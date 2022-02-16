Energy Vault Holdings, Inc.股票開始在紐約證交所交易

瑞士盧加諾和加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS)（簡稱“Energy Vault”）是開發電網級永續儲能解決方案的公司。在完成與Novus Capital Corporation II的企業合併後，該公司將於2022年2月14日開始交易。

Energy Vault執行長Robert Piconi表示：「隨著向上市公司轉型，我們很高興能夠開啟Energy Vault發展歷史上令人振奮的新篇章。這筆交易帶來的收益，加上我們與一些全球超大型能源和工業領導者另行簽署的策略性合作夥伴關係，為我們推升股東價值和執行成長策略奠定了重要基礎。我要感謝所有員工、合作夥伴和投資者，感謝他們在我們推進脫碳使命，打造再生能源世界過程中所給予的大力支持。」

公司概況

Energy Vault開發電網級永續儲能解決方案，旨在推動向無碳且有韌性的電網轉型。Energy Vault的目標是開發經濟實惠且永續的儲能技術以促進經濟脫碳化。為達成這一目標，Energy Vault正大力開發以人工智慧(AI)和進階最佳化演算法（旨在控制發電和儲能技術並加以最佳化）的專有儲能技術和能源管理軟體解決方案，以及靈活且適合與任何基礎儲能技術形成互補的儲能整合平臺。Energy Vault的解決方案組合旨在協助公用事業、獨立發電商和大型工業能源用戶顯著降低能源均化成本，同時保持電力可靠性。

Energy Vault的重力儲能解決方案是根據所熟知的抽水蓄能發電技術中的物理和機械工程基本原理，不同之處是利用訂製的複合式儲能塊或「移動式儲能塊」來替代水，這些儲能塊可用從本地採購的低成本原材料製作，包括本地渣土、礦山尾渣、煤炭燃燒殘留物（煤灰）和報廢的風力渦輪機葉片等。

此外，Energy Vault EVx™系統旨在盡量降低環境和供應鏈風險，同時增加儲能系統所在社區的當地就業機會，用以下形式將50%至75%的儲能投資回饋當地經濟：簽訂建造EVx結構和在當地現場製造複合磚的合約，以及在未來系統運行期間的長期維護合約。這些系統利用先進的電腦控制和機器視覺軟體而自動化運行，可協調充放電週期，同時符合從2小時到12小時或更長時間的不同儲存期需求。

繼業界領導者Saudi Aramco Energy Ventures和Enel Green Power於2021年宣佈投資和儲能合作（包括與Enel共同開發廢棄風葉玻璃纖維的修復和資源再利用）之後，Energy Vault採取下列行動延續其全球商業發展步伐和市場策略：

與Atlas Renewable達成策略性合作夥伴關係。與Atlas Renewable LLC (“Atlas Renewable”)及其主要投資者中國天楹股份有限公司(CNTY) (CN: 000035)簽訂再生能源儲存許可和特許權使用費協議。中國天楹是一家國際環境管理和廢物治理公司，專門從事智慧城市環境服務、資源回收利用和零碳清潔能源技術。Atlas Renewable投資了5,000萬美元，將私募股權投資(“PIPE”)從1.5億美元擴大到2億美元，並同意在2022年額外支付5,000萬美元的許可費，用於在中國大陸、香港和澳門使用和部署Energy Vault的重力儲能技術。

與Korea Zinc Co., Ltd.建立再生能源儲存策略性聯盟。Korea Zinc Co., Ltd.是有色金屬冶煉生產的全球領導者，在鋅、鉛、銀和稀有金屬銦的生產領域居於領先地位。該合作關係將為Korea Zinc的策略提供支援，促進其精煉和冶煉業務脫碳，這些業務最初由其全資子公司Sun Metals Corporation Pty. Ltd.負責經營。兩家公司預計將於2022年年中開始專案部署。除策略性合作之外，Korea Zinc還以PIPE方式追加投資5,000萬美元，擴大了在簽署業務合併協定時宣佈的1億美元PIPE的規模。

與DG Fuels LLC簽訂儲能系統協定。DG Fuels LLC是再生氫氣與生物源合成永續航空燃料以及柴油領域的新興領軍企業。根據協定條款，Energy Vault同意提供1.6百萬度(GWh)的儲能容量，為DG Fuels的多項專案提供支援，其中位於路易斯安那州的首個專案預計將需要500千度(MWh)。Energy Vault預期，該協定將透過三個專案帶來高達5.2億美元的營收，首個專案可望在2022年年中啟用。

關於Energy Vault

Energy Vault打造的永續儲能解決方案旨在推動全球公用事業規模的儲能轉型，以提升電網韌性。其專有的重力儲能技術、儲能管理和整合平臺旨在幫助電力公司、獨立發電商和大型工業能源用戶大幅削減能源均化成本，同時確保其電力系統的可靠性。該公司採用環保原材料，並具備整合廢棄材料以進行資源再利用的能力，在促進世界向循環經濟轉變的同時，亦加快客戶的清潔能源轉型。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述不是歷史事實，而屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款之下的「前瞻性陳述 」。前瞻性陳述通常採用諸如「相信 」、「可能 」、「將 」、「估計 」、「繼續 」、「預計 」、「打算 」、「期望 」、「應該 」、「會 」、「計畫」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「未來 」、「展望 」、「旨在 」，以及類似預測或表明未來事件或趨勢或非歷史事實的字眼。這些前瞻性陳述包括但不限於有關企業合併帶來的好處、競爭環境，以及有關Energy Vault預期的未來業績（包括未來收入、預估企業價值和現金結餘）和市場機會等的陳述。

這些陳述係根據各種假設（無論在本新聞稿中指明與否）以及Energy Vault和Novus管理層目前的預期，並非對實際業績的預測。做出這些前瞻性陳述只是為了說明問題，並無意使其成為且投資人也不得將其視為對事實或可能性的擔保、保證、預測或明確陳述。實際發生的事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際發生的事件和情況是Energy Vault和Novus無法控制的。

這些前瞻性陳述受多種風險和不確定性的影響，包括：未能實現企業合併的預期收益；由於企業合併完成，企業合併擾亂Energy Vault當前計畫和營運的風險；與企業合併相關的成本；適用法律或法規條件的變化；Energy Vault可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；與Energy Vault的業務推廣和預期業務里程碑的時間有關的風險；與Energy Vault的客戶無法或不願意履行銷售協議有關的風險；對再生能源的需求；Energy Vault商業化並銷售其解決方案的能力；與潛在客戶談判達成最終合約的能力；競爭對手技術的影響；獲得足夠材料供應的能力；預期外成本；新冠疫情的影響；全球經濟狀況；達成安裝時間進度的能力；施工和許可延遲以及相關成本增加；競爭對手對Energy Vault未來業務的影響；以及在Energy Vault以Form S-4遞交的《註冊聲明》中與企業合併有關的「風險因素」標題下討論的事項，和截至2021年12月31日Form 10-K中「風險因素」標題下的《年度報告》，以及公司已遞交或將遞交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中討論的風險因素。

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