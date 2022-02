Standard Chartered Coopera com Liverpool FC Foundation e Enactus para Combater Desigualdade Juvenil nos EUA e no Brasil

Standard Chartered Futuremakers programs across Europe and the Americas

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Standard Chartered ("Banco") cooperou com a Liverpool FC Foundation e a Enactus para capacitar jovens adultos nos EUA e no Brasil a aprender, ganhar e crescer através da iniciativa Futuremakers do Banco.

O programa International Works, criado pelo Standard Chartered e pela Liverpool FC Foundation, entregará projetos em Nova York e Nova Jersey com parcerias de implementação locais, LFC International Academy, academias esportivas locais sem fins lucrativos e patrocinadores do LFC Club. O programa de dez meses de duração usará o esporte para envolver e equipar participantes com idades entre 17 e 18 anos de comunidades carentes com habilidades essenciais à vida e empregabilidade para ajudar a liberar seu potencial econômico e serem líderes ativos na sociedade.

O Standard Chartered também irá trabalhar com a Enactus e investir no treinamento de estidantes nos EUA e no Brasil para realizar ações empreendedoras onde irão idealizar, implementar e medir o impacto dos negócios que criam dentro da estrutura das 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esta cooperação visa capacitar os estudantes com maiores oportunidades para serem a próxima geração de líderes empreendedores que irão criar uma sociedade melhor e mais sustentável.

"Há muito potencial inexplorado a ser encontrado nos jovens de hoje e o impacto subsequente que podem ter na sociedade", disse Elaine Chin, Chefe de Assuntos Corporativos, Marca e Marketing do Standard Chartered nas Américas. "Nossas novas cooperações com a Enactus e a Liverpool FC Foundation irão se basear em nosso impulso de engajamento da comunidade e ampliar nosso alcance para ajudar muitos mais jovens a desenvolver seu potencial."

"Trabalhar com a Enactus para capacitar estudantes como empreendedores para as mudanças sociais cria oportunidades infinitas a fim de mudar vidas e ajudar a melhorar comunidades", acrescentou Germana Cruz, Diretora Executiva e Chefe de Instituições Financeiras do Standard Chartered na América Latina. "Estou extremamente animada com esta cooperação e as plataformas de voluntariado de funcionários que teremos para apoiar as comunidades em que atuamos."

Ambas as parcerias, financiadas pela Standard Chartered Foundation, fazem parte do Futuremakers by Standard Chartered, a iniciativa mundial do Banco para combater a desigualdade econômica, capacitar jovens desfavorecidos e promover maior inclusão financeira em todo o mundo.

Entre sua criação em 2019 e junho de 2021, o Banco contribuiu com US$ 57 milhões para os programas Futuremakers a nível mundial. Eles incluem iniciativas de recuperação econômica diante da COVID-19, que atingiram mais de 477.000 jovens em 35 mercados. Na Europa e nas Américas, mais de 10.500 jovens foram alcançados e, desde então, mais de 200 jovens criaram seus próprios pequenos e médios negócios, com 62 empreendedores tendo acesso ao financiamento inicial de quase US$ 296.000.

Os programas Americas Futuremakers deram suporte a mais de 1.300 jovens. As iniciativas incluem parcerias com o Zahn Innovation Center do City College de Nova York para apoiar a diversidade de gênero no setor de tecnologia, Upwardly Global para ajudar imigrantes e refugiados a desenvolver competências e habilidades, a fim de garantir emprego nos EUA, e Leadership Enterprise for a Diverse America para construir uma continuidade para a próxima geração de diversos líderes.

Standard Chartered Foundation

A Standard Chartered Foundation (SCF) é uma organização de caridade que combate a desigualdade que promove maior inclusão econômica a jovens desfavorecidos, sobretudo meninas, mulheres jovens e pessoas com deficiência visual. Seus programas se concentram em educação, empregabilidade e empreendedorismo, incluindo projetos que dão suporte à recuperação econômica de comunidades impactadas pela COVID-19.

Fundada em 2019, a SCF é uma instituição de caridade registrada na Inglaterra e no País de Gales (número de instituição 1184946), sendo a principal parceria de entrega da Futuremakers by Standard Chartered, uma iniciativa mundial para combater a desigualdade. www.sc.com/scfoundation

Standard Chartered

Somos um grupo bancário com liderança internacional e presença em 59 dos mercados mais dinâmicos do mundo, atendendo clientes em outros 85. Nossa meta é impulsionar o comércio e a prosperidade através de nossa diversidade única, sendo nossa herança e valores expressos em nossa promessa da marca, aqui para sempre.

Nossa história nos EUA remonta a 1902, estando presentes atualmente em oito localidades nas Américas. Nossa franquia nas Américas visa instituições financeiras e empresas selecionadas, desempenhando um papel essencial na facilitação dos fluxos de comércio e investimento entre as Américas e a Ásia, África e Oriente Médio.

O Standard Chartered PLC está cotado nas bolsas de valores de Londres e Hong Kong.

Para mais histórias e opiniões de especialistas, acesse Insights em sc.com. Siga o Standard Chartered no Twitter, LinkedIn e Facebook.

LFC Foundation

A LFC Foundation é a instituição de caridade oficial do Liverpool Football Club; oferecendo uma série de programas e parcerias para criar oportunidades de mudança de vida para crianças e jovens na região da cidade de Liverpool e mais além.

A instituição de caridade concentra seu trabalho em três áreas-chave de impacto; bem-estar, habilidades e comunidades, oferecendo uma variedade de iniciativas regulares de atividade física em Merseyside, incluindo o 'Go Play', uma sessão multiesportiva gratuita realizada em 15 parques locais. Também trabalha com a Premier League para implementar programas, incluindo os programas Kicks da Premier League e Primary Stars.

https://foundation.liverpoolfc.com

Enactus

A Enactus é a maior plataforma de aprendizagem experiencial dedicada a criar um mundo melhor enquanto desenvolve a próxima geração de líderes empreendedores e inovadores sociais. Esta rede mundial de líderes empresariais, acadêmicos e estudantis é unificada pela visão de criar um mundo melhor e mais sustentável. Anualmente, 72.000 estudantes participam dos programas Enactus em 1.730 campi universitários em 35 países como os EUA. Estes líderes da próxima geração impactam 1,3 milhão de vidas através de mais de 3.800 empresas sociais. Para mais informação, acesse enactus.org, enactusunitedstates.org e enactus.org/country/brazil/.

