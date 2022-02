Deenova remporte le plus grand appel d'offres jamais lancé par UNIHA pour l'automatisation des pharmacies en France

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova annonce aujourd'hui avoir remporté le contrat exclusif du lot 2 (jusqu'à présent le plus important et le plus étendu) de l'appel d'offres UNIHA pour l'automatisation des pharmacies pour les quatre prochaines années, s'imposant ainsi face à tous les concurrents du marché.

Loïc Bessin, directeur général de Deenova en France déclare : « C'est un véritable témoignage du travail d'équipe de Deenova pour transformer le précédent partenariat non exclusif avec UniHA en un contrat exclusif, apportant toutes les solutions éprouvées et nouvellement développées de Deenova au portefeuille UniHA pour plus de 1 000 hôpitaux en France. »

Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova déclare : « Ce contrat exclusif UniHA renouvelle non seulement l'engagement passé d'UniHA envers les solutions établies de longue date de Deenova telles que D3 ACCED et ASTUS, qui existent depuis 2017, mais permet également d'intégrer en exclusivité les solutions phares de Deenova D1 All-In-1 Robot, All-In-1 Station, All-In-1-Trolley, et D8 Orbit toutes lancées en 2020, ainsi que les solutions D3 nouvellement développées en 2022 telles que AIDE Pick, AIDE Cut et AIDE Pack aux hôpitaux UniHA . »

UniHA, Union des Hôpitaux pour les Achats, est une coopérative d'acheteurs hospitaliers publics français créée en 2005 par les hospitaliers eux-mêmes (32 CHU et 20 CH). En 2022, 1 065 établissements hospitaliers ont rejoint la coopérative UniHA, dont 115 GHT ayant réalisé 5,6 milliards d'euros d'achats groupés en 2021. UniHA est l'un des principaux acheteurs européens dans le domaine de la santé et l'un des premiers acheteurs nationaux, tous secteurs d'activité confondus. L’enjeu essentiel est d’apporter aux concitoyens les meilleurs traitements disponibles, décliner un service hospitalier de haute qualité et préserver un égal accès aux soins.

Deenova est le leader incontesté de solutions combinées de mécatronique (robotique et automation) pour la traçabilité des médicaments en circuit fermé et pour les dispositifs médicaux dotés de la technologie RFID dans l'industrie de la santé, en tout temps et n’importe où. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent, et contribueront de plus en plus, à alléger la pression croissante à laquelle font face les professionnels de santé, à la fois pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, les quantités de déchets et le détournement de substances contrôlées, contenir les coûts et réduire l’écart entre l’augmentation de l’activité/du nombre de patients et la pénurie de personnel soignant.

Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables et jetables, avec des économies de coûts attendues comprises entre 15 et 25 %.

Veuillez consulter le site www.deenova.com pour de plus amples renseignements sur ses solutions innovantes.

