnership e sull’opportunità presentata dal mercato giapponese così: “Joby è stata creata per aiutare le persone a risparmiare tempo mentre riducono la loro impronta di carbonio. Il Giappone ci offre una straordinaria opportunità di fare proprio questo perché è un paese in cui il 92%1 della popolazione vive in aree urbane, con Tokyo risultante una delle prime 20 città più congestionate al mondo”.2

“Siamo estremamente lieti di collaborare con ANA, una compagnia aerea che ha meritatamente ricevuto il punteggio di 5 stelle conferito da SKYTRAX per nove anni consecutivi, e contiamo di fare ogni sforzo nell’ambito di questo accordo per attuare il nostro servizio di ridesharing aereo in Giappone”.

Joby sviluppa la tecnologia alla base del suo aereo da oltre un decennio; ha completato oltre 1.000 voli di prova ed è diventata la prima, e sola, azienda nel settore eVTOL a conseguire una certificazione base (fase 4) G-1 per tale aeromobile da parte della Federal Aviation Administration (FAA).

Koji Shibata, Direttore rappresentante e Vicepresidente esecutivo presso ANA HD, illustra l’opportunità presentata dal lancio del servizio di ridesharing aereo in Giappone così: “ANA vanta 70 anni di esperienza operativa nell’offerta di voli sicuri e affidabili a clienti in tutto il mondo. Siamo lieti di utilizzarla nel quadro di questa partnership e di essere all’avanguardia nell’introdurre questa innovativa modalità di trasporto in Giappone”.

“Per i nostri clienti l’efficienza conta molto, per cui essere in grado di offrire loro la possibilità di viaggiare rapidamente – e all’insegna della sostenibilità – da un aeroporto internazionale a un punto nel centro città è molto interessante”.

Il concetto del ridesharing aereo si sta imponendo rapidamente all’attenzione in Giappone mentre il paese accelera gli sforzi in vista dell’esposizione universale Expo 2025 che si terrà nella capitale occidentale di Osaka, la terza città giapponese per numero di abitanti e la parte più ampia dell’area metropolitana di Keihanshin che conta oltre 18 milioni di residenti.

Il servizio di ridesharing aereo sarà gestito direttamente da Joby e offerto ai passeggeri tramite l’app Joby o l’app Uber nelle principali aree degli Stati Uniti, ma questo annuncio rispecchia la strategia di Joby – associarsi con aziende locali che si impegnano per offrire eccellenza operativa e servizio clienti eccezionale al momento di lanciare il suo servizio in mercati scelti fuori degli Stati Uniti. Inoltre, Joby prevede di collaborare con partner locali per la mobilità stradale al fine di assicurare ai clienti viaggi sino alla destinazione finale con la massima comodità.

Joby ha già rapporti di fiducia con il Giappone, avendo collaborato con Toyota sin dal 2019. Oltre a continuare a prestare a Joby il suo know-how nello sviluppo di processi di fabbricazione e nella produzione a grandi volume, Toyota sosterrà l’annuncio odierno cercando di unire gli sforzi in altri aspetti della catena di valore, come il trasporto stradale. Toyota è il principale investitore esterno di Joby – a tutt’oggi ha investito quasi 400 milioni di dollari.

Per saperne di più sulla partnership a lungo termine stretta da Toyota con Joby si può leggere il post di questo blog.

Varie immagini relative al presente comunicato stampa, insieme a un’animazione del percorso illustrativo dalla stazione di Osaka all’aeroporto internazionale di Kansai, sono disponibili qui.

Nella cartella stampa di Joby sono disponibili foto e video dell’aereo Joby.

INFORMAZIONI SU ANA

Fondata nel 1952 con appena due elicotteri, All Nippon Airways (ANA) è cresciuta sino a diventare la più grande linea aerea giapponese. ANA HOLDINGS Inc. (ANA HD) è stata costituita nel 2013 come la più grande holding di compagnie aere giapponesi, consistente di 71 imprese tra cui ANA e Peach Aviation, la principale società LCC in Giappone.

ANA è un cliente per lanci e il più grande operatore del Boeing 787 Dreamliner, il che fa di ANA HD il più grande proprietario di Dreamliner al mondo. Membro della Star Alliance sin dal 1999, ANA ha stretto joint venture con United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines e Austrian Airlines – raggiungendo una presenza veramente globale.

