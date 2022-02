NuScale teatab ajaloolisest leppest KGHM-ga alustada esimese väikese moodulreaktori kasutusele võtmist Poolas

John Hopkins, NuScale Power President and Chief Executive Officer and Marcin Chludziński, President of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (Photo: Business Wire)

John Hopkins, NuScale Power President and Chief Executive Officer and Marcin Chludziński, President of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (Photo: Business Wire)

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--USA valitsusametnikud ja Poola ametnikud, nende seas asepeaminister Jacek Sasin, teatavad täna Washingtonis, et NuScale Power ja Poola KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) allkirjastasid leppe alustada NuScale’i uuendusliku väikese moodulreaktori (VMR) tehnoloogia rakendamist.

Lõplik leping NuScale Poweri, kelle VMR on esimene ja ainus väike moodulreaktor, mis on saanud USA tuumaenergiat reguleerivalt komisjonilt konstruktsioonitüübi heakskiidu, ja KGHM-i vahel, mis on Poolas baseeruv juhtiv vase ja hõbeda tootja ning suur tööstuslik energiakasutaja, teeb KGHM-st juhtiva puhta energia rakendaja Poolas läbi riigi esimeste VMR-ide kasutusele võtmise. Leppe järgi teeb NuScale KGHM-ga koostööd, et toetada VMR tehnoloogia kasutusele võtmist; samuti teevad organisatsioonid koostööd esimese NuScale VOYGR™ elektrijaama käivitamise nimel Poolas aastaks 2029, mis aitaks riigil ennetada kaheksa miljoni tonni jagu CO2 emissiooni aastas. VOYGR jaama käivitamine aastaks 2029 on otseselt seotud KGHM Polska Miedźi kliimapoliitikaga ja ettevõtte uue strateegilise suunaga - energeetikaga.

Esmane leppejärgne ülesanne on tuvastada ja hinnata võimalikke projekti ehituspaiku ja töötada välja planeeringu verstapostid ning kuluhinnang. Need tegevused toetavad KGHM-i, kui see asub hindama NuScale VOYGR-i jaamasid lahendusena kivisöe kohandamiseks praegustes elektrijaamades, aga ka võimalusi kasutada VOYGR-i jaamasid turvalise, süsinikuvaba, usaldusväärse energia pakkumiseks ettevõttele ja teistele Poola tööstuslikele elektritarbijatele.

KHGM ja NuScale alustasid koostööd septembris 2021, kui osapooled allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi (VMM), et teha koostööd NuScale VOYGR-i jaama arendamiseks, litsentsimiseks ja ehitamiseks Poolas. Uus ärileping tähistab märkimisväärset verstaposti NuScale’i teel puhta, usaldusväärse ja taskukohase energia turustamise ja edendamise poole Poolas.

“Ülemaailmses võidujooksus emisiooni kiire vähendamise poole, kujutab NuScale’i tehnoloogia endas täiuslikku lahendust selle eesmärgini jõudmiseks, tuues samal ajal majandusliku õitsengu seda võõrustavatasse riikidesse,” ütles NuScale’i president ja tegevjuht John Hopkins. “NuScale’il on au lüüa käed KGHM-ga, kogenud innovatsiooniliidriga, ja me ootame pikisilmi koostöö tegemist, et juhatada sisse uus kõrgtehnoloogilise puhta energia rakendamise ja kliimakriisi lahendamise ajastu.”

“Meil on alati rõõm, kui näeme USA ettevõtteid edendamas meie riigi energiaalast juhtpositsiooni läbi meie uuendusliku tehnoloogia rakendamise globaalsete eesmärkide tarvis,” ütles Andrew Griffith, tuumakütuse tsükli ja tarneahela eest vastutav aseabiminister.

“KGHM-l on au juhtida sada protsenti süsinikuvaba energiaprojekti algatamist, millega täidetakse oma lubadust juhtida püüdlusi dekarboniseerimise suunas. VMR tehnoloogia suurendab ettevõtte kulutõhusust ja kujundab Poola energiasektori ümber,” ütles KGHM Polska Miedź S.A. juhatuse president Marcin Chludziński.

Teade järgneb novembri algul peetud ÜRO kliimamuutuse teemalisele tippkohtumisele COP26, kus tööstuse juhid, poliitikakujundajad ja teadlased üle maailma arutasid lahendusi kliimakriisi lahendamiseks ja süsihappegaasi emissiooni vähendamiseks. NuScale VOYGR elektrijaamad võivad luua kuni 270 alalist töökohta elektrijaamas, 1200 töökohta ehituses ja 4600 töökohta töötlevas tööstuses elektrijaama projekti kohta, samuti on need tõhus ja oluline vahend kliimaeesmärkide täitmiseks.

NuScale tegi augustis 2020 ajalugu esimese ja ainsa VMR-ga, mis sai USA tuumaenergiat reguleerivalt komisjonilt konstruktsioonitüübi heakskiidu, mis on oluline samm VMR tehnoloogia ehitamise ja rakendamise poole. Ettevõtte programm liigub hoogsalt VMR tehnoloogia turustamise suunas, sealhulgas tarneahela arendamine, standardne konstruktsioonitüüp, jaama tarnetegevuse planeerimine ning käivitamise ja tellimise plaanid.

NuScale Power on töötanud välja uue modulaarse kergvee tuumareaktoriga tuumaelektrijaama, et pakkuda energiat elektritootmiseks, kaugkütteks, merevee magestamiseks ja teisteks soojustootmise rakendusteks. Seda maadmurdvat väikese moodulreaktori (VMR) tehnoloogiat pakutakse skaleeritavates suurustes, sealhulgas VOYGR™-12 elektrijaam, kus on 12 (77 MWe) NuScale'i elektrimoodulit (NuScale Power Modules™; NPM), mis kasutavad turvalisemat, väiksemat ja skaleeritavad versiooni surveveereaktori tehnoloogiast. NuScale pakub ka väiksemaid elektrijaama lahendusi, nagu nelja mooduliga VOYGR-4 (308 MWe) ja kuue mooduliga VOYGR-6 (462 MWe), kuid võimalikud on ka teistsugused lahendused. Hulga paindlike energialahendustega on NuScale valmis tulema vastu klientide erisugustele energiavajadustele üle maailma. NuScale'i enamusinvestor on Fluor Corporation, ülemaailmne inseneri-, hanke- ja ehitusfirma, mis on toetanud tuumaprojekte üle 70 aasta.

KGHM Polska Miedź S.A.-st

KGHM tegeleb väärtuslike maavarade kaevandamise ja töötlemisega. Ettevõtte keskmes on Euroopa suurim vasemaagi maardla, mis asub Edela-Poolas. Läbi oma strateegia elluviimise tugevdame süstemaatiliselt KGHM rahvusvahelist positsiooni. Ettevõttel on geograafiliselt mitmekesine kaevandusprojektide profiil. See tegutseb kolmel mandril: Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Lõuna-Ameerikas. KGHM-i kontrollitavad vasemaagi varud tagavad ettevõttele kaevandussektoris juhtpositsiooni. Meie portfellis on metallid nagu molübdeen, pallaadium ja nikkel, mis avab KGHM jaoks tee saada tugev positsioon maailma mitmekülgsete kaevandajate seas.

