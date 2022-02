Theramex annonce un accord de licence avec ObsEva pour la commercialisation de Linzagolix dans le traitement des fibromes utérins

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Theramex, un chef de file pharmaceutique international spécialisé dans la santé des femmes, a signé un accord de licence avec ObsEva SA, une société biopharmaceutique développant et commercialisant des thérapies novatrices pour la santé des femmes, afin de mettre sur le marché Linzagolix, un antagoniste de la GnRH par voie orale. Le lancement sera destiné aux marchés internationaux en dehors des États-Unis, du Canada et de l'Asie.

Linzagolix est un antagoniste du récepteur de la GnRH pour le traitement des fibromes utérins. Linzagolix est également en phase de développement pour un traitement potentiel des douleurs associées à l'endométriose. Linzagolix n'est actuellement approuvé pour aucune indication dans le monde.

"ObsEva est un partenaire idéal pour Theramex pour sa spécialisation dans le développement de traitements novateurs afin de répondre à des besoins médicaux non satisfaits de femmes atteintes de fibromes utérins, d'endométriose, et de travail prématuré. Les fibromes utérins touchent 25% des femmes en âge de procréer, avec des symptômes sévères nécessitant une intervention chirurgicale dans de nombreux cas. En plaçant Linzagolix sous licence, nous pouvons potentiellement offrir une nouvelle option thérapeutique aux médecins traitant des femmes atteintes de fibromes utérins afin d'atténuer les symptômes et de retarder ou d'éviter la chirurgie. En outre, nous continuerons à travailler au côté de notre partenaire ObsEva pour des indications de suivi, comme l'endométriose, un autre domaine de la santé des femmes disposant d'options thérapeutiques limitées. Cet accord constitue une importante extension thérapeutique permettant à Theramex d'élargir son portefeuille et de soutenir les gynécologues et répondre à des besoins médicaux non satisfaits", déclare Robert Stewart, PDG de Theramex.

Brian O’Callaghan, ObsEva CEO, déclare: "Theramex est un leader mondial reconnu de la santé des femmes et le partenaire idéal pour optimiser le potentiel du Linzagolix sur des marchés internationaux clés. En s'appuyant sur la vaste infrastructure commerciale de Theramex, ObsEva espère proposer des options thérapeutiques plus personnalisées aux femmes atteintes de fibromes utérins et d'endométriose, deux affections qui représentent d'importants marchés mal desservis. Ce partenariat procure à ObsEva une base solide pour tirer pleinement parti du programme Linzagolix."

Les fibromes sont des tumeurs bénignes qui se développent dans ou autour de l'utérus. Ces tumeurs sont composées de muscles et de tissus, et ont des tailles variées. Elles sont parfois appelées myomes utérins ou léïomyomes. De nombreuses femmes ne savent pas qu'elles ont des fibromes car elles ne présentent pas de symptômes.1 Les symptômes des fibromes utérins incluent, sans s'y limiter, des menstruations abondantes, des douleurs abdominales, des douleurs lombaires et la constipation.

À propos de Theramex

Theramex est une société pharmaceutique internationale, spécialiste des femmes et de leur santé. Nous prenons en charge les femmes à chaque étape de leur vie en leur proposant un vaste portefeuille de marques innovantes et reconnues couvrant la contraception, la fertilité, la ménopause et l'ostéoporose. Nous nous engageons à écouter et comprendre nos patientes, à répondre à leurs besoins et à offrir des solutions de santé pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Notre vision est d'être un partenaire à vie pour les femmes et les professionnels de santé qui les traitent, en fournissant des solutions efficaces et orientées sur les patientes, qui soignent et prennent en charge les femmes à chaque étape de leur vie.

À propos d'ObsEva

ObsEva est une société biopharmaceutique développant et commercialisant des thérapies novatrices afin d'améliorer la santé reproductive et la grossesse des femmes. Grâce à un développement stratégique et discipliné de médicaments sous licence, ObsEva a mis sur pied un portefeuille clinique de phase avancée bénéficiant de programmes de développement centrés sur de nouvelles thérapies pour le traitement des fibromes utérins, de l'endométriose, et du travail prématuré. ObsEva est cotée au Nasdaq Global Select Market et négociée sous le mnémo "OBSV", ainsi qu'à la SIX Swiss Exchange, sous le mnémo "OBSN". Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ObsEva.com.

