Deenova vince la più grande gara d'appalto di UNIHA per l'automazione delle farmacie in Francia

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova annuncia oggi di aver vinto in esclusiva il lotto numero 2 (il più grande e completo di sempre) della gara UNIHA per l'automazione della farmacia per i prossimi 4 anni, battendo tutti i suoi concorrenti sul mercato.

Loïc Bessin, amministratore delegato di Deenova in Francia, ha dichiarato: " La trasformazione della passata collaborazione non esclusiva con UniHA in un contratto esclusivo è davvero la testimonianza del lavoro di squadra di Deenova, che aggiunge tutte le nostre soluzioni, consolidate e di recente sviluppo, al portfolio di UniHA, per oltre 1000 ospedali in Francia".

Christophe Jaffuel, direttore commerciale di Deenova, ha commentato: “Questa vittoria esclusiva della gara di UniHA non solo rinnova il passato impegno di UniHA, che dal 2017 promuove le soluzioni storiche di Deenova come ACCED and ASTUS della D3 Series, ma aggiunge in esclusiva per i propri ospedali anche le soluzioni di spicco della D1 Series di Deenova lanciate nel 2020, All-In-1, All-In-1 Station, All-In-1-Trolley e Orbit della D8 Series, oltre alle nuove soluzioni della D3 Series sviluppate nel 2022: AIDE Pick, AIDE Cut e AIDE Pack.”

UniHA, è una cooperativa di acquirenti di ospedali pubblici francesi creata nel 2005 dagli ospedali stessi (32 Ospedali Universitari e 20 Ospedali). Dal 2022 1.065 ospedali hanno aderito alla cooperativa UniHA, insieme a 115 Aziende ospedaliere territoriali. Nel 2021 sono stati effettuati 5,6 miliardi di euro di acquisti di gruppo. UniHA è uno dei principali acquirenti europei nel campo della sanità e uno tra i maggiori acquirenti nazionali di tutti i settori. La sua sfida essenziale: fornire ai cittadini i migliori trattamenti disponibili, fornire servizi ospedalieri di alta qualità e salvaguardare la parità d’accesso alle cure.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.