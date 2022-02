WILLIAMS RACING ET DURACELL ANNONCENT UN PARTENARIAT À LONG TERME

BETHEL, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Williams Racing est fier d’annoncer un nouveau partenariat pluriannuel avec Duracell, un des premiers fabricants au monde de piles alcalines haute performance, de piles spécialisées et rechargeables.

Le partenariat de Duracell avec Williams Racing est la première signature importante depuis que Dorilton Capital a acquis l’équipe Williams en 2020. Cela marque le début d’une nouvelle ère commerciale pour l’équipe. Duracell et Williams collaboreront sur un ensemble d’initiatives marketing de grande envergure, notamment une importante publicité à la télévision, l’e-sport et les activations sur le terrain à plusieurs Grands Prix, en commençant par le Grand Prix automobile de Miami en mai. La marque Duracell aura une place de choix sur la voiture Williams, sur la trousse de l’équipe et sur les combinaisons des pilotes de course Williams (Alex Albon et Nicolas Latifi).

Jost Capito, responsable de l’équipe et PDG de Williams Racing a annoncé : « Je suis très fier de ce partenariat entre Williams et Duracell, et je suis reconnaissant pour la confiance qu’ils nous accordent. Avoir leur nom sur le côté de notre voiture est un bonheur personnel, car mon surnom pendant 30 ans a été Duracell, car je ne suis jamais à court d’énergie. J’ai vraiment hâte de voir ce que l’avenir nous réserve ».

James Bower, directeur commercial pour Williams Racing, a dit : « Nous sommes incroyablement fiers d’avoir un partenariat avec une marque mondialement connue comme Duracell. C’est un jour important pour l’équipe Williams; notre annonce est une preuve de tout le travail acharné que l’équipe a réalisé en 2021, notamment sur la façon dont nous avons développé notre proposition commerciale et la croissance de notre sport en Amérique du Nord ».

Ramon Velutini, directeur général du marketing et président de Duracell, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Williams Racing et nous avons hâte de voir l’équipe retourner sur la grille de départ. Notre passion commune pour la performance, notre objectif de victoire et notre engagement envers l’excellence en matière d’ingénierie a fait du partenariat avec l’équipe Williams un atout naturel pour notre marque. Pour Williams, comme pour Duracell, « suffisant » n’est jamais assez. Je suis heureux de savoir qu’ils utilisent notre dernière technologie pour alimenter leurs dispositifs essentiels pendant les journées de course ».

Ses innovations en ingénierie et sa puissance lors de moments importants sont les bases de Duracell, et ce, depuis le jour où la marque s’est posée sur la Lune jusqu’au récent lancement d’Optimum en 2019. Ce partenariat est un autre exemple de la puissance de Duracell lors des moments essentiels à forts enjeux, mais cette fois-ci sur un circuit automobile. Faisant aujourd’hui partie du portefeuille de Berkshire Hathaway, Duracell a été fondée dans les années 1920 et est devenue aujourd’hui une marque iconique reconnue pour ses fameuses piles au bout cuivré.

À propos de Duracell

Fondées au cours des années 1920, la marque et l’entreprise Duracell ont récemment été acquises par l’entreprise Berkshire Hathaway Inc. (NYSE-BRK.A, BRK.B) en 2016 et sont devenues des chefs de file du marché nord-américain des piles primaires. L’emblématique marque Duracell est connue partout dans le monde. Nos produits sont le cœur des appareils qui permettent aux gens de rester connectés, de protéger leur famille, de se divertir et de faciliter leur mode de vie de plus en plus rapide. Berkshire Hathaway Inc. est une entreprise d’une valeur de 250 milliards de dollars possédant des sociétés filiales engagées dans diverses activités commerciales d’envergure. Visitez le https://www.duracell.com/fr/en-us/ pour plus d’information, suivez-nous sur Twitter.com/Duracell et aimez notre page Facebook.com/Duracell.

À propos de Williams Racing

Les compétences de base de Williams Grand Prix Engineering Limited sont la conception et le développement de voitures de course pour participer au Championnat du monde de Formule 1. Faisant partie des meilleures équipes de Formule 1 au monde, l’entreprise a décroché 16 titres au Championnat du monde de Formule 1 (FIA) depuis sa création en 1977. Neuf de ces titres ont été gagnés lors du Championnat du monde des constructeurs, en collaboration avec Cosworth, Honda et Renault. Les sept titres restants ont été décrochés lors du championnat des pilotes avec Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve.