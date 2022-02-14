曼联队选择Tezos作为官方区块链和训练工具包合作伙伴

英格兰曼彻斯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--曼联队（NYSE: MANU，以下简称“公司”、“俱乐部”或“集团”）今日宣布一项多年期重大合作项目。根据这一合作关系，全球顶级的可持续区块链Tezos将出现在该俱乐部的男女训练工具包上。

Tezos冠名的训练工具包将由本周末对决南安普顿队的首发阵容首次穿戴，继而向曼联球迷宣布这一合作关系，并推介通过Tezos区块链实现的Web3技术。

Tezos处于全球区块链革命的前沿阵地，可以开展快速、安全、高效的数字互动，无需中介的参与。

作为原始的权益证明区块链，Tezos拥有节能设计，其运行方式比其他区块链更加清洁和环保。

Tezos不同于其他区块链的地方还包括，它可以无缝升级，其定期的更新由其全球用户和开发者社区设计并批准。

曼联结盟与合作业务首席执行官Victoria Timpson表示：“这对于曼联来说是一个非常令人振奋的合作关系，因为这使我们能够接触超级先进、可靠和可持续的区块链之一，而这个领域的技术必将完全颠覆所有人的互动方式，包括俱乐部和我们的粉丝。

“我们对与有着顶级环保水平的区块链合作感到由衷的高兴，它使用的技术十分节能，能够限制碳排放，并降低成本，十分符合俱乐部促进环保可持续性的广泛举措。

“合作关系是俱乐部实力的核心内容，能够为球场赛事的成功提供助力，而且我们欣然欢迎Tezos成为我们行业领袖合作伙伴大家庭中的新成员。”

Tezos Ecosystem采用和商业开发负责人Edward Adlard表示：“纵观其历史，全球庞大的多元化粉丝以及合作伙伴社区一直在推动着曼联不断成长。Tezos将让曼联使用区块链和Web3来实现粉丝、球员、团队和合作伙伴互动方式的转型。

“全球顶级足球俱乐部选择Tezos作为首选区块链的决定进一步证明：周到的设计搭配强大的安全性、低燃料费以及社区主导的创新，都是这场新数字革命中推动新一轮采用的关键要素。”

除了Tezos在俱乐部的训练器材上冠名之外，这一合作还包括在Tezos区块链上提供的多个新粉丝体验，以及通过持续的Tezos区块链原生货币tez捐赠支持曼联基金会的承诺 ，从而培训、教育和鼓励在当地社区生活的年轻人。

如需了解有关合作项目以及区块链的更多信息，请访问 www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos或www.tezos.com/manutd。

关于曼联

曼联是世界上最受欢迎、最成功的球队之一，从事世界上最受欢迎的观众体育项目之一。经过144年的传承，我们赢得了66座奖杯，建立了全球领先的体育品牌且拥有由11亿粉丝组成的全球社区。我们规模大、热情度高的粉丝社区为曼联提供了通过多种渠道创造巨大收入的全球平台，包括赞助、产品销售、产品许可、新媒体和手机、广播和比赛日等。

关于TEZOS

Tezos是一款智能货币，它对数字互联世界的价值持有和交换进行了重新定义。作为一个可自行升级、节能、拥有可靠过往记录的权益证明区块链，Tezos可无缝整合未来的创新，不会干扰现有的网络。如需了解更多信息，请访问www.tezos.com。

关于TEZOS FOUNDATION

Tezos Foundation是一家位于瑞士的非营利性基金会，致力于支持Tezos协议的开发和长期成功，该协议是一个节能的区块链，能够通过自我更新进行升级。如需了解更多信息，请访问www.tezos.foundation。

关于曼联基金会

曼联基金会利用足球来吸引和激励年轻人为自己创造更美好的生活，并团结他们所居住的社区。敬业的员工会提供足球辅导、教育项目和个人发展服务，从而为年轻人提供改变其生活、向更好的方向发展的机会。如需了解更多信息，请访问 www.mufoundation.org

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