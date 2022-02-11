i2c攜手Wirex將加密貨幣預付卡引進美國

加州紅木市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的數位支付和銀行科技提供商i2c Inc.今天宣佈，與一流的無邊界加密貨幣和法幣支付平臺Wirex達成合作，在美國推出多貨幣預付轉帳卡。

作為長期合作夥伴，兩大支付服務領導者之間的此次合作將把Wirex支援加密貨幣的預付卡計畫從亞太和歐洲地區推廣到美國。與其他計畫類似，美國的Wirex持卡人在旅行時只需使用一張卡即可管理和使用多種貨幣。除了享受跨境支付的靈活性和控制權以外，持卡人在實體商店和線上購物可獲得高達8%的加密貨幣獎勵，同時避免旅行時昂貴的貨幣兌換費用。

Wirex共同創辦人兼執行長Pavel Matveev表示：「在亞太和歐洲地區成功推出加密貨幣預付卡計畫後，我們很高興能將其引進美國。我們已經與i2c合作了四年多，並能夠利用i2c的獨特代碼庫迅速發展為全球平臺。與i2c攜手合作，我們能夠為全世界的持卡人重新定義支付和旅行。」

i2c創辦人兼執行長Amir Wain表示：「全球對Wirex卡的需求持續成長，我們很高興能夠為他們的多貨幣轉帳卡提供支援，從而在美國提升支付體驗。現在，美國人可以在真正的無邊界支付平臺上，憑藉一張卡和應用程式在旅行和消費時使用多種法幣和加密貨幣，享受隨之而來的靈活和便利。」

Wirex的混合支付替代方案在i2c的平臺上整合了區塊鏈技術，使美國客戶能夠在全球超過8,000萬家商戶購買、儲存、兌換和消費美元及多達30種加密貨幣，並可以用轉帳卡輕鬆為帳戶充值。其他功能包括無年費、免兌換費、近乎即時的加密貨幣交易和即時交易通知。

關於Wirex

Wirex是受監管的全球性數位支付平臺和機構，開創了數位支付領域的新規則。2015年，該公司開發出全世界首張支援加密貨幣的支付卡，使用戶能夠在真實生活中無縫地使用加密貨幣和傳統貨幣進行消費。

Wirex由其執行長和共同創辦人Pavel Matveev和Dmitry Lazarichev在2014年創立。他們認為有必要揭示晦澀的加密貨幣世界，讓每個人都能使用數位貨幣。Wirex的核心目標是讓人們在日常生活中盡可能便捷地使用數位資產，為此，Wirex納入了與加密貨幣區塊鏈整合的下一代支付基礎設施，為加密貨幣和傳統貨幣交易提供值得信賴和具有成本效益的服務。

Wirex 在全球130個國家和地區擁有450多萬客戶。該公司提供的安全帳戶能夠讓客戶在一個集中式行動應用程式上以最佳即時匯率輕鬆地儲存、購買和即時兌換多種貨幣。它還提供了快速簡便的加密貨幣轉帳選項，客戶可使用Wirex卡在全球超過8,000萬個地點使用150多種傳統貨幣和加密貨幣進行消費。

Wirex將繼續根據市場發展情況開發產品，同時遵守地區法規並在業務所在地獲得適當的授權許可。作為公認的業界先鋒，Wirex推出自己的原生實用代幣WXT，並推出全世界首個加密貨幣獎勵計畫Cryptoback™，持卡人每完成一筆交易，就可以獲得高達2%的WXT獎勵。

為了反映元宇宙的成長，Wirex在2021年擴充產品以推動對去中心化金融(DeFi)的廣泛使用。從推出廣受歡迎的X-Accounts功能，引發前所未有的關注開始，Wirex繼續為其DeFi庫增添新功能，不但推出非託管Wirex錢包，還與去中心化的流動性市場Nereus建立合作夥伴關係。

Wirex總部位於倫敦，在新加坡、基輔、達拉斯、都柏林和亞特蘭大設有辦事處。Wirex已經處理了價值超過50億美元的交易，並迅速擴張到包括美國在內的新地區。在透過創造性解決方案支持和推動無現金社會的大規模採用方面，Wirex具有獨特的地位。

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關於i2c Inc.

i2c是全球高度可配置支付和銀行解決方案提供商。利用i2c專有的「建構塊」處理技術，客戶可以輕鬆創建和管理一套全面的解決方案，包括信貸、轉帳、預付和貸款等，而且具有速度快、成本效益高的優勢。i2c從單一的全球軟體即服務(SaaS)平臺提供無與倫比的靈活性、敏捷性、安全性和可靠性。i2c成立於2001年，總部位於矽谷，其下一代技術可為200多個國家和地區以及所有時區的數百萬用戶提供支援。如需更多資訊，請造訪www.i2cinc.com並在@i2cinc關注我們。

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