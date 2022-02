ANA HOLDINGS et Joby entrent en partenariat pour lancer un service de taxi aérien au Japon

Animation of illustrative route from Osaka Station to Kansai International Airport

SANTA CRUZ, Californie & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--ANA HOLDINGS, INC. ("ANA") et Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY, "Joby") annoncent la création d'un partenariat entre la plus grande compagnie aérienne du Japon et Joby en vue de lancer des services de covoiturage aérien au Japon. Toyota Motor Corporation (Toyota) rejoint également le partenariat, avec l'intention d'explorer de nouvelles opportunités, comme pour le transport terrestre.

Joby est une société californienne développant un aéronef entièrement électrique de cinq places décollant et atterrissant verticalement (eVTOL). Avec une autonomie maximale de 241 kilomètres, une vitesse de pointe de 321 km/h et un profil particulièrement silencieux lui permettant d'accéder aux espaces construits, l'aéronef piloté de Joby est conçu pour faire d'un transport aérien pratique et zéro émission une réalité du quotidien. Par exemple, un trajet de 50 km entre la gare d'Osaka et l'aéroport international du Kansai pourrait durer moins de 15 minutes dans l'air, contre une heure en voiture.

ANA et Joby collaboreront sur tous les aspects liés à l'établissement de ce moyen de transport révolutionnaire au Japon, y compris le développement d'infrastructures, la formation des pilotes, les opérations de vol, la gestion du trafic aérien, l'acceptation du public, et les exigences réglementaires. L'intégration aux transports terrestres sera également envisagée, avec le soutien de Toyota. Les parties entretiendront des échanges conjoints avec des entreprises privées et avec les autorités locales et nationales.

Les partenaires sont tous des membres existants de la Conférence public-privé pour l'avenir de la révolution de la mobilité aérienne au Japon, lancée à l'initiative du ministère de l'Economie, du Commerce et des Investissements, et du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, afin d'accélérer l'adoption du covoiturage aérien dans le pays.

Interrogé sur ce partenariat et l'opportunité présentée par le marché japonais, JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby, déclare: "Joby a vocation à aider les gens à économiser du temps tout en réduisant leur empreinte carbone. Le Japon nous offre une opportunité rêvée en la matière, avec 92%1 de la population vivant en zones urbaines et Tokyo figurant parmi les 20 villes les plus encombrées au monde."2

"C'est pour nous un honneur de travailler avec ANA, une compagnie aérienne qui a parfaitement mérité ses 5 étoiles SKYTRAX pendant neuf années d'affilée, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec ses équipes pour faire de notre service de covoiturage aérien une réalité au Japon."

Joby a consacré plus d'une décennie à développer la technologie derrière cet aéronef, avec plus de 1 000 vols d'essai et devenant la première et unique société eVTOL à signer une base de certification G-1 (stade 4) pour son aéronef avec la Federal Aviation Administration (FAA).

Interrogé sur l'opportunité créée par le lancement du covoiturage aérien au Japon, Koji Shibata, directeur délégué et vice-président exécutif d'ANA HD, déclare: "Depuis 70 ans, ANA assure des vols sûrs et fiables à ses clients du monde entier. Nous sommes fiers d'apporter notre expérience opérationnelle dans le cadre de ce partenariat et d'être à l'avant-garde de ce moyen de transport révolutionnaire au Japon."

"L'efficience est un critère primordial pour nos clients. Etre capables de leur proposer une option de transport rapide et durable d'un aéroport international jusqu'à un emplacement en plein centre-ville semble très prometteur."

Le concept de covoiturage aérien reçoit un vif intérêt au Japon, à l'heure où le pays intensifie ses efforts de préparation de l'Expo universelle 2025, qui se tiendra dans la capitale Osaka, troisième ville la plus peuplée du Japon et plus grande composante de la région métropolitaine du Keihanshin et ses 18 millions d'habitants.

Alors que le service de covoiturage aérien de Joby sera directement exploité par la société et proposé aux passagers via les applis Joby et Uber sur les marchés américains, cette annonce illustre la stratégie de collaboration de Joby avec des entreprises locales voulant fournir un service client d'exception et atteindre l'excellence opérationnelle en vue du lancement de son service en dehors des Etats-Unis. En outre, Joby projette de travailler avec des partenaires de mobilité terrestre afin de garantir une expérience optimale de bout en bout.

Joby dispose déjà de solides relations au Japon, notamment avec sa collaboration avec Toyota depuis 2019. En plus de continuer à apporter son expertise dans le développement de processus de fabrication et la production de grands volumes à Joby, Toyota soutiendra également l'annonce d'aujourd'hui en cherchant des partenariats dans d'autres aspects de la chaîne de valeur, comme le transport terrestre. Toyota est le principal investisseur externe de Joby, avec près de 400 millions de dollars investis à ce jour.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le partenariat à long terme de Toyota avec Joby dans cette publication de blog.

Les images de ce communiqué de presse ainsi qu'une animation du trajet entre la gare d'Osaka et l'aéroport international du Kansai sont disponibles ici.

