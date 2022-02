ANA HOLDINGS en Joby werken samen om luchttaxiservice naar Japan te brengen

Animation of illustrative route from Osaka Station to Kansai International Airport

Animation of illustrative route from Osaka Station to Kansai International Airport

SANTA CRUZ, Calif. & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--ANA HOLDINGS, INC. ('ANA') en Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY, 'Joby') hebben vandaag aangekondigd dat ze een samenwerking aangaan waarbij de grootste luchtvaartmaatschappij van Japan zich bij Joby voegt om een ridesharing-service via luchtvervoer naar Japan te brengen. Toyota Motor Corporation (Toyota) is ook toegetreden tot het partnerschap, met de bedoeling om mogelijkheden zoals vervoer over land te verkennen.

Joby is een in Californië gevestigd bedrijf dat een volledig elektrisch vliegtuig met vijf zitplaatsen ontwikkelt dat verticaal kan opstijgen en landen (eVTOL). Met een maximaal bereik van 241 kilometer, een topsnelheid van 321 km/u en een laag geluidsprofiel om toegang te krijgen tot de bebouwde kom, is het bestuurde vliegtuig van Joby ontworpen om gemakkelijke, emissievrije vliegreizen tot een dagelijkse realiteit te maken. De reis van 50 km van het station van Osaka naar de internationale luchthaven Kansai kan bijvoorbeeld minder dan 15 minuten duren per vliegtuig in plaats van een uur met de auto.

ANA en Joby gaan samenwerken aan alle aspecten van het tot stand brengen van deze revolutionaire nieuwe vorm van transport in Japan, inclusief de ontwikkeling van infrastructuur, opleiding van piloten, vluchtactiviteiten, luchtverkeersbeheer, publieke acceptatie en de wettelijke vereisten om in bedrijf te kunnen zijn. De integratie met grondtransport zal ook worden overwogen, waarbij Toyota de inspanning ondersteunt. De partijen zullen bovendien gezamenlijke besprekingen voeren met relevante particuliere bedrijven en lokale en nationale overheden.

De partners zijn allemaal bestaande leden van de Publiek-private conferentie voor de toekomstige luchtmobiliteitsrevolutie van Japan, opgericht door het ministerie van Economie, Handel en Investeringen en het ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme om de invoering van ridesharing via luchtvervoer in het land te versnellen.

JoeBen Bevirt, oprichter en CEO van Joby, zei over het partnerschap en de kansen die de Japanse markt biedt: “Joby bestaat om mensen te helpen tijd te besparen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Japan biedt ons een spectaculaire kans om dat te doen, aangezien 92%1 van de bevolking in stedelijke gebieden woont en Tokio dat te boek staat als een van de 20 meest 'vastgelopen' steden ter wereld."2

"We zijn vereerd om samen te werken met ANA, een luchtvaartmaatschappij die negen jaar op rij terecht de 5-sterrenbeoordeling van SKYTRAX heeft gekregen, en we kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken om onze ridesharing-service via luchtvervoer in Japan te realiseren."

Joby heeft meer dan een decennium besteed aan het ontwikkelen van de technologie achter zijn vliegtuigen, heeft meer dan 1.000 testvluchten voltooid en is het eerste en enige eVTOL-bedrijf dat een G-1 (fase 4) certificeringsbasis voor zijn vliegtuig heeft ondertekend bij de Federal Aviation Administration (FAA).

Sprekend over de mogelijkheid die wordt geboden door de introductie van ridesharing via luchtvervoer in Japan, stelde Koji Shibata, Representative Director en Executive Vice President bij ANA HD: “ANA heeft 70 jaar ervaring met het leveren van veilige en betrouwbare vluchten aan klanten over de hele wereld. We zijn er trots op om die operationele ervaring als onderdeel van dit partnerschap bij te dragen en om het voortouw te nemen bij de introductie van deze revolutionaire vorm van transport in Japan.”

