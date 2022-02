AM Best Coloca Bajo Revisión con Implicaciones Negativas las Calificaciones Crediticias de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha colocado bajo revisión con implicaciones negativas la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa+.MX” (Superior) de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. (GMX) (Ciudad de México, México) posterior a los eventos actuales relacionados con la exposición de GMX a un reclamo importante realizado por el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, debido a un incendio en un puesto central de control, ocurrido en enero de 2021.

Las perspectivas positivas anteriores sobre las calificaciones de GMX apuntaban a la tendencia creciente de la fortaleza de balance de la compañía, mantenida a través de un desempeño de suscripción e inversión favorables. El estado de bajo revisión con implicaciones negativas es resultado de los potenciales efectos negativos que la materialización de esta exposición podría tener sobre la fortaleza de balance y el perfil de negocio de GMX, los cuales podrían verse limitados por el riesgo reputacional, así como por preocupaciones relacionadas con el gobierno corporativo y las prácticas de administración integral de riesgos. AM Best continuará monitoreando está situación a medida que se va desarrollando.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.