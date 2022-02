Une banque américaine du Top 50 finalise sa restructuration avec Temenos

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui le lancement des activité de Commerce Bank (NASDAQ: CBSH) sur sa plateforme bancaire centrale. Cette étape importante complète le projet de modernisation de Commerce Bank visant à migrer de ses anciens systèmes de dépôts vers une plateforme moderne, agile, ouverte et adaptée au marché américain.

Reconnue à nouveau comme l'une des meilleures banques américaines par Forbes, Commerce Bank est au service de ses clients depuis plus de 150 ans. La banque applique un modèle de "super banque communautaire", qui allie le meilleur du petit et le meilleur du très grand. Cela implique de combiner des produits bancaires sophistiqués avec des services high-tech, afin de mettre en place et de développer des relations durables. Privilégiant le long terme et le service à la clientèle, Commerce a actualisé et consolidé ses systèmes, facilitant ainsi l'innovation, le traitement direct et en temps réel, et une vision à 360° de la relation avec sa clientèle.

Commerce a sélectionné Temenos comme partenaire technologique stratégique pour sa plateforme bancaire particulièrement flexible et agile. La plateforme moderne de Temenos permettra d'accroître l'efficacité opérationnelle, d'améliorer les possibilités d'innovation de Commerce et d'intégrer les technologies émergentes. Doté d'une plateforme moderne, Commerce tirera profit de la vitesse de mise sur le marché de nouveaux produits et services bancaires. La solution du modèle bancaire américain de Temenos permettra à Commerce de répondre aux besoins commerciaux et réglementaires spécifiques du marché de façon efficace et rentable.

David Roller, CIO de Commerce Bank, a commenté : "Rester à la pointe de la technologie pour assurer le meilleur service à nos clients est une priorité de Commerce. Et une plateforme bancaire centrale moderne est pour nous un facteur d'accélération de l'innovation et des expériences numériques des clients. Grâce à la plateforme Temenos, Commerce sera en mesure de fournir des solutions innovantes à ses clients, aujourd'hui et demain."

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré : "Nous sommes ravis que Commerce Bank a finalisé la modernisation de son système bancaire central. Cette réussite témoigne de la force de notre plateforme bancaire, adaptée aux besoins des banques américaines, qu'il s'agisse de grands opérateurs historiques régionaux, de perturbateurs mondiaux ou de banques de type challenger. Temenos maintient une forte dynamique aux États-Unis, et nous nous félicitons d'ajouter cette étape à nos réalisations. Les banques historiques et les banques challengers doivent faire face à une rude concurrence dans et en dehors du secteur, alors que les exigences des clients en matière d'interactions bancaires personnalisées, rapides et faciles augmentent sans cesse. Parallèlement, les fournisseurs traditionnels ne sont pas en mesure de proposer les services bancaires agnostiques en nuage et modulables qui demeurent la force de Temenos en tant que leader du secteur. Notre plateforme ouverte offre les fondations nécessaires pour permettre au commerce de résoudre les problèmes des clients de manière inédite et passionnante."

À propos de Commerce Bank

Avec 36,7 milliards de dollars d'actifs1, Commerce Bancshares, Inc. (NASDAQ : CBSH) est un holding bancaire de droit américain proposant une gamme complète de services, dont des solutions de paiement, de gestion des investissements et de courtage en valeurs mobilières. Commerce Bank, filiale de Commerce Bancshares, Inc. bénéficie de plus de 150 ans d'expérience éprouvée pour aider les particuliers et les entreprises à répondre aux défis financiers. Outre son offre de solutions de paiement dans l'ensemble des États-Unis, Commerce Bank exploite actuellement des établissements bancaires à service complet dans le Midwest, notamment dans les régions métropolitaines de St. Louis et de Kansas City, à Springfield, dans le centre du Missouri, dans le centre de l'Illinois, à Wichita, à Tulsa, à Oklahoma City et à Denver. Elle dispose également de succursales à Dallas, Houston, Cincinnati, Nashville, Des Moines, Indianapolis et Grand Rapids. Commerce assure un service hautement personnalisé et des solutions financières de pointe dans ses succursales régionales, ses bureaux commerciaux, ses guichets automatiques, en ligne, par téléphone portable et par l'intermédiaire d'une ligne de service à la clientèle accessible 24/7. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.commercebank.com.

1Au 31 décembre 2021

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