Les photos et vidéos de l'aéronef Joby sont disponibles dans le kit presse de Joby.

A PROPOS D'ANA

Fondée en 1952 avec seulement deux hélicoptères, All Nippon Airways (ANA) est devenue la plus grande compagnie aérienne du Japon. ANA HOLDINGS Inc. (ANA HD) a été créée en 2013 comme la plus large société de holding d’un groupe aérien au Japon, composée de 71 sociétés parmi lesquelles ANA et Peach Aviation, la LCC de premier plan au Japon.

ANA est un client de lancement et le plus gros opérateur du Boeing 787 Dreamliner, faisant d’ANA HD le plus gros propriétaire de Dreamliners au monde. Membre de la Star Alliance depuis 1999, ANA dispose d’accords de coentreprise avec United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines et Austrian Airlines, qui lui offrent une véritable présence mondiale.

La tradition de services haut de gamme de la compagnie aérienne lui a permis de remporter chaque année depuis 2013 la note prestigieuse de 5 étoiles, attribuée par SKYTRAX, ANA étant la seule société aérienne japonaise à avoir obtenu cette distinction pendant neuf années consécutives. ANA a également été primée à trois reprises (en 2007, 2013 et 2018) par la revue Air Transport World, en tant que "Compagnie aérienne de l’année"; elle est l’une des rares compagnies aériennes à remporter plusieurs fois ce prix prestigieux.

En 2021, ANA s’est vu attribuer par SKYTRAX les 5 étoiles de la note de sécurité COVID-19, témoignant des initiatives de la compagnie aérienne pour fournir un environnement sûr, propre et hygiénique dans les aéroports et à bord de ses avions, dans le cadre de son engagement ANA Care Promise.

ANA est la seule entreprise de l’industrie aéronautique à avoir décroché la distinction Gold Class aux S&P Global Sustainability Awards 2021. En outre, ANA HD a été sélectionnée en tant que membre de l’indice mondial Dow Jones Sustainability, pour la quatrième année consécutive, et de l’indice Dow Jones Sustainability Asie-Pacifique pour la cinquième année consécutive.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant.

https://www.ana.co.jp/group/en

A PROPOS DE JOBY AVIATION

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) est une société de transport californienne développant un aéronef tout électrique à décollage et atterrissage verticaux dans l'optique d'exploiter un service de taxi aérien rapide, silencieux et pratique à compter de 2024. Disposant d'une autonomie de 241 kilomètres, l'aéronef peut transporter un pilote et quatre passagers à une vitesse pouvant atteindre les 321 km/h. Il est conçu pour réduire la congestion urbaine et accélérer la transition vers des modes de déplacement durables. Créée en 2009, Joby emploie 1 000 collaborateurs, et dispose de bureaux à Santa Cruz, San Carlos, et Marina, en Californie, ainsi qu'à Washington, D.C. et Munich, Allemagne. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.jobyaviation.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de règle refuge ("safe harbor") du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations relatives au développement et à la performance de notre aéronef, y compris notre capacité de production initiale et les perspectives réglementaires; à notre modèle commercial, nos objectifs et nos opportunités de marché; et nos attentes actuelles relatives à notre activité, notre situation financière, nos résultats d'exploitation, nos perspectives et nos besoins en capitaux. Les déclarations prospectives sont identifiables par le fait qu'elles ne se réfèrent pas strictement à des faits passés ou actuels. Ces déclarations peuvent inclure des termes tels que "anticiper", "estimer", "s'attendre à", "projeter", "planifier", "avoir l'intention de", "penser", "probablement", les conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres termes ayant une signification similaire en rapport avec le calendrier ou la nature d'une future performance d'exploitation ou financière et d'autres événements. Toutes les déclarations prospectives sont sujettes à des risques et impondérables susceptibles de provoquer un écart substantiel avec les résultats réels, notamment: notre historique d'exploitation limité et notre historique de pertes; notre capacité à lancer notre service de covoiturage aérien et la croissance du marché de la mobilité aérienne en milieu urbain en général; nos plans d'exploiter un service de transport de passagers d'ici 2024; l'environnement compétitif dans lequel nous évoluons; nos futurs besoins en capitaux; notre capacité à protéger correctement et faire valoir nos droits de propriété intellectuelle; notre capacité à réagir efficacement aux évolutions réglementaires et normatives en rapport avec notre aéronef; notre dépendance aux fournisseurs et partenaires de services tiers; les incertitudes relatives à nos estimations de la taille du marché pour notre aéronef et aux futures opportunités de revenus; et d'autres facteurs importants abordés dans la section intitulée "Risk Factors" de notre déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 (numéro de dossier 333-260608), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 octobre 2021, et dans d'autres rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prospectives représentent les estimations et points de vue de la direction à la date du présent communiqué. Bien que Joby puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à l'avenir, la société rejette tout obligation de le faire, même si des événements ultérieurs venaient modifier les points de vue de la société.

1 https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=JP&most_recent_value_desc=false

2 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/

