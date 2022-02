ANA HOLDINGS und Joby wollen gemeinsam einen Air-Taxi-Service in Japan einführen

Animation of illustrative route from Osaka Station to Kansai International Airport

SANTA CRUZ, Kalifornien, und TOKIO, Japan--(BUSINESS WIRE)--ANA HOLDINGS, INC. („ANA“) und Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY, „Joby“) gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft bilden, mit der die größte japanische Fluggesellschaft und Joby gemeinsam Air-Taxi-Services in Japan einführen wollen. Die Toyota Motor Corporation (Toyota) trat der Partnerschaft ebenfalls bei, und zwar mit der Absicht, neue Gelegenheiten etwa im Bodentransport zu erkunden.

Joby ist ein in Kalifornien (USA) ansässiges Unternehmen, das ein vollumfänglich elektrisch angetriebenes fünfsitziges Flugzeug entwickelt, das senkrecht (vertikal) starten und landen (eVTOL) kann. Mit einer maximalen Reichweite von 241 km (150 Meilen), einer Höchstgeschwindigkeit von 321 km/h (200 mph) und einem geräuscharmen Profil für Zugang zu Wohngebieten wurde das Pilotflugzeug von Joby für einen praktischen und emissionsfreien Luftverkehr als alltägliche Realität konzipiert. Beispielsweise könnten die 50 km vom Hauptbahnhof Osaka zum Kansai International Airport durch die Luft in weniger als 15 Minuten zurückgelegt werden, während die Fahrt im Auto eine ganze Stunde dauert.

ANA und Joby wollen bei allen Aspekten der Einrichtung dieser richtungweisenden Verkehrsform in Japan zusammenarbeiten, darunter Entwicklung der Infrastruktur, Pilotenschulung, Flugbetrieb, Flugverkehrsverwaltung, öffentliche Akzeptanz und aufsichtsrechtliche Betriebsvorschriften. Die Integration mit dem Bodentransport wird ebenfalls in Betracht gezogen, da Toyota das Projekt unterstützt. Die Parteien werden zudem gemeinsame Gespräche mit relevanten Privatunternehmen sowie mit lokalen und staatlichen Behörden führen.

Die Partner sind jeweils bestehende Mitglieder der japanischen Public-Private Conference for the Future Air Mobility Revolution, die vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Investitionen sowie dem Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Fremdenverkehr ins Leben gerufen wurde, um die Akzeptanz eines Air-Taxi-Service im Land zu beschleunigen.

In einer Stellungnahme zu dieser Partnerschaft und der sich auf dem japanischen Markt bietenden Chance sagte JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby: „Joby ist genau dafür da, Menschen zu helfen, Zeit zu sparen und gleichzeitig ihre Kohlenstoffbilanz zu reduzieren. Japan bietet uns eine überragende Chance, genau das zu tun, denn 92 Prozent1 der Bevölkerung dieses Landes lebt in Städten und Tokio ist eine der 20 verkehrsdichtesten Städte der Welt.“2

„Es ist uns eine Ehre, mit ANA zusammenzuarbeiten, einer Fluggesellschaft, die neun Jahre in Folge verdientermaßen von SKYTRAX mit 5 Sternen ausgezeichnet wurde. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um unseren Air-Taxi-Service in Japan zu verwirklichen.“

Joby entwickelt die seinem Flugzeug zugrundeliegende Technologie bereits seit mehr als zehn Jahren. Es wurden schon mehr als 1.000 Testflüge durchgeführt, und Joby unterzeichnet als erstes und einziges eVTOL-Unternehmen eine G-1 (Phase 4)-Zertifizierungsbasis für sein Flugzeug mit der Federal Aviation Admistration (FAA).

