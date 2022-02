Manchester United selecteert Tezos als officiële blockchain- en trainingskitpartner

MANCHESTER, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Manchester United (NYSE: MANU; het 'Bedrijf,' de 'Club' of de 'Groep') heeft vandaag een historisch meerjarig partnerschap aangekondigd op basis waarvan Tezos, een van 's werelds meest geavanceerde en duurzame blockchains, te zien zal zijn op het assortiment heren- en damestrainingskits van de Club.

De trainingskit met het merk Tezos zal voor het eerst worden gedragen door het eerste team voorafgaand aan de wedstrijd van dit weekend tegen Southampton. Hiermee zullen de fans van Manchester United kennismaken met het partnerschap en de Web3-technologie via de Tezos-blockchain.

Tezos loopt voorop in de wereldwijde blockchain-revolutie die snelle, veilige en efficiënte digitale interacties mogelijk maakt zonder tussenpersonen.

Tezos is een originele proof-of-stake blockchain en gebouwd met een energiezuinig ontwerp waardoor het op een schonere en milieuvriendelijkere manier kan werken dan andere blockchains.

Tezos verschilt ook van andere blockchains doordat het naadloos kan evolueren, met regelmatige updates die worden ontworpen en goedgekeurd door de wereldwijde gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars.

Victoria Timpson, CEO van Alliances and Partnerships bij Manchester United, stelde: "Dit is een enorm opwindende samenwerking voor Manchester United. Het brengt ons immers op één lijn met een van de meest geavanceerde, betrouwbare en duurzame blockchains op een technologisch gebied dat belooft een ware revolutie teweeg te brengen in de manier waarop iedereen, inclusief de Club en onze fans, kan communiceren.

“We zijn vooral verheugd om samen te werken met een van de meest milieuvriendelijke blockchains, waarbij technologie wordt gebruikt die energiezuinig is, de koolstofemissies beperkt en de kosten verlaagt, in overeenstemming met de bredere inspanningen van de Club om de ecologische duurzaamheid te bevorderen.

"Partnerschappen vormen de kern van onze kracht als club en ondersteunen de drang naar succes op het veld, en het doet ons veel genoegen Tezos te verwelkomen als de nieuwste marktleider in onze familie van partners."

Edward Adlard, hoofd Adoption and Business Development, Tezos Ecosystem, verklaarde: “In de loop van zijn geschiedenis is Manchester United voortdurend geëvolueerd, met de steun van zijn enorme en diverse wereldwijde gemeenschap van fans en partners. Tezos stelt Manchester United in staat om blockchain en Web3 te gebruiken om de betrokkenheid van fans, spelers, teams en partners te transformeren.

“De beslissing van 's werelds grootste voetbalclub om Tezos te selecteren als de blockchain van keuze, is een verdere validatie dat een doordacht ontwerp in combinatie met sterke beveiliging, lage gaskosten en door de gemeenschap geleide innovatie de essentiële factoren zijn die de volgende acceptatiegolf in de nieuwe digitale revolutie bevorderen."

Naast de Tezos-branding op de trainingskit van de Club, omvat de samenwerking ook verschillende nieuwe fanervaringen die zijn gebouwd op de Tezos-blockchain en een belofte om de Manchester United Foundation te ondersteunen met doorlopende donaties in tez, de oorspronkelijke valuta van de Tezos-blockchain, om jonge mensen binnen de lokale gemeenschap te trainen, op te leiden en te inspireren.

Voor meer informatie over de samenwerking en over blockchains, klik hier www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos of www.tezos.com/manutd

Over Manchester United

Manchester United is een van de meest populaire en succesvolle sportteams ter wereld en speelt een van de meest populaire kijksporten op aarde. Gedurende ons 144-jarige erfgoed hebben we 66 trofeeën gewonnen, waardoor we 's werelds toonaangevende sportmerk en een wereldwijde gemeenschap van 1,1 miljard fans en volgers hebben kunnen ontwikkelen. Onze grote, gepassioneerde gemeenschap biedt Manchester United een wereldwijd platform om aanzienlijke inkomsten te genereren uit meerdere bronnen, waaronder sponsoring, merchandising, productlicenties, nieuwe media en mobiel, uitzendingen en wedstrijddagen.

Over TEZOS

Tezos is slim geld en herdefinieert wat het betekent om waarde vast te houden en uit te wisselen in een digitaal verbonden wereld. Tezos is een zelf-upgradebare en energiezuinige Proof of Stake-blockchain met een bewezen staat van dienst die vandaag naadloos de innovaties van morgen aanneemt zonder netwerkverstoringen. Ga voor meer informatie naar www.tezos.com.

Over TEZOS FOUNDATION

De Tezos Foundation is een Zwitserse non-profitstichting die de ontwikkeling en het succes op lange termijn ondersteunt van het Tezos-protocol, een energiezuinige blockchain met de mogelijkheid om te evolueren door zichzelf te upgraden. Ga voor meer informatie naar www.tezos.foundation.

Over de Manchester United Foundation

De Manchester United Foundation gebruikt voetbal om jonge mensen bezig te houden en te inspireren om een beter leven voor zichzelf op te bouwen en de gemeenschappen waarin ze leven te verenigen. Toegewijde medewerkers leveren voetbalcoaching, educatieve programma's en persoonlijke ontwikkeling, waardoor jongeren de kans krijgen om hun leven ten goede te veranderen. Meer informatie: www.mufoundation.org

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.