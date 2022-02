Humanigen lancia il programma di accesso gestito per Lenzilumab

BURLINGAME, California, DUBLINO e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Humanigen, Inc. (Nasdaq: HGEN), un’azienda biofarmaceutica operante nella fase clinica orientata alla prevenzione e al trattamento dell’iper-risposta immunitaria denominata “tempesta citochinica”, ha annunciato oggi la disponibilità di lenzilumab per alcuni pazienti ospedalizzati affetti da COVID-19 attraverso il suo programma di accesso gestito (“LenzMAP™”) lanciato da poco. Il programma viene condotto da Clinigen Group plc ("Clinigen"), una società globale di servizi e prodotti farmaceutici. Lenzilumab è un prodotto sperimentale attualmente non approvato né autorizzato in alcun Paese.

Clinigen è esperta nella fornitura di terapie specialistiche prescritte a un determinato paziente nel Regno Unito e in Europa.

Lenzilumab è disponibile tramite il programma LenzMAP nei seguenti 17 Paesi:

Austria

Bulgaria

Croazia

Cipro

Danimarca

Estonia

Francia

Grecia

Irlanda

Lituania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

Svezia

Svizzera

Regno Unito

Laddove è consentito dai regolamenti, LenzMAP consentirà l’accesso a lenzilumab prescritto per determinati pazienti ospedalizzati con COVID-19 per i quali il medico curante ritenga che non esistano alternative adeguate.

“Siamo lieti di lavorare con Clinigen per fornire l’accesso a lenzilumab prescritti per determinati pazienti e a seconda dei casi nel Regno Unito e in alcuni altri Paesi europei” ha affermato Timothy E. Morris, COO e CFO di Humanigen. “Mentre proseguiamo proseguire con il programma di sviluppo per lenzilumab e ci adoperiamo per ottenere le autorizzazioni o le approvazioni necessarie per il suo potenziale uso commerciale negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nel Regno Unito, LenzMAP consentirà a Humanigen di rispondere alle richieste degli operatori sanitari intenzionati a trattare alcuni pazienti ospedalizzati con lenzilumab, ove consentito dalle normative locali.”

Clinigen gestirà gli elementi chiave di LenzMAP, tra cui la supervisione normativa, il rimborso, la logistica e la gestione dell’accesso.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Humanigen nel fornitura di una potenziale opzione terapeutica a determinati pazienti ospedalizzati con COVID-19 nel Regno Unito e in Europa. LenzMAP sottolinea la forza di Clinigen nel collaborare con le aziende biotecnologiche per fornire servizi che consentano un accesso più rapido e ampio a farmaci critici” ha commentato Pete Belden, vicepresidente esecutivo della divisione servizi di Clinigen.

Clinigen attualmente coadiuva più di 161 programmi simili ad accesso gestito per altre aziende ed è in contatto con oltre 20.000 operatori sanitari di 5.000 ospedali in oltre 120 paesi.

“Nonostante si stia passando dalla fase pandemica alla fase endemica del COVID-19, i medici continuano a riscontrare la presenza elevata di marcatori infiammatori in pazienti vaccinati e non vaccinati” ha dichiarato il dott. Andrea Aroldi, Ospedale di San Gerardo (Monza, Italia). “Ora che lenzilumab è ottenibile per uso compassionevole/con prescrizione per determinati pazienti in specifici Paesi europei, i medici hanno a disposizione un’ulteriore opzione terapeutica, un immunomodulatore, nel loro armamentario di terapie per la lotta contro il COVID-19”.

Gli operatori sanitari possono ottenere dettagli su LenzMAP™ chiamando il servizio clienti di Clinigen al numero +44 (0) 1932 824100, inviando un’e-mail a MedicineAccess@clinigengroup.com o visitando il sito www.clinigendirect.com.

Per i pazienti alla ricerca di informazioni mediche possono rivolgersi al proprio medico curante.