"Onze klanten hechten veel waarde aan efficiëntie, dus het is erg aantrekkelijk om hen de mogelijkheid te bieden om snel - en op duurzame wijze - van een internationale luchthaven naar een locatie in het centrum te reizen."

Het concept van ridesharing via luchtvervoer wint snel aan kracht in Japan, aangezien het land zijn inspanningen versnelt om zich voor te bereiden op de Wereldtentoonstelling van 2025 in de westelijke hoofdstad Osaka, de op twee na dichtstbevolkte stad van Japan en de grootste component van de metropoolregio Keihanshin van meer dan 18 miljoen inwoners.

Hoewel Joby's service voor ridesharing via luchtvervoer rechtstreeks door het bedrijf wordt beheerd en aan passagiers wordt aangeboden via de Joby-app of Uber-app in de belangrijkste Amerikaanse markten, weerspiegelt deze aankondiging de strategie van Joby om samen te werken met lokale bedrijven die zich inzetten voor het leveren van uitzonderlijke klantenservice en operationele uitmuntendheid om zijn service te lanceren in geselecteerde markten buiten de VS. Daarnaast verwacht Joby samen te werken met lokale mobiliteitspartners op de grond om naadloze end-to-end reizen voor klanten te leveren.

Joby heeft al sterke banden met Japan en werkt sinds 2019 samen met Toyota. Toyota zal niet alleen zijn expertise op het gebied van de ontwikkeling van fabricageprocessen en grootschalige productie aan Joby blijven verlenen, maar ook de aankondiging van vandaag ondersteunen door te streven naar samenwerking voor andere aspecten van de waardeketen, zoals vervoer over land. Toyota is Joby's grootste externe investeerder, met tot nu toe een investering van bijna $ 400 miljoen.

U kunt meer lezen over de langdurige samenwerking van Toyota met Joby in deze blogpost.

Afbeeldingen uit dit persbericht, samen met een animatie van de illustratieve route van het station van Osaka naar de internationale luchthaven Kansai, zijn hier beschikbaar.

Foto's en videobeelden van het Joby-vliegtuig zijn beschikbaar in Joby's mediakit.

OVER ANA

All Nippon Airways (ANA), opgericht in 1952 met slechts twee helikopters, is uitgegroeid tot de grootste luchtvaartmaatschappij van Japan. ANA HOLDINGS Inc. (ANA HD) werd in 2013 opgericht als de grootste luchtvaartgroepholding in Japan, bestaande uit 71 bedrijven, waaronder ANA en Peach Aviation, de toonaangevende LCC in Japan.

ANA is een van de eerste gebruikers en de grootste exploitant van de Boeing 787 Dreamliner, waardoor ANA HD de grootste Dreamliner-eigenaar ter wereld is. ANA is sinds 1999 lid van Star Alliance en heeft joint venture-overeenkomsten met United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines en Austrian Airlines, zodat het een echt wereldwijde aanwezigheid heeft.

Het erfgoed van superieure service van de luchtvaartmaatschappij heeft ertoe geleid dat ze sinds 2013 elk jaar de gerespecteerde 5-sterrenbeoordeling van SKYTRAX heeft behaald, waarbij ANA de enige Japanse luchtvaartmaatschappij is die deze prestigieuze titel negen opeenvolgende jaren heeft gewonnen. ANA is ook drie keer door Air Transport World erkend als 'Airline of the Year' (2007, 2013 en 2018); het is een van de weinige luchtvaartmaatschappijen die deze prominente prijs meerdere keren heeft gewonnen.

In 2021 kreeg ANA de 5-sterren COVID-19-veiligheidsbeoordeling van SKYTRAX, een erkenning van de initiatieven van de luchtvaartmaatschappij om een veilige, schone en hygiënische omgeving te bieden op luchthavens en aan boord van vliegtuigen, belichaamd in de ANA Care Promise.