Koji Shibata, Representative Director und Executive Vice President bei ANA HD, sprach zum Thema der Chance, die durch die Einführung von Taxis im Flugverkehr in Japan entsteht, und sagte: „ANA hat 70 Jahre Erfahrung mit sicheren und zuverlässigen Passagierflügen in der ganzen Welt gesammelt. Wir sind stolz darauf, diese betriebliche Erfahrung in diese Partnerschaft einzubringen und nun bei der Einführung dieser zukunftsweisenden Verkehrsform in Japan an vorderster Front zu stehen.“

„Unsere Kunden schätzen Effizienz sehr hoch ein. Darum ist das Angebot einer schnellen - und nachhaltigen - Verkehrsart von einem internationalen Flughafen zur Stadtmitte sehr attraktiv.“

Das Konzept des Air Taxis findet in Japan zunehmend hohen Anklang, da sich das Land immer intensiver auf die Weltausstellung 2025 vorbereitet, die in der westlichen Hauptstadt Osaka stattfindet. Osaka ist die Stadt mit der drittgrößten Bevölkerung in Japan und bildet den größten Bestandteil des Großraums Keihanshin, der mehr als 18 Millionen Einwohner hat.

Der Air-Taxi-Service von Joby wird zwar direkt von diesem Unternehmen selbst betrieben und den Fluggästen über die Joby-App oder Uber-App auf US-amerikanischen Kernmärkten angeboten, aber diese Meldung veranschaulicht die Strategie von Joby, Partnerschaften mit lokalen Unternehmen zu bilden, die sich der Bereitstellung von außergewöhnlichem Kundendienst und betrieblichen Spitzenleistungen verpflichten, um seinen Service in ausgewählten Märkten außerhalb der USA einzuführen. Darüber hinaus erwartet Joby eine Zusammenarbeit mit lokalen Bodentransportpartnern, um seinen Kunden nahtlose und unterbrechungsfreie Reisen anzubieten.

Joby besitzt bereits starke Verbindungen zu Japan, da es seit 2019 mit Toyota zusammenarbeitet. Toyota wird Joby weiterhin seine Expertise in den Bereichen Fertigungsprozessentwicklung und hochvolumige Fertigung bereitstellen. Auch die heutige Mitteilung soll unterstützt werden, indem die Zusammenarbeit auch auf andere Aspekte der Wertschöpfungskette, wie etwa Bodentransport, ausgedehnt wird. Toyota ist der größte ausländische Investor von Joby und hat bisher nahezu 400 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert.

Weitere Informationen über die langfristige Partnerschaft von Toyota und Joby erhalten Sie in diesem Blog-Beitrag.

Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung sowie Animationen der veranschaulichten Route vom Hauptbahnhof Osaka zum Kansai International Airport finden Sie hier.

Fotos und Videoaufnahmen des Joby-Flugzeugs erhalten Sie im Joby's Media Kit.

ÜBER ANA

All Nippon Airways (ANA) wurde 1952 mit nur zwei Hubschraubern gegründet und hat sich seither zur größten Fluggesellschaft Japans entwickelt. ANA HOLDINGS Inc. (ANA HD) wurde 2013 als größte Airline-Gruppen-Holding in Japan gegründet und besteht aus 71 Unternehmen, darunter ANA und Peach Aviation, dem führenden LCC in Japan.

ANA ist ein Launch-Kunde und der größte Betreiber der Boeing 787 Dreamliner, was ANA HD zum größten Dreamliner-Besitzer der Welt macht. Seit 1999 ist ANA Mitglied der Star Alliance und hat Joint-Venture-Vereinbarungen mit United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines und Austrian Airlines geschlossen, was dem Unternehmen eine wirklich weltweite Präsenz verschafft.

Die Fluggesellschaft hat aufgrund ihrer überragenden Dienstleistungen seit 2013 jedes Jahr die angesehene 5-Sterne-Bewertung von SKYTRAX erhalten. ANA ist die einzige japanische Fluggesellschaft, die diese prestigeträchtige Auszeichnung in neun aufeinanderfolgenden Jahren erhalten hat. Darüber hinaus wurde ANA bereits dreimal von Air Transport World als „Airline of the Year“ ausgezeichnet (2007, 2013 und 2018); sie ist eine der wenigen Fluggesellschaften, die diese bedeutende Auszeichnung mehrfach erhalten haben.

