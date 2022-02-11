i2c携手Wirex将加密货币预付卡引入美国

加州雷德伍德城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的数字支付和银行技术提供商i2c Inc.今天宣布与领先的无边界加密货币和法币支付平台Wirex达成合作，在美国推出其多货币预付借记卡。

作为长期合作伙伴，两大支付服务领导者之间的此次合作将把Wirex支持加密货币的预付卡项目从亚太和欧洲地区推广到美国。与其他项目类似，美国的Wirex持卡人在旅行时只需使用一张卡即可管理和使用多种货币。除了享受跨境支付的灵活性和控制权以外，持卡人还可通过实体店和在线购物获得高达8%的加密货币奖励，同时避免旅行时昂贵的货币兑换费用。

Wirex联合创始人兼首席执行官Pavel Matveev表示：“在亚太和欧洲地区成功推出我们的加密货币预付卡项目后，我们很高兴能将其引入美国。我们已经与i2c合作了四年多，并能够利用i2c的独特代码库迅速发展成为一个全球平台。通过i2c，我们能够为全世界的持卡人重新定义支付和旅行。”

i2c创始人兼首席执行官Amir Wain表示：“全球对Wirex卡的需求一直在增长，我们很高兴能够为他们的多货币借记卡提供支持，从而提升美国的支付体验。现在，美国人可以在一个真正的无边界支付平台上凭借一张卡和一个应用在旅行和消费时使用多种法币和加密货币，享受随之而来的灵活和便利。”

Wirex的混合支付替代方案在i2c的平台上整合了区块链技术，使美国客户能够在全球超过8,000万家商户购买、存储、兑换和消费美元和多达30种加密货币，可以通过借记卡轻松为账户充值。其他功能包括无年费、免兑换费、近乎即时的加密货币交易和实时交易通知。

关于Wirex

Wirex是一个受监管的全球性数字支付平台和机构，开创了数字支付领域的新规则。2015年，该公司开发了世界首张支持加密货币的支付卡，使用户能够在现实生活中无缝地使用加密货币和传统货币进行消费。

Wirex由其首席执行官和联合创始人Pavel Matveev和Dmitry Lazarichev在2014年创立。他们认为有必要揭示晦涩的加密货币世界，让每个人都能使用数字货币。Wirex的核心目标是让人们在日常生活中尽可能便捷地使用数字资产，为此，Wirex纳入了与加密货币区块链集成的下一代支付基础设施，为加密货币和传统货币交易提供值得信赖和具有成本效益的服务。

Wirex 在全球130个国家和地区拥有450多万客户。该公司提供的安全账户能够让客户在一个集中式移动应用上以最佳实时汇率轻松地存储、购买和即时兑换多种货币。它还提供了快速简便的加密货币转账选项，客户可使用Wirex卡在全球超过8,000万个地点使用150多种传统货币和加密货币进行消费。

Wirex将继续根据市场发展情况开发产品，同时遵守地区法规并在业务所在地获得适当许可。作为公认的行业先锋，Wirex推出了自己的原生实用代币WXT，并推出了世界首个加密货币奖励计划Cryptoback™，持卡人每完成一笔交易，就可以获得高达2%的WXT奖励。

为了反映元宇宙的增长，Wirex在2021年对产品进行了扩展，以实现去中心化金融(DeFi)的广泛使用。从推出广受欢迎的X-Accounts功能，引发前所未有的关注开始，Wirex继续为其DeFi库添砖加瓦，不但发布了非托管Wirex钱包，还与去中心化的流动性市场Nereus建立了合作。

Wirex总部位于伦敦，在新加坡、基辅、达拉斯、都柏林和亚特兰大设有办事处。Wirex已经处理了价值超过50亿美元的交易，并迅速扩张到包括美国在内的新地区。在通过创造性解决方案支持和推动无现金社会的大规模采用方面，Wirex具有独特的地位。

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关于i2c Inc.

i2c是全球高度可配置支付和银行解决方案提供商。利用i2c专有的“构建块”处理技术，客户可以轻松创建和管理一套全面的解决方案，包括信贷、借记、预付和贷款等，而且具有速度快、成本效益高的优势。i2c通过单个全球软件即服务(SaaS)平台提供无与伦比的灵活性、敏捷性、安全性和可靠性。i2c成立于2001年，总部位于硅谷，其下一代技术可为200多个国家和地区以及所有时区的数百万用户提供支持。如需更多信息，请访问www.i2cinc.com并通过@i2cinc关注我们。

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