La sua tradizione di servizio superiore nel settore dell’aviazione civile ha aiutato ANA a ottenere il rinomato punteggio di 5 stelle da SKYTRAX ogni anno sin dal 2013, il che ne fa la sola linea aerea giapponese ad avere conseguito questo prestigioso riconoscimento per nove anni consecutivi. Inoltre ANA è stata dichiarata da Air Transport World “Linea aerea dell’anno” tre volte (nel 2007, 2013 e 2018); è una delle poche compagnie aeree ad avere ottenuto ripetutamente questo importante riconoscimento.

Nel 2021, ANA ha ottenuto il punteggio di sicurezza COVID-19 di 5 stelle conferito da SKYTRAX, che ha così riconosciuto le iniziative della linea aerea volte ad assicurare un ambiente pulito, sicuro e igienico negli aeroporti e a bordo dell’aereo, incorporate nel motto ANA Care Promise.

ANA è la sola azienda nel settore dell’aviazione civile ad avere ricevuto il riconoscimento Gold Class nel’ambito del 2021 S&P Global Sustainability Awards e ANA HD è stata prescelta per figurare nell’elenco Dow Jones Sustainability World Index per il quarto anno consecutivo e nell’elenco Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index per il quinto anno consecutivo.

Per maggiori informazioni fare riferimento al seguente link.

https://www.ana.co.jp/group/en

INFORMAZIONI SU JOBY AVIATION

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) è un’azienda californiana operante nel settore dei trasporti che sta sviluppando un aeroplano interamente elettrico in grado di decollare e atterrare in verticale, che prevede di usare nell’ambito di un servizio di aerotaxi rapido, tranquillo e comodo che inizierà nel 2024. L’aereo, che ha un’autonomia di 241 chilometri con un a singola carica, può trasportare un pilota e quattro passeggeri a una velocità massima di 321 km/h. È concepito per contribuire a ridurre l’eccessivo traffico urbano e accelerare la transizione a modalità sostenibili di trasporto pubblico. Fondata nel 2009, Joby impiega circa 1.000 persone e ha sedi a Santa Cruz, San Carlos e Marina in California, oltre che in Washington, D.C. e a Monaco di Baviera, in Germania. Per saperne di più visitare www.jobyaviation.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi delle disposizioni di “approdo sicuro” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 incluse, ma non a titolo esaustivo, dichiarazioni relative allo sviluppo e alle prestazioni nel nostro aeroplano – la capacità iniziale del nostro stabilimento e le previsioni concernenti l’ambito normativo; il nostro business plan, gli obiettivi, i traguardi e le opportunità di mercato; e le nostre aspettative correnti correlate alla nostra attività, alle condizioni finanziarie, ai risultati delle operazioni, alle possibilità e alle esigenze di capitale. Le dichiarazioni previsionali sono identificabili in base al fatto che non sono esattamente correlate a fatti storici o attuali. Queste dichiarazioni possono includere parole quali “anticipa”, “stima”, “si aspetta”, “prevede”, “pianifica”, “intende”, “ritiene”, “potrebbe”, “sarà”, “dovrebbe”, “può avere”, “probabilmente” e altre parole e termini di significato analogo in relazione a eventuali discussioni sui tempi o sulla natura di performance operative o finanziarie future o altri eventi futuri. Tutte le dichiarazioni previsionali sono soggette ai rischi e alle incertezze seguenti, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale: la nostra storia operativa e storia di perdite di durata limitata; la nostra capacità di lanciare il servizio di ridesharing aereo e la crescita in generale del mercato della mobilità aerea urbana; i nostri piani di gestione di un servizio commerciale di trasporto passeggeri a partire dal 2024; l’ambiente competitivo in cui operiamo; le nostre esigenze future di capitale; la nostra capacità di proteggere e applicare adeguatamente i nostri diritti di proprietà intellettuale; la nostra capacità di rispondere efficacemente alle norme e ai regolamenti in evoluzione concernenti il nostro aeroplano; il nostro fare assegnamento su partner nell’erogazione del servizio e su fornitori esterni; le incertezze riguardanti le nostre stime delle dimensioni del mercato per il nostro aereo e le opportunità di entrate; e altri fattori importanti descritti nella sezione “Risk Factors” (“Fattori di rischio”) della Dichiarazione di registrazione riportata sul modulo S-1 (N. di archivio 333-260608) presentata alla Securities and Exchange Commission il 29 ottobre 2021 e in altre relazioni che presentiamo o forniamo alla SEC. Eventuali dichiarazioni previsionali di cui sopra rappresentano stime e convinzioni del management alla data del presente comunicato stampa. Sebbene Joby potrebbe decidere di aggiornare prima o poi tali dichiarazioni previsionali, declina eventuali obblighi a farlo, anche se eventi successivi comportassero cambiamenti dei suoi punti di vista.

1 https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=JP&most_recent_value_desc=false

2 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.