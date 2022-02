H3 Dynamics réalise la première nacelle de propulseur d’avion à hydrogène au monde

In 2018 H3 Dynamics introduced its hydrogen aircraft plans, with a first design named Element One. This aircraft already shows the company's unique distributed hydrogen propulsion solution, which is now materialised into a first real-working propulsion nacelle. (Photo: Business Wire)

H3 Dynamics opens a new chapter in aviation history, with the start of the hydrogen age. With its new distributed propulsion nacelle system and following its Element One hydrogen aircraft announcement in 2018, H3 Dynamics has completed a first working self-contained hydrogen nacelle system.

AUSTIN, Texas & TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--H3 Dynamics a réalisé avec succès une première mondiale: une nacelle d’avion à propulsion hydrogène-électrique entièrement intégrée, la solution d’alimentation électrique de base pour la propulsion des futurs modèles d’avions à hydrogène.

D’ici quelques années, ce système de propulsion électrique à hydrogène distribuée pourrait transporter 19, 80, voire plus de 100 passagers, ce qui permettra aux compagnies aériennes de couvrir des lignes moyen et long-courrier de 2 500 km, au-delà des distances de vol court-courrier visées par les technologies émergentes d’aéronefs fonctionnant avec des batteries.

Au lieu d’un seul système centralisé de pile à combustible à hydrogène, la solution de H3 Dynamics consiste à répartir sur les ailes plusieurs groupes motopropulseurs intégrés incorporant des batteries, des piles à combustible, un stockage d’hydrogène et de petits moteurs électriques. Cela signifie que la taille de chaque système de pile à combustible, de chaque bloc-batterie hybride et des défis liés à la gestion de la chaleur est réduite, ce qui rend ces systèmes plus faciles à gérer et plus sûrs.

En 2018, H3 Dynamics avait déposé, à l’échelle mondiale, des brevets pour la propulsion à hydrogène distribuée à grande échelle et annoncé les plans de «Element One», un avion à hydrogène visionnaire qui applique cette technologie. Deux ans plus tard, une impulsion mondiale en faveur de l’aviation à hydrogène naissait: les leaders du secteur ont annoncé de nouveaux plans d’avions à hydrogène et des start-ups ont été créées pour se lancer dans cette nouvelle course vers le ciel.

« L’annonce de ce jour représente une étape clé pour notre entreprise et l’ensemble de l’industrie aéronautique », a déclaré Taras Wankewycz, fondateur et PDG de H3 Dynamics. « Il s’agit du premier système de propulsion distribuée au monde à installer sur les ailes d’un nouvel avion zéro émission ».

Parallèlement, H3 Dynamics a travaillé à la question des délais de certification de sécurité et pénétré le marché avec des porteurs sans pilote (drones) à risque et à poids réduits, en progressant étape par étape vers des porteurs de fret et des porteurs pilotés plus lourds.

Les essais en vol en France des nouveaux systèmes de propulsion à hydrogène de H3 Dynamics commenceront dans les prochaines semaines.

H3 Dynamics s’est donné pour mission de décarboner l’aviation grâce à une solution unique axée sur la propulsion hydrogène-électrique distribuée. L’entreprise met en œuvre une stratégie progressive qui comprend 3 étapes clés: premièrement, la hausse des revenus grâce à des services autonomes d’analyse aérienne, ensuite le passage à des solutions autonomes de fret aérien à hydrogène et, enfin, des solutions pour les vols de passagers. H3 Dynamics compte actuellement 80 employés et sert ses clients dans le monde entier depuis ses 3 sièges régionaux d’Austin, Singapour et Paris.

