Pairwise e Tropic Biosciences anunciam acordo de licenciamento para utilizar tecnologia de edição de base e promover inovações em cultivos de banana e café

DURHAM, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--A Pairwise, empresa de tecnologia alimentar dos Estados Unidos orientada por uma missão que utiliza edição genética para desenvolver novas variedades de frutas e legumes, e a Tropic Biosciences (Tropic), empresa de tecnologia agrícola britânica dedicada a cultivos tropicais, anunciaram um acordo que vai conceder acesso a tecnologias de edição de base para ampliar seu potencial transformador em cultivos de grande importância com grande impacto na economia global.

A edição de base permite mudanças precisas e direcionadas no DNA, e vai possibilitar que a Tropic acelere ainda mais inovações de melhoramento vegetal em cultivos de café e banana. A Pairwise licenciou inicialmente tecnologias de edição de base da Harvard University e já comprovou o uso dessa tecnologia em todo o seu portfólio, demonstrando a capacidade de transformar e editar mais de 11 cultivos até o momento. A precisão possibilitada pela edição de base deu à Pairwise acesso a traços antes inviáveis com tecnologias de edição anteriores e ampliou o escopo da variação natural encontrada nesses cultivos. Esse acordo de licenciamento estende ainda mais o uso dessa tecnologia a importantes cultivos tropicais.

“Como uma empresa orientada por uma missão, acreditamos que é imprescindível fazer alianças com outras empresas visionárias capazes de ampliar nossa missão de construir um mundo mais saudável”, declarou Ian Miller, diretor de desenvolvimento da Pairwise. “Este acordo com a Tropic Biosciences é um passo importante para o desenvolvimento de novas variedades de cultivos tropicais dos quais dependem bilhões de consumidores e dezenas de milhões de pequenos produtores, e demonstra ainda mais a capacidade das tecnologias de nossa plataforma de solucionar problemas na economia agrícola.”

“A edição genética é um tipo de inovação único em uma geração, e acrescentar esse poderoso conjunto de ferramentas de edição de base aos recursos da Tropic Biosciences vai aumentar o apoio a nossos esforços de superar desafios urgentes em cultivos de banana e café”, afirmou Gilad Gershon, diretor executivo da Tropic. “O acordo com a Pairwise é muito promissor e vai intensificar nossa missão de proporcionar importantes inovações a regiões e produtores que se beneficiariam enormemente com mais eficiências de cultivo e práticas ambientais mais sustentáveis.”

A Tropic trabalha hoje em grandes cultivos tropicais de banana, café e arroz empregando sua tecnologia GEiGS® e outras técnicas avançadas de melhoramento. Considerando a dupla pressão de mudanças climáticas e doenças, o trabalho da Tropic pode oferecer enormes benefícios aos mais de 25 milhões de produtores de café e banana no mundo, e aos 400 milhões de pessoas que consomem bananas e um bilhão de pessoas que consomem mais de um milhão de quilos de café por ano.

A Pairwise está desenvolvendo no momento novos tipos de verduras, frutos do bosque e cerejas para consumidores do mercado norte-americano. Além disso, a Pairwise tem uma colaboração de cinco anos no valor de US$ 100 milhões com a Bayer Crop Science para promover avanços em ferramentas de edição genética em cultivos em linha. Em fevereiro de 2021, a Pairwise obteve US$ 90 milhões em uma bem-sucedida rodada de financiamento de série B, levando o total financiado para US$ 115 milhões quando considerada a rodada de financiamento de série A. Em três anos, a empresa cresceu a ponto de ter hoje mais de 130 funcionários, e mais crescimento está previsto em 2022.

Sobre a Pairwise

Orientada pela crença de que alimentos saudáveis devem ser sempre frescos, deliciosos e práticos, a Pairwise reúne líderes em agricultura, tecnologia e alimentos de consumo para aproveitar o potencial transformador de novas tecnologias genômicas na busca de criar produtos inovadores. A Pairwise trabalha para desenvolver novas variedades de cultivos e fazer parcerias com organizações que buscam promover inovações na economia agrícola. A empresa foi fundada pelo diretor executivo Tom Adams e pelo diretor de negócios Haven Baker, ao lado dos cofundadores científicos J. Keith Joung, professor de Patologia da Harvard Medical School; David Liu, diretor do Merkin Institute of Transformative Technologies in Healthcare e vice-presidente do corpo docente do Broad Institute da Harvard e do MIT; e Feng Zhang, pesquisador do McGovern e professor do MIT. Saiba mais em http://www.pairwise.com/.

Sobre a Tropic Biosciences

A Tropic Biosciences é uma das mais importantes empresas de edição genética agrícola do mundo. Sua equipe de mais de 120 profissionais se concentra em utilizar um conjunto único de tecnologias genéticas (como CRISPR e GEiGS®) para superar alguns dos desafios agrícolas e ambientais mais críticos nos enormes setores de café, banana e arroz. Saiba mais em http://www.tropicbioscience.com/.

