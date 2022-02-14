曼聯隊選擇Tezos作為官方區塊鏈和訓練工具套組合作夥伴

英格蘭曼徹斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--曼聯隊（NYSE: MANU，以下簡稱「公司」、「俱樂部」或「集團」）今日宣佈一項多年期重大合作專案。根據這一合作關係，全球頂級的永續區塊鏈Tezos將出現在該俱樂部的男女訓練工具套組上。

Tezos冠名的訓練工具套組將由本週末對決南安普頓隊的首發陣容首次穿戴，繼而向曼聯球迷宣佈這一合作關係，並推介透過Tezos區塊鏈提供的Web3技術。

Tezos處於全球區塊鏈革命的前線陣地，可以展開快速、安全、高效的數位互動，無需仲介的參與。

作為原始的權益證明區塊鏈，Tezos擁有節能設計，其運行方式比其他區塊鏈更加清潔和環保。

Tezos不同於其他區塊鏈的地方還包括：它可以無縫升級，定期的更新由其全球用戶和開發者社群設計並批准。

曼聯結盟與合作業務執行長Victoria Timpson表示：「這對於曼聯來說是非常令人振奮的合作關係，因為這使我們能夠接觸超級先進、可靠和永續的區塊鏈之一，而這個領域的科技必將完全顛覆所有人的互動方式，包括俱樂部和我們的粉絲。

「我們對於與具有頂級環保水準的區塊鏈合作感到由衷的高興，它使用的技術十分節能，能夠限制碳排放，並降低成本，十分符合俱樂部促進環保永續性的廣泛措施。

「合作關係是俱樂部實力的核心內容，能夠為球場賽事的成功提供助力，而且我們欣然歡迎Tezos成為我們合作夥伴大家庭中最新的業界領袖。」

Tezos Ecosystem採用和商業開發負責人Edward Adlard表示：「縱觀其歷史，全球龐大的多元化粉絲以及合作夥伴群體一直在推動曼聯不斷成長。Tezos將讓曼聯使用區塊鏈和Web3來促成粉絲、球員、團隊和合作夥伴互動方式的轉型。

「全球頂級足球俱樂部選擇Tezos作為首選區塊鏈的決定進一步證明：周到的設計搭配強大的安全性、低燃料費以及社群主導的創新，都是這場新數位革命中推動新一波採用的關鍵要素。」

除了Tezos在俱樂部的訓練器材上冠名之外，這一合作還包括在Tezos區塊鏈上提供的多個新粉絲體驗，以及以Tezos區塊鏈原生貨幣tez持續捐贈支持曼聯基金會的承諾 ，從而培訓、教育和激勵在當地社區生活的年輕人。

如欲瞭解有關合作專案以及區塊鏈的更多資訊，請造訪 www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos或www.tezos.com/manutd。

關於曼聯

曼聯是世界上最受歡迎、最成功的球隊之一，從事世界上最受歡迎的觀賞性運動之一。經過144年的傳承，我們已贏得66座獎盃，建立了全球首屈一指的運動品牌，且擁有由11億粉絲組成的全球社群。我們規模大、熱情度高的粉絲社群為曼聯提供了從多種來源創造龐大收入的全球平臺，包括贊助、產品銷售、產品授權、新媒體和手機、廣播和比賽日等。

關於TEZOS

Tezos是智慧型貨幣，重新定義了數位互聯世界的價值持有和交換。Tezos是可自行升級、節能、擁有可靠過往記錄的權益證明區塊鏈，可無縫整合未來的創新，不會干擾現有的網路。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tezos.com。

關於TEZOS FOUNDATION

Tezos Foundation是位於瑞士的非營利性基金會，致力於支援Tezos協議的開發和長期成功，該協議是節能型區塊鏈，能夠自我更新以進行升級。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tezos.foundation。

關於曼聯基金會

曼聯基金會利用足球來吸引和激勵年輕人為自己創造更美好的生活，並團結他們所居住的社區。敬業的員工會提供足球輔導、教育計畫和個人發展服務，從而為年輕人提供可改變一生、往更好的方向發展的機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mufoundation.org

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