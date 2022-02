Eutelsat et Marlink renforcent leur Partenariat Maritime Mondial portant sur de la capacité satellitaire GEO en bande Ku

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) et Marlink, connue comme la « Smart Network Company », renforcent leur Partenariat Maritime Mondial initié en 2019 afin d'accompagner la croissance des marchés en Afrique et au Moyen-Orient (Mer Rouge et Golfe) et d’intégrer le continent américain et l'Asie dans le portefeuille des ressources satellitaires d'Eutelsat utilisées par Marlink.

Marlink est le premier opérateur mondial de solutions VSAT dans le secteur maritime. La société exploite le réseau VSAT maritime le plus performant au monde et dispose d'un accès privilégié à tous les segments de marché propres au secteur maritime : depuis le transport maritime jusqu’à la pêche, en passant par l’exploitation offshore, les bateaux de croisière/ferry et la navigation de plaisance. Grâce au partenariat engagé avec Eutelsat, Marlink sera en mesure d'accroître davantage encore les performances et la couverture de son réseau de terminaux VSAT en mer, offrant ainsi à ses clients des solutions de connectivité fiables, sécurisées, réellement différenciées et de qualité supérieure, partout dans le monde.

Marlink vient ainsi de souscrire un engagement pluriannuel portant sur de la capacité géostationnaire en bande Ku pour plusieurs centaines de Mhz supplémentaires sur plusieurs satellites d’Eutelsat en couverture de l’Asie, du continent américain, de l’Afrique et de l’Europe, lui permettant de disposer de ressources ciblées sur des zones de navigation spécifiques, assorties de niveaux de débits garantis.

En outre, cet accord met en exergue le fort dynamisme du marché de la connectivité haut débit en mer à travers ses différents sous-segments, sous l’effet de la multiplication des navires connectés et de la forte consommation unitaire de bande passante et de données.

Erik Ceuppens, Directeur général du Groupe Marlink a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Eutelsat, lequel s'est montré capable de fournir la plate-forme et les performances les mieux adaptées à nos marchés cibles, en disposant de la flexibilité nécessaire pour répondre à nos exigences élevées en matière de latence du trafic voix, de gestion de la capacité et d'agilité de déploiement. »

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a ajouté : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de pouvoir resserrer davantage encore nos liens avec Marlink, confortant par là même la place d’Eutelsat en tant qu’acteur incontournable de la connectivité maritime. Nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement auprès de Marlink dans le déploiement de ses services de pointe à destination de tous les segments de l'industrie maritime grâce à nos ressources en orbite existantes et à venir. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

A propos de Marlink

Marlink est le partenaire privilégié pour les solutions de réseaux intelligents gérés de bout en bout, s’appuyant sur un réseau hybride intelligent et des solutions numériques sans équivalent.

L'entreprise propose des solutions de réseaux intelligents ("Smart Network Solutions"), qui permettent aux particuliers comme aux entreprises de rester connectés partout dans le monde et dans tous les secteurs où les réseaux de communication traditionnels sont hors d'atteinte ou indisponibles. Le réseau hybride intelligent de Marlink associe les technologies satellitaires et terrestres en s'appuyant sur des infrastructures universelles exclusives.

La plateforme de services intégrés Smart Edge de Marlink coordonne et optimise tous les composants et applicatifs du réseau, depuis les technologies de l'information et le traitement des données jusqu'au routage applicatif (SD Wan), en passant par le Cloud et les solutions numériques, notamment dans le domaine de l’IT et de traitement des données à distance, de la cybersécurité et de l’IoT/OT (Internet des Objets/Technologie d’exploitation).

Ces solutions procurent aux clients une totale « tranquillité d'esprit » en leur apportant la certitude que la solution de réseau qu'ils ont retenue est entièrement optimisée et intégrée, et qu'elle dispose du niveau de sécurité requis pour fonctionner de manière plus durable et avantageuse, contribuant ainsi à accroître leur efficacité et leur sécurité à travers l'optimisation, le suivi et le routage, mais également le contrôle et le reporting de leurs activités.

Les solutions Smart Network de Marlink sont proposées sous forme de services managés satisfaisant aux normes de qualité et aux engagements de niveau de service les plus élevés. Marlink garantit un suivi et un support proactifs des solutions de réseau, en diffusant des alertes, des rapports et des informations sur les performances et les usages en matière de connectivité, de systèmes et d'applications, mais également en fournissant des avis et des conseils sur les moyens de renforcer l'optimisation des réseaux des clients.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.marlink.com.