ANA is het enige bedrijf in de luchtvaartindustrie dat de Gold Class-onderscheiding heeft ontvangen van de S&P Global Sustainability Awards van 2021 en ANA HD is voor het vierde achtereenvolgende jaar geselecteerd als lid van de Dow Jones Sustainability World Index-lijst en voor voor het vijfde achtereenvolgende jaar als lid van de Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index-lijst.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link.

https://www.ana.co.jp/group/en

OVER JOBY AVIATION

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) is een transportbedrijf met hoofdkantoor in Californië dat een volledig elektrisch verticaal start- en landingsvliegtuig ontwikkelt dat het vanaf 2024 wil gaan exploiteren als onderdeel van een snelle, stille en gemakkelijke luchttaxiservice. Het vliegtuig, dat tijdens één lading een maximaal bereik van 241 kilometer heeft, kan een piloot en vier passagiers vervoeren met snelheden tot 321 km/u. Het is ontworpen om de congestie in de stad te helpen verminderen en de overgang naar duurzame vervoerswijzen te versnellen. Joby, opgericht in 2009, heeft ongeveer 1.000 mensen in dienst, met kantoren in Santa Cruz, San Carlos en Marina, Californië, evenals in Washington, D.C. en München, Duitsland. Ga voor meer informatie naar www.jobyaviation.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de 'veilige haven'-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, inclusief maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot de ontwikkeling en prestaties van onze vliegtuigen, waaronder onze initiële fabriekscapaciteit en vooruitzichten in verband met regelgeving; ons bedrijfsplan, doelstellingen, doelen en marktkansen; en onze huidige verwachtingen met betrekking tot onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten, vooruitzichten en kapitaalbehoeften. U kunt toekomstgerichte verklaringen herkennen aan het feit dat ze niet strikt betrekking hebben op historische of actuele feiten. Deze verklaringen kunnen woorden bevatten als 'anticiperen,' 'schatten,' 'verwachten,' 'projecteren,' 'plannen,' 'van plan zijn,' 'geloven,' 'kunnen,' 'zullen,' 'moeten,' 'kunnen hebben,' 'waarschijnlijk' en andere woorden en termen van vergelijkbare betekenis in verband met enige discussie over de timing of aard van toekomstige operationele of financiële prestaties of andere gebeurtenissen. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen, waaronder: onze beperkte bedrijfsgeschiedenis en geschiedenis van verliezen; ons vermogen om onze ridesharing-service via luchtvervoer te lanceren en de groei van de stedelijke luchtmobiliteitsmarkt in het algemeen; onze plannen om vanaf 2024 een commerciële passagiersdienst te exploiteren; de concurrerende omgeving waarin we actief zijn; onze toekomstige kapitaalbehoeften; ons vermogen om onze intellectuele eigendomsrechten adequaat te beschermen en af te dwingen; ons vermogen om effectief te reageren op veranderende regelgeving en normen met betrekking tot onze vliegtuigen; onze afhankelijkheid van externe leveranciers en servicepartners; onzekerheden met betrekking tot onze schattingen van de omvang van de markt voor de vliegtuigen en toekomstige inkomstenmogelijkheden; en andere belangrijke factoren die worden besproken in de sectie met de titel 'Risicofactoren' in onze registratieverklaring op Formulier S-1 (bestandsnr. 333-260608), ingediend bij de Securities and Exchange Commission op 29 oktober 2021, en in andere rapporten die we indienen bij of verstrekken aan de Securities and Exchange Commission. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de schattingen en overtuigingen van het management op de datum van dit persbericht. Hoewel Joby ervoor kan kiezen om dergelijke toekomstgerichte verklaringen op een bepaald moment in de toekomst bij te werken, wijst het elke verplichting om dit te doen af, zelfs als latere gebeurtenissen ertoe leiden dat de standpunten van het bedrijf veranderen.

________________________________________

1 https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=JP&most_recent_value_desc=false

2 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.