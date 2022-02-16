Energy Vault Holdings, Inc.股票开始在纽交所交易

瑞士卢加诺和加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS)（简称“Energy Vault”）是一家开发电网级可持续储能解决方案的公司。在完成与Novus Capital Corporation II的业务合并后，该公司将于2022年2月14日开始交易。

Energy Vault首席执行官Robert Piconi表示：“随着向上市公司转型，我们很高兴能够开启Energy Vault发展历史上激动人心的新篇章。这笔交易带来的收益，加上我们与一些全球超大型能源和工业领导者签署的附加战略合作关系，为我们推动股东价值提升和执行增长战略奠定了重要基础。我要感谢所有员工、合作伙伴和投资者，感谢他们在我们推进脱碳使命，打造可再生能源世界过程中所给予的大力支持。”

公司概况

Energy Vault开发电网级可持续储能解决方案，旨在推动向无碳且有弹性的电网转型。Energy Vault的目标是通过开发经济的可持续储能技术来加速经济脱碳化。为实现这一目标，Energy Vault正大力开发基于人工智能(AI)和高级优化算法（旨在控制和优化发电和储能技术）的专有储能技术和能源管理软件解决方案，以及灵活且适合与任何基础储能技术形成互补的综合性储能平台。Energy Vault的解决方案组合旨在帮助公用事业、独立发电商和大型工业能源用户显著降低平准化能源成本，同时保持电力可靠性。

Energy Vault的重力储能解决方案基于抽水蓄能发电技术所涉及的可靠的物理和机械工程基本原理构建，不同之处是利用定制的复合式储能块或“移动式储能块”来替代水，这些储能块可采用从本地采购的低成本原材料进行制作，包括本地渣土、矿山尾渣、煤炭燃烧残留物（煤灰）和报废的风力涡轮机叶片等。

此外，Energy Vault EVx™系统旨在尽可能降低环境和供应链风险，同时增加储能系统所在社区的当地就业机会，将50%至75%的储能投资通过以下形式回馈当地经济：签订建造EVx结构和在当地现场制造复合砖的合同，以及在未来系统运行期间的长期维护合同。这些系统通过先进的计算机控制和机器视觉软件实现了自动化，可协调充放电循环，同时满足从2小时到12小时或更长时间的不同储存期需求。

继行业领导者Saudi Aramco Energy Ventures和Enel Green Power于2021年宣布投资和储能合作（包括与Enel联合开发废旧风叶玻璃纤维的修复和资源化再利用）之后，Energy Vault通过下列行动延续了其全球商业发展步伐和市场战略：

与Atlas Renewable达成战略合作关系。与Atlas Renewable LLC (“Atlas Renewable”)及其主要投资者中国天楹股份有限公司(CNTY) (CN: 000035)签订可再生能源储存许可和特许权使用费协议。中国天楹是一家国际环境管理和废物治理公司，专门从事智慧城市环境服务、资源回收利用和零碳清洁能源技术。Atlas Renewable投资了5,000万美元，将私募股权投资(“PIPE”)从1.5亿美元扩大到2亿美元，并同意在2022年额外支付5,000万美元的许可费，用于在中国大陆、香港和澳门使用和部署Energy Vault的重力储能技术。

与Korea Zinc Co., Ltd.建立可再生能源储存战略联盟。Korea Zinc Co., Ltd.是有色金属冶炼生产的全球领导者，在锌、铅、银和稀有金属铟的生产领域处于领先地位。该合作关系将为Korea Zinc的战略提供支持，促进其精炼和冶炼业务实现脱碳，这些业务最初由其全资子公司Sun Metals Corporation Pty. Ltd.负责运营。两家公司预计将于2022年年中开始项目部署。除战略合作之外，Korea Zinc还以PIPE方式追加投资5,000万美元，扩大了在签署业务合并协议时宣布的1亿美元PIPE的规模。

与DG Fuels LLC签订储能系统协议。DG Fuels LLC是可再生氢气与生物源合成可持续航空燃料以及柴油领域的新兴领军企业。根据协议条款，Energy Vault同意提供1.6吉瓦时(GWh)的储能容量，为DG Fuels的多个项目提供支持，其中位于路易斯安那州的首个项目预计将需要500兆瓦时(MWh)。Energy Vault预计，该协议将通过三个项目带来高达5.2亿美元的营收，首个项目有望在2022年年中启用。

关于Energy Vault

Energy Vault打造的可持续储能解决方案旨在推动全球公用事业规模的储能转型，以提升电网弹性。其专有的重力储能技术、储能管理和一体化平台旨在帮助电力公司、独立发电商和大型工业能源用户大幅削减平准化能源成本，同时确保其电力系统的可靠性。该公司采用环保原材料并资源化再利用废弃物，在促进世界向循环经济转变的同时加快客户的清洁能源转型。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些表述不是历史事实，而属于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款之下的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常采用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划"、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“旨在”以及类似预测或表明未来事件或趋势或非历史事实的字眼。这些前瞻性陈述包括但不限于有关业务合并带来的好处、竞争环境，以及有关Energy Vault预期的未来业绩（包括未来收入、预估企业价值和现金结余）和市场机会等的陈述。

这些陈述基于各种假设（无论在本新闻稿中指明与否）以及Energy Vault和Novus管理层目前的预期，并非对实际业绩的预测。做出这些前瞻性陈述只是为了说明问题，并无意于使其成为，且投资者也不得将其作为，对事实或可能性的担保、保证、预测或明确陈述。实际发生的事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际发生的事件和情况是Energy Vault和Novus无法控制的。

这些前瞻性陈述受多种风险和不确定性的影响，包括：未能实现企业合并的预期收益；由于业务合并的完成，业务合并扰乱Energy Vault当前计划和运营的风险；与企业合并相关的成本；适用法律或法规条件的变化；Energy Vault可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；与Energy Vault的业务推广和预期业务里程碑的时间有关的风险；与Energy Vault的客户无法或不愿意履行销售协议有关的风险；对可再生能源的需求；Energy Vault商业化并销售其解决方案的能力；与潜在客户谈判达成最终合同的能力；竞争对手技术的影响；获得足够材料供应的能力；预期外成本；新冠疫情的影响；全球经济状况；满足安装时间进度的能力；施工和许可延迟以及相关成本增加；竞争对手对Energy Vault未来业务的影响；以及在Energy Vault以Form S-4提交的《注册声明》中与业务合并有关的“风险因素”条目下讨论的事项，和截至2021年12月31日Form 10-K中“风险因素”条目下的《年度报告》以及公司已提交或将提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中讨论的风险因素。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。