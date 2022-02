Air Liquide a signé un nombre record de 48 nouveaux contrats pour de la production de gaz sur site dans l’Industriel Marchand en 2021

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

En 2021, Air Liquide (Paris:AI) a signé 48 nouveaux contrats de production sur site à long terme dans sa branche d’activité Industriel Marchand. Les volumes de gaz que le Groupe fournira à ce titre sont deux fois supérieurs à ceux fournis dans le cadre des contrats signés en 2020. Les solutions de production sur site permettent de réduire les émissions de CO 2 et contribuent ainsi aux objectifs de Développement durable du Groupe.

Ces trois dernières années, Air Liquide a enregistré une progression régulière du nombre de nouveaux contrats de production sur site à long terme signés par sa branche d’activité Industriel Marchand. Dans le cadre de ces nouveaux contrats, Air Liquide investira, construira et exploitera des unités de production sur les sites de ses clients. Les 48 nouveaux contrats signés en 2021 permettront d’approvisionner en azote, oxygène ou hydrogène nos clients des marchés en croissance de l’énergie, du traitement de l’eau et des déchets, de l’électronique secondaire, de l’exploitation minière et de la fabrication.

La totalité de ces nouvelles unités de production seront connectées et supervisées à distance par Air Liquide, ce qui permettra une maintenance prédictive et donc une augmentation de la fiabilité des opérations. Grâce à des outils d’analyse des données, Air Liquide peut, de manière proactive, collaborer avec ses clients pour optimiser la production de gaz et les opérations de maintenance.

La production de grands volumes de gaz directement sur les sites des clients contribue aux objectifs de développement durable d’Air Liquide, tant en matière d’émissions que de sécurité routière. Cela permet de ne plus liquéfier les gaz en vue de leur transport, ce qui génère des économies d’énergie, et permet de réduire le nombre de camions et les kilomètres à parcourir pour livrer les clients.

Matthieu Giard, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide et Directeur des activités Hydrogène et de la branche d’activité Industriel Marchand, a déclaré : « Le nombre record de contrats de production sur site signés en 2021 est associé à un doublement des volumes en comparaison de ceux prévus dans les nouveaux contrats de 2020. Ceci illustre la confiance de nos clients dans la capacité d’Air Liquide à assurer un approvisionnement fiable et compétitif en gaz industriels sur le long terme. Notre expertise technologique et notre capacité à innover sont renforcées par l’expertise numérique et les outils d’analyse de données du Groupe. L’approvisionnement en gaz sur site permet de réduire les émissions de CO 2 et contribue à la fois à la performance sur le long terme du Groupe et à ses objectifs de Développement durable. »

---

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.