Im Jahr 2021 wurde ANA von SKYTRAX die 5-Sterne-Sicherheitsbewertung für COVID-19 verliehen, in Anerkennung der Initiativen der Fluggesellschaft, eine sichere, saubere und hygienische Umgebung an Flughäfen und an Bord von Flugzeugen zu schaffen, was im ANA Care Promise verankert ist.

ANA ist das einzige Unternehmen der Luftfahrtindustrie, das die Gold Class-Auszeichnung der S&P Global Sustainability Awards 2021 erhalten hat, und ANA HD wurde zum vierten Mal in Folge in die Liste des Dow Jones Sustainability World Index und zum fünften Mal in Folge in die Liste des Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index aufgenommen.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

https://www.ana.co.jp/group/en

ÜBER JOBY AVIATION

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) ist ein Luftfahrtunternehmen mit Sitz in Kalifornien, das einen vollständig elektrischen Senkrechtstarter (eVTOL) entwickelt, der ab 2024 im Rahmen eines schnellen, leisen und praktischen Lufttaxiservices in Betrieb genommen werden sollen. Das Flugzeug hat eine maximale Reichweite von 241 km (150 Meilen) mit einer einzigen Ladung, und kann einen Flugzeugführer und vier Fluggäste mit Geschwindigkeiten von bis zu 321 km/h (200 mph) befördern. Es wurde konzipiert, um die Verkehrsbelastung in der Stadt zu reduzieren und den Wechsel zu nachhaltigen Verkehrsmodi zu beschleunigen. Joby wurde 2009 gegründet, beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und unterhält Büros in Santa Cruz, San Carlos und Marina (Kalifornien) sowie in Washington, D.C und in München. Weitere Informationen finden Sie auf www.jobyaviation.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor-Bestimmungen“ des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act of 1995, darunter beispielsweise insbesondere Aussagen zur Entwicklung und Leistung unseres Flugzeugs, einschließlich unserer ursprünglichen Werkskapazitäten und aufsichtsbehördlicher Aussichten, zu unseren Geschäftsplänen, Zielsetzungen, Absichten und Marktchancen sowie zu unseren aktuellen Erwartungen bezüglich unseres Geschäfts, unserer Finanzlage, Betriebsergebnisse, Aussichten und Kapitalanforderungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen. Derartige Aussagen enthalten unter Umständen Wörter wie „davon ausgehen“, „schätzen“, „erwarten“, „Projekt“, „planen“, „beabsichtigen“, „überzeugt sein“, „unter Umständen“, „werden“, „sollte“, „könnte“, „wahrscheinlich“ oder andere Wörter und Begriffe ähnlicher Bedeutung in Verbindung mit einer Erörterung der Zeitplanung oder Art künftiger betrieblicher oder finanzieller Leistungen oder sonstiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen ausnahmslos diversen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Prognosen abweichen, darunter: unsere begrenzte Betriebsgeschichte und Verlustgeschichte, unsere Fähigkeit, unseren Air-Taxi-Service einzuführen, und das Wachstum des städtischen Luftmobilitätsmarktes im Allgemeinen, unsere Pläne für den Betrieb eines kommerziellen Fluggastservice ab 2024, das wettbewerbsintensive Umfeld, in dem wir tätig sind, unsere künftigen Kapitalanforderungen, unsere Fähigkeit, die Rechte an unserem geistigen Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, unsere Fähigkeit, angemessen auf sich verändernde Bestimmungen und Standards bezüglich unseres Flugzeugs zu reagieren, unsere Abhängigkeit von Drittzulieferern und Service-Partnern, Unwägbarkeiten in Verbindung mit unseren Schätzungen der Marktgröße für dieses Flugzeug und künftige Umsatzchancen sowie weitere wichtige Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ (Risikofaktoren) in unserer Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 (Aktennr. 333-260608), die am 29. Oktober 2021 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in sonstigen von uns bei der SEC eingereichten oder vorgelegten Unterlagen erörtert werden. Jegliche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Schätzungen und Überzeugungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Auch wenn Joby zukunftsgerichtete Aussagen gegebenenfalls in Zukunft aktualisieren wird, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, selbst wenn sich seine Ansichten infolge künftiger Ereignisse ändern sollten.

1 https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=JP&most_recent_value_desc=false

2 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.