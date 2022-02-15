Avanci宣布LG電子成為其新的授權人

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Avanci今天宣布，LG電子(LG Electronics)已經加入其一站式授權交易平臺。自本公告發布之日起，所有Avanci平臺現有的及今後加入該平臺的被授權人都將獲得LG電子（以及已加入交易平臺的其他48個專利所有者）創造和持有的4G、3G和2G基本專利授權。

Avanci創辦人兼執行長Kasim Alfalahi表示：「LG電子是推動行動通訊標準發展的長期創新者和貢獻者，我們對其成為Avanci的授權人感到振奮不已。」

透過其車輛零組件解決方案業務，利用LG數十年來從其多樣化的消費電子經驗中獲得的豐富用戶體驗和技術，LG電子成為汽車業的全球供應商，也是開發汽車連接解決方案以及電動汽車和服務所用先進組件的市場領導者。

LG電子資深副總裁兼智慧財產權中心負責人Jay Cho表示：「LG電子很高興加入Avanci的交易平臺。憑藉Avanci，我們可以簡單而有效地與世界各地的汽車製造商分享我們在行動通訊基本技術方面的創新。」

Avanci的獨立交易平臺以低固定費率的單次交易授權來自許多不同專利持有人的智慧財產權，從而變革了公司分享技術的方式。這筆費用在車輛的整個生命週期內只支付一次。透過簡化技術共享過程，Avanci為汽車製造商提供了一種高效率、透明的方式來獲得使其產品上線所需的無線技術。

關於Avanci：

Avanci相信，在物聯網時代分享專利技術可以變得更簡單。作為一個在不同產業之間工作的獨立仲介機構，我們的一站式解決方案旨在為授權流程帶來效率、便利和可預見性。自2016年以來，Avanci透過自有的交易平臺建立連結，以此持續推動創新向前發展。持有必要專利的公司與為物聯網創造互聯產品的公司可以在一個地方，透過一份協議，以公平、固定的費率分享他們的創新。2020年，世界經濟論壇(World Economic Forum)將Avanci評選為「技術先鋒」(Technology Pioneer)，以表彰其對加速物聯網創新所做的工作。www.avanci.com

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