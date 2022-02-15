Avanci宣布LG电子成为其新的许可人

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Avanci今天宣布，LG电子(LG Electronics)已经加入其一站式许可交易平台。自本公告发布之日起，所有Avanci平台现有的及今后加入该平台的被许可人都将获得LG电子（以及已加入交易平台的其他48个专利所有者）创造和持有的4G、3G和2G基本专利的许可。

Avanci创始人兼首席执行官Kasim Alfalahi表示：“LG电子是推动蜂窝通信标准发展的长期创新者和贡献者，我们对其成为Avanci的许可人感到振奋不已。”

通过其车辆零部件解决方案业务，利用LG数十年来从其多样化的消费电子经验中获得的丰富用户体验和技术，LG电子成为汽车行业的全球供应商，也是开发汽车连接解决方案以及电动汽车和服务所用先进部件的市场领导者。

LG电子高级副总裁兼知识产权中心负责人Jay Cho表示：“LG电子很高兴加入Avanci的交易平台。借助Avanci，我们可以简单而有效地与世界各地的汽车制造商分享我们在蜂窝基本技术方面的创新。”

Avanci的独立交易平台以低固定费率的单次交易许可来自许多不同专利持有方的知识产权，从而变革了公司分享技术的方式。这笔费用在车辆的整个生命周期内只支付一次。通过简化技术共享过程，Avanci为汽车制造商提供了一种高效、透明的方式来获取使其产品上线所需的无线技术。

关于Avanci：

Avanci相信，在物联网时代分享专利技术可以变得更简单。作为一个在不同行业之间工作的独立中介机构，我们的一站式解决方案旨在为许可流程带来效率、便利和可预见性。自2016年以来，Avanci通过自有的交易平台建立联系，以此持续推动创新向前发展。持有必要专利的公司与为物联网创造互联产品的公司可以在一个地方，通过一份协议，以公平、固定的费率分享他们的创新。2020年，世界经济论坛将Avanci评为“技术先锋”(Technology Pioneer)，以表彰其对加速物联网创新所做的工作。www.avanci.com

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