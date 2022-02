Manchester United Seleciona Tezos como Parceria Oficial de Blockchain e Kit de Treinamento

MANCHESTER, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--A Manchester United (NYSE: MANU; a "Empresa", o "Clube" e o "Grupo") anunciou hoje uma parceria histórica de vários anos que verá a Tezos, uma das blockchains mais avançadas e sustentáveis do mundo, em destaque na gama de kits de treinamento masculino e feminino do Clube.

O kit de treinamento com a marca Tezos será utilizado pela primeira equipe pela primeira vez antes da partida deste fim de semana contra o Southampton, apresentando aos torcedores do Manchester United a parceria e a tecnologia Web3 através da blockchain Tezos.

A Tezos está na vanguarda da revolução mundial de blockchains, que permite interações digitais rápidas, seguras e eficientes sem a necessidade de intermediários.

Uma blockchain original de prova de participação, a Tezos foi construída com um perfil de eficiência energética que permite operar de modo mais limpo e ecológico do que outras blockchains.

A Tezos também é diferente de outras blockchains, pois pode evoluir perfeitamente, com atualizações regulares projetadas e aprovadas por sua comunidade mundial de usuários e desenvolvedores.

Victoria Timpson, Diretora Executiva de Alianças e Parcerias do Manchester United, disse: "Esta é uma parceria extremamente animadora para o Manchester United, pois nos alinha com uma das blockchains mais avançadas, confiáveis e sustentáveis em uma área de tecnologia que promete revolucionar de fato o modo como todos, incluindo o Clube e nossos torcedores, podem interagir.

"Estamos especialmente satisfeitos por fazer parceria com uma das blockchains mais ecológicas, com uso de tecnologia que é energeticamente eficiente, limita as emissões de carbono e reduz os custos, consistente com os esforços mais amplos do Clube para promover a sustentabilidade ambiental.

"As parcerias estão no centro de nossa força como clube, ao respaldar o impulso pelo sucesso em campo, e temos muito prazer em receber a Tezos como a mais recente líder do setor a se unir à nossa família de parcerias."

Edward Adlard, Chefe de Adoção e Desenvolvimento de Negócios da Tezos Ecosystem, disse: "Ao longo de sua história, o Manchester United evoluiu constantemente, com o apoio de sua enorme e diversificada comunidade mundial de fãs e parcerias. A Tezos permitirá que o Manchester United use a blockchain e a Web3 para transformar o envolvimento de torcedores, jogadores, equipe e parcerias.

"A decisão do maior clube de futebol do mundo de selecionar a Tezos como sua blockchain de escolha é uma validação adicional de que o perfil em consideração combinado com forte segurança, baixas taxas de gás e inovação liderada pela comunidade são os fatores essenciais que impulsionam a próxima onda de adoção na nova revolução digital."

Além da marca Tezos no kit de treinamento do Clube, a parceria também incluirá diversas novas experiências de torcedores construídas na blockchain Tezos e uma promessa de apoiar a Manchester United Foundation com doações contínuas em tez, a moeda nativa da blockchain Tezos, para treinar, educar e inspirar os jovens da comunidade local.

Para mais informação sobre a parceria e saber mais sobre blockchains, clique aqui www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos ou www.tezos.com/manutd

Sobre o Manchester United

O Manchester United é uma das equipes esportivas mais populares e bem-sucedidas do mundo, jogando um dos esportes mais populares do planeta. Mediante nossa herança de 144 anos, conquistamos 66 troféus, o que nos permite desenvolver a marca esportiva com liderança mundial e uma comunidade global de 1,1 bilhão de torcedores e seguidores. Nossa grande e apaixonada comunidade fornece ao Manchester United uma plataforma internacional para gerar receita significativa de várias fontes, incluindo patrocínio, merchandising, licenciamento de produtos, novas mídias e dispositivos móveis, transmissão e dias de jogos.

Sobre a TEZOS

A Tezos é dinheiro inteligente, ao redefinir o que significa manter e trocar valor em um mundo conectado digitalmente. Uma blockchain de prova de participação autoatualizável e eficiência energética com um histórico comprovado, a Tezos adota perfeitamente as inovações do futuro sem interrupções de rede no presente. Para mais informação, acesse www.tezos.com.

Sobre a TEZOS FOUNDATION

A Tezos Foundation é uma fundação suíça sem fins lucrativos que apoia o desenvolvimento e o sucesso a longo prazo do protocolo Tezos, uma blockchain com eficiência energética e a capacidade de evoluir ao se atualizar. Para mais informação, acesse www.tezos.foundation.

Sobre a Manchester United Foundation

A Manchester United Foundation usa o futebol para engajar e inspirar os jovens a construir uma vida melhor para si mesmos e unir as comunidades em que vivem. Funcionários dedicados oferecem treinamento de futebol, programas educacionais e desenvolvimento pessoal, proporcionando aos jovens oportunidades de mudar suas vidas para melhor. Saiba mais: www.mufoundation.org

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.