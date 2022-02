LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Theramex, een toonaangevend wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de gezondheid van vrouwen, is een licentieovereenkomst aangegaan met ObsEva SA, een biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën voor de gezondheid van vrouwen ontwikkelt en commercialiseert, om Linzagolix, een oraal GnRH antagonist. De lancering is voor wereldwijde markten buiten de VS, Canada en Azië.

Linzagolix is ​​een GnRH-receptorantagonist voor de behandeling van baarmoederfibromen. Linzagolix is ​​ook in ontwikkeling als een mogelijke behandeling voor endometriose-gerelateerde pijn. Linzagolix is ​​momenteel nergens ter wereld goedgekeurd voor enige indicatie.

“ObsEva is een ideale partner voor Theramex gezien hun focus op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen om te voldoen aan onvervulde medische behoeften van vrouwen die lijden aan baarmoederfibromen, endometriose en vroegtijdige bevalling. Baarmoederfibromen treffen 25% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd, velen met ernstige symptomen die een operatie vereisen. Door Linzagolix in licentie te geven, kunnen we mogelijk een nieuwe behandelingsoptie bieden voor artsen bij de behandeling van vrouwen met baarmoederfibromen om symptomatische verlichting te bieden en een operatie uit te stellen of te voorkomen. Daarnaast blijven we samenwerken met onze partner ObsEva voor vervolgindicaties, zoals endometriose, een ander gebied van de gezondheid van vrouwen met beperkte behandelingsopties. Dit markeert een belangrijke therapeutische uitbreiding voor Theramex om ons portfolio uit te breiden en gynaecologen te ondersteunen bij onvervulde medische behoeften”, aldus Robert Stewart, CEO van Theramex.

