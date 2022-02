MindMaze alimente un consortium multidisciplinaire historique visant à développer un programme neurothérapeutique de pointe après avoir reçu une prestigieuse subvention de 5,9 millions CHF

LAUSANNE, Suisse et BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--MindMaze, un leader mondial des thérapies numériques pour la récupération et les soins neurologiques, a le plaisir d’annoncer que SwissNeuroRehab, une collaboration sans précédent dans l’industrie suisse de réadaptation neurologique, a remporté le prix Innosuisse Flagship. Le groupe SwissNeuroRehab recevrà une dotation totale de plus de 11,2 millions CHF (12,2 millions USD) pour créer des programmes thérapeutiques de pointe, fondés sur des évidence scientifique, efficaces et efficients, intégrant la thérapie numérique et la neurotechnologie tout au long du continuum de soins. SwissNeuroRehab est le plus récent des efforts continus de MindMaze pour soutenir de grands projets dans le domaine des neuro-technologies y participer de manière intégrale. À ce jour, la société a participé à des projets de recherche et d’innovation dont le budget cumulé représente plus de 90 millions USD et qui couvrent différents secteurs pour résoudre certains des problèmes les plus complexes en neurologie.

« Avec SwissNeuroRehab, nous allons pouvoir tester de nouvelles interventions thérapeutiques numériques pour le traitement des maladies et des troubles conséquents à des lésions neurologiques », a déclaré le Dr John Krakauer, conseiller médical et scientifique en chef de MindMaze. « Le modèle offrira une solution à long terme pour les lésions neurologiques acquises, qui sera déployée dans un premier temps dans le système de santé suisse, mais, dont l’ambition novatrice, il devrait permettre de développer des solutions qui pourront s’appliquer universellement. Nous sommes impatients de piloter un modèle qui se généralisera ensuite à l’échelle mondiale », a déclaré Andrea Serino, coordinateur du projet SwissNeuroRehab au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.

Le prix Innosuisse Flagship vise à stimuler une collaboration transdisciplinaire innovante afin de résoudre certains défis de l’économie suisse et de la société dans son ensemble. Le projet SwissNeuroRehab est soutenu avec l’équivalent de plus de 11,2 millions CHF (12,2 millions USD) sur cinq ans, dont 5,9 millions sont apportés par Innosuisse et le reste par les partenaires. Le projet développera et validera un modèle efficace et efficient de réadaptation neurologique applicable tout au long du continuum de soins, focalisé sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les traumatismes crânio-cérébraux (TCC) et les lésions de la moelle épinière (LME) - des problèmes médicaux qui affectent respectivement 15 000, 5 000 et 150 personnes, chaque année en Suisse, et qui touchent collectivement des millions de personnes dans le monde entier .

SwissNeuroRehab fournira un modèle centré sur le patient qui précisera les exigences cliniques, opérationnelles et économiques nécessaires pour traiter les déficits physiques et cognitifs des patients touchés par AVC, TCC ou LME. Le projet développera des programmes thérapeutiques révolutionnaires qui intègreront la thérapeutique numérique et la neurotechnologie, en les validant et en les mettant en œuvre dans la routine clinique grâce à une coopération interdisciplinaire entre chercheurs, cliniciens et autres chefs de file de l’industrie. De plus, l’analyse économique permettra de proposer un système de remboursement pour le nouveau modèle, et de nouveaux programmes de formation seront créés pour les professionnels de santé, les patients et les soignants, lesquels pourront les mettre en œuvre dans leurs disciplines respectives.

Avec MindMaze en tant que partenaire clé du projet de neuro-thérapie, SwissNeuroRehab combine l’expertise des entités suivantes : quatre hôpitaux universitaires (Berne, Genève, Lausanne et Zurich) ; plusieurs cliniques de réadaptation de premier plan (la SUVA Bellikon, la Clinique romande de réadaptation Suva Sion, l’Hôpital de Lavigny, les Cliniques Valens et la RehaKlinik Zihlschlacht) ; l’association d’institutions cliniques (Plateforme-reha) ; des prestataires de soins hospitaliers (Centre Cereneo de neurologie et de réadaptation, en collaboration avec l’Hôpital universitaire de Zurich) et ambulatoires (Swiss Rehabilitation, Physio Clinics et EMS Le Marronier) ; les deux écoles polytechniques fédérales EPFL et EPFZ ; les universités de Lausanne, de Genève et de Berne, la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) et la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) ; des entreprises suisses actives dans le domaine de la réadaptation neurologique (Hocoma, Lambda, MyoSwiss, ONWARD Medical) ; des partenaires industriels travaillant sur des solutions numériques pour la gestion et la protection des données (CARA et Pryv) ; et des prestataires de formations pour les professionnels de santé (Espace Compétences) et les patients (Medicol).

