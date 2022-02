ID Logistics : acquisition de Kane Logistics aux Etats-Unis

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ID Logistics (Paris:IDL) (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL), un des leaders européens en logistique contractuelle annonce la signature d’un protocole pour l’acquisition de 100% de Kane Logistics, un pure player américain de logistique contractuelle.

Eric Hémar, Président d’ID Logistics déclare : « L’acquisition de Kane Logistics représente pour notre entreprise une opération de croissance externe parmi les plus importantes de son histoire. Après avoir démarré en 2001 avec quelques grands clients distributeurs que nous avons su rapidement accompagner à l’international, l’entreprise a pris le tournant de l’e-commerce et la préparation détail dès 2013 avec l’acquisition de CEPL. Elle a ensuite conforté sa présence en Europe par croissance organique et récemment avec le rachat de GVT au Bénélux. Aujourd’hui, avec la reprise de Kane Logistics, nous nous ouvrons de nouvelles perspectives en Amérique du Nord, où nous renforçons notre savoir-faire, en particulier auprès de clients industriels grande consommation et accueillons dans notre équipe des managers expérimentés et dynamiques. »

Acquisition de Kane Logistics

Kane Logistics est un pure player de la logistique contractuelle et de services d’entreposage à valeur ajoutée fondé aux Etats-Unis en 1930 par la famille Kane. L’entreprise a été reprise par Harkness Capital Partners en 2019 dans le but d’accélérer la croissance de l’activité. Sur les trois dernières années, Kane Logistics s’est profondément transformé pour devenir un acteur de référence dans la logistique contractuelle, notamment auprès d’industriels prestigieux dans les biens de consommation, de l’alimentaire et des boissons ou des spécialistes de la distribution. En ajoutant des services à valeur ajoutée aux prestations logistiques traditionnelles et en renforçant ses équipes, Kane Logistics a connu une croissance de son chiffre d’affaires de +20% par an depuis 2019 pour atteindre 235 millions de dollars en 2021. Kane Logistics opère désormais 20 plateformes dans l’ensemble du pays (particulièrement en Pennsylvanie, Géorgie, Ohio, Illinois et Californie) représentant 725.000 m².

Cette transformation a été menée par un management expérimenté, ayant une profonde expérience opérationnelle, notamment au sein de grandes entreprises de logistique contractuelle telles que Ryder et Jacobson Companies (l'entreprise de logistique basée aux États-Unis acquise en 2014 par Norbert Dentressangle). L'équipe de Kane restera au sein de la société après la clôture de la transaction, et continuera à se concentrer sur la fourniture d'un service client de classe internationale et sur la croissance de sa clientèle.

Tony Tegnelia, PDG de Kane Logistics, ajoute : "Je crois fermement que l'adéquation culturelle entre les deux entreprises est presque parfaite. ID Logistics est le partenaire idéal pour faire progresser la Société, pour servir nos clients et aider à maintenir notre trajectoire de croissance. Leurs valeurs culturelles sont un miroir de nos valeurs, et ils ont également une équipe de management très fortement engagée."

Ted Dardani, Partner chez Harkness Capital et membre du Conseil d'Administration de Kane, conclut : "La combinaison d'ID Logistics et de Kane Logistics crée une opportunité exceptionnelle pour une croissance future soutenue. L'équipe de Kane a réalisé un excellent travail en développant l'entreprise au cours des dernières années. Nous avons bénéficié du leadership de Kane et apprécions le long héritage de la famille Kane dans la création d'une entreprise dédiée au service de ses clients. Le prochain chapitre pour ID et Kane devrait être tout aussi passionnant".

Cette opération est particulièrement pertinente au regard de la proximité des cultures d’entreprise, de la complémentarité des portefeuilles clients et des synergies commerciales potentielles. En effet, Kane Logistics présente un business model très comparable à celui d’ID Logistics : approche asset light, entrepôts dédiés, solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. De plus, l’approche « grands comptes » des deux entreprises permet de proposer des solutions communes aux Etats-Unis comme en Europe.

Deux ans après son entrée aux Etats-Unis à la faveur d’une reprise des opérations logistiques de Nespresso, ID Logistics se donne ainsi les moyens de ses ambitions dans une zone à fort potentiel. Le Groupe s’appuiera sur le management de Kane Logistics pour gérer l’ensemble de ses activités nord-américaines.

Détails financiers de l’opération

A la clôture de la transaction, la valeur d'entreprise de Kane s’élèvera à 240 millions de dollars et sera intégralement réglée en numéraire. ID Logistics conservera une structure financière saine avec un ratio d’endettement pré-IFRS16 estimé à 2,6x l'EBITDA proforma post-acquisition. Cette acquisition sera relutive sur l’EBITDA du groupe ID Logistics dès la première année de consolidation.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités américaines compétentes en matière d’antitrust (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act). La finalisation de l’acquisition est attendue avant l’été 2022.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats annuels 2021 : le 16 mars 2022, après la clôture des marchés.

À PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 911 M€ en 2021. ID Logistics gère 350 sites implantés dans 17 pays représentant près de 7 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 25.000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux, une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

A PROPOS DE HARKNESS CAPITAL

Harkness Capital est une société de private equity basée à New York qui concentre ses investissements dans des entreprises de services. Harkness investit des capitaux et des ressources pour accompagner des entreprises en croissance rapide dans divers segments des services aux entreprises et des services externalisés. Harkness Capital recherche des entreprises dont l'EBITDA se situe entre 5 et 25 millions de dollars dans des domaines tels que la logistique/distribution, l'environnement/santé/sécurité (EH&S), la location spécialisée/les infrastructures et les tests/inspections/certifications/conformités (TICC). Harkness Capital se consacre à l'investissement "transformationnel" et à la création de valeur à long terme dans les entreprises de son portefeuille. Harkness travaille en partenariat avec des entrepreneurs et des gestionnaires talentueux qui cherchent à développer leur entreprise. L'équipe de Harkness Capital, composée de professionnels de l'investissement et de cadres opérationnels, possède des profils diversifiés de fondateurs et de dirigeants d'entreprises de services. Pour plus d'informations, https://www.harknesscapital.com.

A PROPOS DE KANE LOGISTICS

Depuis 1930, les employés de Kane Logistics fournissent une logistique exceptionnelle.

En tant que leader de l'industrie de la logistique externalisée, Kane Logistics aide les fabricants de biens de consommation et leurs partenaires détaillants à distribuer efficacement leurs produits à travers les États-Unis. Les solutions logistiques omnicanales de Kane apportent de la valeur et une expertise dans l'exécution, associées à la transparence d'une technologie de premier plan. Les services de Kane comprennent l'entreposage et la distribution, des capacités de transport (en propre ou en partenariat), le conditionnement sous contrat et le cross docking.

Kane apporte un savoir-faire ancien et une approche exceptionnelle du service client dans les dossiers d’externalisation logistique qui est incarné par le Code KANE, qui reflète l’héritage d'excellence sans compromis et l'attention permanente portée aux équipes opérationnelles. Pour plus d'informations, www.kanelogistics.com.