Informazioni su Humanigen

Humanigen, Inc. (Nasdaq: HGEN) (“Humanigen”) è un’azienda biofarmaceutica operante nella fase clinica focalizzata sulla prevenzione e il trattamento dell’iper-risposta immunitaria denominata “tempesta citochinica”. Lenzilumab è il primo di una nuova classe di anticorpi che si lega al fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi (GM-CSF) neutralizzandolo. I risultati derivati da modelli preclinici indicano che il GM-CSF è un regolatore a monte della produzione di numerose citochine e chemochine infiammatorie coinvolte nella tempesta citochinica. Humanigen sta sviluppando lenzilumab come terapia per il trattamento della tempesta citochinica associata alle terapie cellulari CAR-T dirette contro l’antigene CD19 per il trattamento del COVID-19 e sta esplorando, inoltre, l’efficacia di lenzilumab in altre patologie flogistiche come la malattia acuta del trapianto contro l’ospite in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche, nell’asma eosinofilia e nell’artrite reumatoide. Per ulteriori informazioni visitate www.humanigen.com o seguite Humanigen su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Informazioni su Clingen

Clinigen Group plc (AIM: CLIN) è una piattaforma globale di servizi e prodotti farmaceutici specialistici orientata alla fornitura di un accesso etico ai medicinali. La sua missione è quella di fornire il medicinale giusto al paziente giusto al momento giusto. Il gruppo opera con sedi nel Nord America, in Europa, in Africa e nell’Asia Pacifico. Clinigen vanta un organico di oltre 1.000 dipendenti ed è presente in 14 Paesi nei cinque continenti, con centri di fornitura e distribuzione e centri operativi di eccellenza in regioni chiave per assicurare la crescita a lungo termine. Il gruppo collabora con 34 delle 50 più importanti aziende farmaceutiche al mondo e interagisce con oltre 5.000 ospedali in più di 120 Paesi. Ulteriori informazioni su Clinigen sono disponibili alla pagina http://www.clinigen.com.

Dichiarazioni previsionali

Tutte le dichiarazioni, eccezione fatta per quelle che si riferiscono a fatti storici, contenute nel presente comunicato stampa costituiscono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali rispecchiano le attuali conoscenze, supposizioni, opinioni e aspettative dei vertici aziendali in merito a prestazioni o eventi futuri. Sebbene i vertici aziendali ritengano che le aspettative descritte in tali dichiarazioni siano ragionevoli, la correttezza di tali aspettative non può essere garantita ed è pertanto opportuno tenere in debita considerazione il fatto che gli eventi o i risultati effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali. Parole come “sarà”, “prevede”, “intende”, “piano”, “potenziale”, “possibile”, “obbiettivi”, “accelerare”, “continuare” ed espressioni simili identificano gli enunciati di previsione, tra cui, senza limitazione, dichiarazioni sui nostri piani concernenti lenzilumab.

Le dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze inclusi, ma non in senso restrittivo, i rischi intrinseci legati alla nostra mancanza di redditività e al bisogno di capitale aggiuntivo per la crescita delle nostre attività; la nostra dipendenza da partner per portare avanti lo sviluppo dei nostri candidati di prodotto; le incertezze intrinseche associate allo sviluppo, all’ottenimento delle autorizzazioni e delle approvazioni necessarie da parte degli enti normativi competenti e al lancio di qualsiasi nuovo prodotto farmaceutico; l’esito di controversie in corso o future; e i vari rischi e incertezze descritti nella sezione intitolata “Fattori di rischio” nelle nostre relazioni annuali e trimestrali più recenti e in altri documenti da noi depositati presso l’ente statunitense SEC.

Tutte le dichiarazioni previsionali sono espressamente qualificate nella loro interezza da questo avviso cautelativo. I lettori sono invitati a non fare un affidamento indebito sulle dichiarazioni previsionali quali previsioni di risultati futuri. Non ci assumiamo alcun obbligo rispetto alla revisione o all’aggiornamento di una qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa per riflettere eventi o circostanze dopo la data degli stessi, per riflettere nuove informazioni o il verificarsi di eventi imprevisti o per aggiornare le ragioni per cui i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali, in ogni caso, salvo laddove prescritto dalla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.