Integrity Bio et LakePharma deviennent Curia

ALBANY, New York--(BUSINESS WIRE)--Curia, anciennement AMRI, un organisme leader de recherche, développement et fabrication sous contrat, annonce qu'Integrity Bio et LakePharma, deux sociétés acquises l'an dernier, ont finalisé leur intégration à la marque Curia. Ce changement reflète l'intégration organisationnelle accélérée des sociétés acquises par Curia pour fournir des solutions exhaustives de découverte, développement et fabrication d'agents biologiques. Curia a finalisé l'acquisition d'Integrity Bio en août 2021 et celle de LakePharma en septembre 2021.

"L'ajout de LakePharma et d'Integrity Bio témoigne de notre engagement en faveur de l'expansion et du renforcement de nos capacités biologiques", déclare John Ratliff, président du conseil et PDG de Curia. "Nous avons rapidement progressé pour intégrer notre organisation élargie de manière à fournir des solutions technologiques et scientifiques exhaustives permettant aux clients de promouvoir leurs candidats biologiques, de la R&D jusqu'à la fabrication. Plus qu'un changement de nom, l'organisation Curia combinée s'attèlent à créer une expérience client distincte conçue pour accélérer les projets et relever les défis en termes de complexité, avec l'objectif commun d'améliorer la qualité de vie des patients."

Les sites web respectifs des deux sociétés – integritybio.com et lakepharma.com – conduisent à présent sur www.curiaglobal.com. Les internautes peuvent explorer l'éventail des capacités de Curia sur l'ensemble du spectre du développement médicamenteux à petites et grandes molécules. Les noms d'entité juridique d'Integrity Bio et de Lake Pharma transitionnent avec prise d'effet immédiat.

À propos de Curia

Curia, anciennement AMRI, est un organisme leader de recherche, développement et fabrication sous contrat qui fournit à la clientèle du secteur pharmaceutique et biopharmaceutique une gamme complète de produits et services, allant de la R&D à la fabrication commerciale. Les 3 700 employés de Curia, présents sur 29 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie, aident leurs clients à passer de la simple curiosité à la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CuriaGlobal.com.

